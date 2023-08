¿Cómo sería la literatura argentina sin las editoriales independientes? La respuesta es difícil de imaginar. Quizá no habría riesgo ni diversidad. Los libros de Gabriela Cabezón Cámara, Romina Paula, Selva Almada, Ariana Harwicz, Carla Maliandi, Iosi Havilio, Pablo Farrés, Rodolfo Omar Serio y Alejandra Kamiya, entre otras escritoras y escritores, no hubieran circulado con la misma intensidad y tal vez habrían demorado más en publicar, en sus comienzos, en los grandes grupos editoriales. La misma pregunta podría homologarse hacia los textos del feminismo, las disidencias y el ensayo en las ciencias sociales; entonces no estarían en las librerías del país, editadas por sellos argentinos, autoras fundamentales como Vinciane Despret, Suely Rolnik, Donna Haraway o Renata Salecl. Contra viento y marea, a pesar de la inflación y el precio del papel por las nubes, la Feria de Editores (FED), que empieza este jueves 3 y terminará el domingo 6 en el C Complejo Art Media de Chacarita (Corrientes 6271), con entrada libre y gratuita de 14 a 22, es un punto de encuentro entre editores, autores y lectores. Por primera vez se suma el día jueves, así la FED se extenderá durante cuatro días intensos en los que participarán más de 300 editoriales de la Argentina, América latina y España. El escritor estadounidense Peter Rock y la feminista brasileña Djamila Ribeiro son los principales invitados.

La potencia de la literatura para desafiar los binomios animal/humano, cotidiano/onírico, poesía/narrativa; la relación de los escritores con sus propias bibliotecas; los feminismos y la lucha antirracista; los cambios ocurridos en el mundo de los libros y sus agentes desde la masificación del libro hasta la explosión de Internet; la imaginación científica y la literatura en la región; las dictaduras y las escrituras en el Cono Sur; y qué implica habitar una lengua viajera. Estos son algunos de los temas de las catorce charlas programadas en las que participarán la escritora, editora y traductora mexicana Isabel Zapata, el chileno Matías Celedón, el cubano Marcial Gala, el venezolano Gabriel Payares; las escritoras argentinas Ariana Harwicz, Romina Paula, Alejandra Kamiya y Paula Puebla, los escritores Martín Kohan, Iosi Havilio, Edgardo Scott, Guido Herzovich, Roque Larraquy y Osvaldo Baigorria; la ensayista y crítica Beatriz Sarlo; la docente, periodista y practicante de la ceremonia del té, Malena Higashi.

Desde que empezó en FM La Tribu en 2012 con un puñado de expositores, a los más de 300 actuales, la FED no paró de expandirse. Creció tanto que fue cambiando el punto de encuentro y pasó por Central Newbery, Santos, el Centro Cultural Konex, Parque de la Estación (al aire libre), hasta recalar en el C Complejo Art Media. Entre los expositores nacionales que desplegarán sus catálogos se destacan Ediciones Godot, Sigilo, Ampersand, Caja Negra, Corregidor, Entropía, Gourmet Musical, Eterna Cadencia, Mardulce, Pequeño Editor, Libros del Zorro Rojo, Limonero, Calibroscopio, Blatt & Ríos, Chai, Conejos, El cuenco de plata, Alto pogo, Marea, Años Luz, Gog & Magog y Siglo XXI, entre otras. Del exterior, estarán presentes Criatura (Uruguay), Fósforo (Brasil), Cuneta (Chile), Banda propia (Chile), Antílope (México), Gris Tormenta (México) y Barrett (España).

Víctor Malumián, de Ediciones Godot, uno de los creadores de esta Feria junto a Hernán López Winne, pondera la importancia que tienen los libros cuando el horizonte económico y político se torna cada vez más incierto. “Me parece que en los tiempos de crisis recurrimos a los libros porque son una forma de construir sentido, pero no como un tratamiento o como un bálsamo, ni en una lectura simplemente instrumentalista, sino también porque en los libros encontramos lo inesperado, la sorpresa. Desempeñan un papel fundamental porque constituyen un desvío que permite leer en esas páginas a veces hasta la propia vida, sumar el contexto que cada uno le pone y a partir de ahí sacar otro tipo de reflexiones y hacerse otro tipo de preguntas”, plantea Malumián a Página/12.

Lila Hassid, editora de Omnívora junto a Damián Luppino, subraya que la Feria de Editores es para ellos un espacio de visibilidad donde pueden compartir su catálogo con otros editores y también con potenciales nuevos lectores. “Muchas veces nos comentan que nos conocieron en la FED, tanto nos hayan comprado o no libros. El hecho ya de pasar, recorrer, ver el catálogo, funciona muy bien porque es un espacio en el que conocemos y nos conocen un montón de editoriales del país y de otros países, que vienen especialmente para la feria, y por todo el movimiento en las redes sociales que se genera. Desde el 2019 que participamos por primera vez, siempre significó una entrada directa de dinero. A diferencia de la Feria del libro de Buenos Aires, en la cual vendemos nuestros libros a través de la distribuidora, este es un momento en el cual estamos los editores, Damián y yo, y podemos hablar de nuestros libros, explicar el catálogo y conocer a los lectores y las lectoras”.

“La crisis del papel”, como llaman los editores a la escasez de uno de los principales insumos de la industria y al aumento desmesurado, afecta a la mayoría de las editoriales que participan de la FED. Hassid recuerda que, según datos de la Cámara Argentina del Libro (CAL), a lo largo del año el precio del papel se incrementó un 63%. “El papel aumenta más que la inflación en un contexto que es inflacionario”, aclara la editora de Omnívora, sello que logró estar en la lista larga de los semifinalistas del Premio Fundación Medifé Filba con la novela de Rodolfo Omar Serio, Los brasileros. “Antes el 30% del costo de producción de un libro tenía que ver con la compra de papel. Hoy en día ese porcentaje subió a un 50%. Todo esto repercute en el precio de los libros y en las ventas. En nuestro caso, toda la ganancia se reinvierte para hacer nuevos libros. Entonces hacemos el esfuerzo para no aumentar el precio de los libros, pero después es mucho más difícil publicar nuevos libros y terminamos sacando menos novedades, más espaciadas en el tiempo o haciendo tiradas más chicas”.

Tal vez por esta especie de crisis “crónica” del papel resulta una proeza que la Feria de Editores haya decidido entregar a todos los visitantes un libro de regalo sobre el tema de la traición, con textos de Nicolás Artusi, Luis Chitarroni, María Sonia Cristoff, Camila Fabbri, Betina González, Violeta Gorodischer, Luis Gusmán, Carla Maliandi, Edgardo Scott, Javier Sinay, Damián Tabarovsky y Soledad Urquia. La FED está escribiendo, edición tras edición, uno de los capítulos más interesantes de la cultura argentina de la última década.