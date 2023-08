Al mismo tiempo que el Cirque du Soleil presentaba en julio en Buenos Aires su espectáculo Bazzar, Guy Laliberté promocionaba su más reciente single, el house orgánico I Can Sit Down, que apareció en las plataformas digitales el 14 de abril junto a su respectivo remix (a cargo del multifacético Raw Main). Y sí: aparte de fundador de la poderosa empresa canadiense de entretenimiento, entrepreneur y filántropo, Laliberté (nacido en Quebec en 1959) es productor y DJ de música electrónica. No sólo eso: creó hace poco tiempo su propio sello independiente dedicado al género, Wannabe A Frog Records.

"Encendemos la conexión humana aprovechando el poder de la música", detalla la disquera en su sitio web. "Polinizamos la creatividad reuniendo artistas de todos los géneros. Estamos comunicando mensajes de amor, comunidad y conciencia global en nuestras melodías. Jugamos, experimentamos y somos disruptivos", sigue. A pesar de que nació a partir de su aguda inquietud, Laliberté intenta no ser la cara visible. Prefiere que la disquera se comporte más bien como un colectivo musical. O al menos eso es lo que explica Ramiro Rossotti, único talento argentino de Wannabe A Frog Records.

A través de esta compañía, el productor y DJ porteño, en conjunción con su colega rusa Tanit, sacó el pasado 31 de marzo el EP Deseo. "Muchos no saben que Guy está metido de lleno en la música electrónica", afirma Rossotti. "Y si acá no lo sabían, imagínate si iban a saber que hay un artista argentino en su disquera..." La compañía nació entre 2020 y 2021, después de que el artista callejero devenido multimillonario ofreciera un DJ set en un podcast. "Así supe de su acercamiento a la electrónica", evoca Rossotti, quien compartió bandejas con figuras de la talla de Black Coffee, Guy Gerber, Chet Faker, Thyladomid, Art Department y Bonobo.

"Cuando trabajaba en el repertorio de Deseo con Tanit, empezamos a ver cuál sello nos convenía más, y surgió la posibilidad de editarlo con ellos. Más allá de que se trata de una disquera nueva, me gusta lo que publicaron hasta ahora", reconoce el artista de 27 años, que en este momento se encuentra en Italia preparando material nuevo y activando fechas en el verano europeo. Max Tenrom, Soul of Zoo, John Laraio, Beduin, Delaram Kamareh y Alain Vinet son otros de los artistas que contiene el catálogo del sello. "Me siento súper cómodo con el trato que nos dieron", dice Ramiro.

Al momento de describir Deseo, la disquera advierte: "El EP de Ramiro y Tanit es imprescindible para cualquiera que aprecie la belleza de los instrumentos acústicos y el poder de las texturas orgánicas elaboradas por expertos. Desde el primer track, está claro que esta colaboración es algo especial. Ambos DJ y productores lograron el equilibrio perfecto entre sus respectivos estilos. Los ambientes de este trabajo son de introspección y reflexión, con cada pista sumergiendo al oyente en un rico paisaje sonoro lleno de profundidad y emoción. Crearon de esta manera una experiencia auditiva cohesiva y armoniosa".

Aparte del disco con Wannabe A Frog Records, Rossotti editó música para sellos de Estados Unidos, Grecia y México. Y hasta fundó el suyo: Desert Hut, en 2016. Y aunque las agencias, fiestas y festivales lo promocionan como un artista de deep house, no se lleva bien con las etiquetas. "Siempre lo encuentro muy difícil", confirma. "Me pasa cuando descargo música. La tengo que ordenar según un criterio. El tema quizá es un progressive, pero a lo mejor es más techno o tiene sonidos eclécticos. O puede ser lo que ahora llaman organic house. A la hora de catalogar un tema, tenés que poner un montón de géneros y palabras. Es casi imposible. Es más fácil decir: 'Escuchalo'."

Si bien comenzó a pasar música a los 12 años, la decisión de producir tracks de su autoría no fue fácil. "Desde que arranqué, mi sonido mutó. Cuando empecé a producir música propia, me costaba ponerla en mis DJs sets. Entraba en la disyuntiva de hacer música para la pista de baile o hacer algo más experimental. Entonces comencé a estudiar y a mejorar hasta llegar a saber lo que quería", dice el argentino. "A partir de que otro DJs comenzaron a pasar mis tracks, me di cuenta de que tenía que desarrollar esa veta. La sensación es mejor cuando lo hacés vos. No hay nada más increíble que ver a la gente bailando una idea tuya, pinchada además por vos."

A propósito de esto último, a pocos días de que el Cirque du Soleil levantara su carpa de Buenos Aires, el sello de Guy Laliberté lanzó el viernes pasado un disco con remixes del EP de Ramiro Rossotti y Tanit. Deseo The Remixes incluye reversiones del DJ belga Capoon, al igual que del dúo ucraniano Savage & She. "Estos remixes son poderosos, dinámicos y perfectos para la pista de baile", augura Wannabe A Frog Records. "El remix de Capoon lleva el track original a nuevas alturas con ritmos palpitantes e infecciosos. Mientras que lo que hicieron Savage & She desata una mezcla explosiva de sonidos enérgicos que encenderán cualquier fiesta. Preparate para bailar."





