Alcanza con un partido para desdibujar todo lo bueno que hizo el equipo en el primer semestre. Central se encontró en Córdoba con una gran desilusión al ser eliminado por Chaco For Ever de Copa Argentina. El arquero Luciano Silva se lució con sus atajadas y los palos también frustraron al canaya. Pero nada justifica la caída con gol de Jonathan Dellarossa en los minutos finales. En Arroyito había muchas expectativas en el certamen y el golpe pone a prueba a Miguel Russo.

En Copa Argentina la urgencia por imponer condiciones cuando se enfrentan equipos de diferentes categorías genera ansiedad. Eso le pasó a Central ante Chaco For Ever. El canaya controló el partido pero no abrumó al rival y solo generó peligro con las gambetas y corridas de Campaz por izquierda. Lo que pudo hacer Chaco For Ever fue responder de contragolpe. Logró algunas corridas pero ninguna de ellas pudo tomar por sorpresa al fondo auriazul. Y cuando Sombra escapó, no llegó a definir frente a Broun porque falló en el control de la pelota.

Veliz insistió pero la suerte, el línea y el arquero rival no le permitieron festejar.

De igual modo Central estuvo cerca del gol. La más clara fue un cabezazo de Quintana al travesaño. Campaz llegó hasta el fondo por izquierda y Barbieri desvió la pelota al tiro de esquina sobre el primer palo. A Veliz no le convalidaron un gol de cabeza por posición adelantada inexistente (en Copa Argentina no hay VAR). El cierre del primer tiempo tuvo al canaya con remate alto de Giaccone al pisar el área grande y a los chaqueños con disparo desviado de Romero. El canaya terminó la primera parte con juego más insistente en ataque para llegar al gol. Pero fue Chaco For Ever el que cumplió los objetivos propuestos.

Central estuvo más nervioso en el segundo tiempo. La búsqueda del gol pasó a ser una preocupación y Russo no demoró en sacar a los diez minutos a Giaccone, de errático rendimiento, y Lo Celso, de participación intrascendente. El equipo pasó a jugar más rápido y directo con la pelota pero ya no tenía en Campaz a su jugador más desequilibrante. Fue Malcorra el que tomó las riendas del equipo. El diez dejó solo a Veliz frente al arco y Silva llegó a desviar en gran forma y la pelota pegó en el palo izquierdo. El uno chaqueño tomó todo el protagonismo y despejó un fuerte remate de Malcorra. Chaco For Ever pasó a depender de su arquero para sostener el empate.

Lo más temido para Central ocurrió en los últimos minutos. Mallo salvó a Central en un gran despeje ante un remate de Dellarossa. Pero en el tiro de esquina el delantero ganó por arriba con un gran salto y con un fuerte cabezazo superó a Broun. En los minutos de descuento Silva desvió un remate de Veliz y un cabezazo de Mallo de palomita desde el punto del penal. La derrota dejó a Central sin su mayor objetivo del año.

0 Central

Broun

Cortez

Mallo

Quintana

Lucas Rodríguez

Ortiz

Lo Celso

Giaccone

Malcorra

Campaz

Veliz

DT: Miguel Russo

1 Chaco For Ever

Silva

Fernández

Barbieri

Marin

Abraham

Paredez

Villagra

Maccari

Bruno

Sombra

Romero

DT: Marcelo Carrasco

Gol: ST: 42m Dellarossa (CFE)

Cambios: ST: 11m Ferreyra y O'Connor por Giaccone y Lo Celso (C), 21m Bogado por Sombra (CFE), 25m Iritier y Silva por Bruno y Villagra (CFE), 35m Dellarossa y Allende por Romero y Abraham (CFE).

Arbitro: José Carreras

Cancha: Mario Alberto Kempes (Córdoba)