A pesar del esfuerzo del oficialismo por intentar sesionar en el Senado antes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), las posibilidades terminaron por diluirse ante las dificultades para conseguir el quórum. Por lo que se volverá a postergar el tratamiento de los 75 pliegos acumulados en la Cámara alta para designaciones en la Justicia Federal de todo el país y entre ellos la continuidad de Ana María Figueroa en la Cámara de Casación Penal que debe decidir si se reabren o no las causas Hotesur/Los Sauces y el Memorándum con Irán en las que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya había sido sobreseída.

El Frente de Todos había allanado un acuerdo con los senadores cercanos al oficialismo que no dieron quórum en la frustrada sesión del 12 de julio, aunque frente al bloqueo de Juntos por el Cambio depende del aporte de un puñado de aliados para abrir el debate en el recinto. Pero a último momento se sumó otra baja propia en el oficialismo por motivos “personales graves”, según supo este diario, por lo que el FdT dio por terminada la negociación con el reacio rionegrino Alberto Weretilneck para alcanzar un ajustado quórum y ayer por la tarde le bajó la cortina a su último intento por sesionar antes de las PASO.

La Cámara alta lleva casi cuatro meses sin sesionar. La última sesión ordinaria fue la del 13 de abril y los senadores solo volvieron al recinto el 11 de mayo para la sesión informativa del Jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Por esa razón el Senado acumula múltiples proyectos, entre ellos el postergado paquete de 75 pliegos de jueces y fiscales para su designación en la justicia federal; iniciativas que tienen media sanción de Diputados como las Becas Progresar, el Monotributo Tecnológico y la ley Johanna sobre muerte perinatal, además de abordar el alivio a los deudores hipotecarios de los créditos UVA, entre otros tantos.

El objetivo del FdT era avanzar antes de las PASO con varios de ellos y con las designaciones en la Justicia Federal, que rechaza JxC. En especial el interbloque macrista resiste la continuidad de Figueroa en la Cámara Federal, donde la camarista está apremiada con los tiempos: cumple el 8 de agosto 75 años –la edad para jubilarse— y necesita el acuerdo del Senado para continuar funciones por cinco años mas. Figueroa es una de los tres magistrados que debe resolver sobre las causas contra CFK en las que la vicepresidenta fue sobreseída y cuya reapertura impulsa el macrismo.

Sin quórum propio y el bloqueo de JxC, el FdT necesitaba del aporte de tres integrantes del monobloque provincial que habitualmente acompaña muchas de sus propuestas. Pero la situación se complicó con la deserción de cuatro senadores de la bancada oficialista para formar el bloque Unidad Federal (UF) a principios de este año, aunque tres de ellos volvieron a encolumnarse detrás de la formula presidencial de Unión por la Patria.

Sin embargo, el oficialismo tuvo que terminar de limar asperezas con varios de ellos, que no dieron quórum en julio, para tratar de sumarlos al intento de sesionar. Como con Guillermo Snopek, que preside el bloque UF y que finalmente fue habilitado para competir en la interna jujeña de UxP. Lo mismo que con el díscolo entrerriano Edgardo Kueider (FdT), que exigía el tratamiento de su proyecto para la rebaja de tarifas eléctricas para sumarse al quórum. Un tema que se resolvió ayer con la aprobación del dictamen de la comisión de Comisión de Minería, Energía y Combustibles con la oposición de JxC y disidencias dentro del bloque oficialista.

Con el camino allanado con propios y cercanos, el FdT continuaba las negociaciones con Weretilneck que tampoco había bajado al recinto en julio. Sin embargo, el senador y gobernador electo de Río Negro daba cuenta que no se sumaría a la convocatoria. “Seguimos en Río Negro trabajando en las PASO. No iremos a Buenos Aires hasta después del proceso electoral”, respondieron ayer a PáginaI12 los colaboradores de Weretilneck que promueve el corte de boleta de los candidatos de Juntos Somos Río Negro en las primarias sin respaldar explícitamente ninguna precandidatura presidencial donde la fuerza provincial divide opiniones.

En una entrevista concedida a Radio Seis de Bariloche, Weretilneck se explayó sobre su papel en el Senado, defendió su proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justicia pero se diferenció sobre la continuidad de Figueroa: "En el caso de estos jueces no voy a acompañar, ya está, 75 años...", expresó el senador en referencia a la continuidad de la camarista.

De todas maneras, el FdT no bajaba los brazos para alcanzar el quórum. Pero a último momento, el oficialismo supo ayer que no contaría con la presencia de uno de los integrantes de su bancada por un tema “personal grave”. El oficialismo decidió entonces suspender la reunión de bloque prevista y no volver a insistir en el intento de sesionar esta semana.