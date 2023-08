La escena musical para la última parte del año promete emocionantes conciertos y recitales de bandas y artistas tanto nacionales como internacionales. En septiembre, la programación se destaca por la presencia de reconocidas bandas locales y actuaciones internacionales de gran convocatoria, como el show de Morrissey en el Movistar Arena.

Además, entre los nombres destacados que iluminarán los escenarios locales en los próximos meses hasta culminar el año figuran Rod Stewart, Roger Waters, Taylor Swift, Luis Miguel, Red Hot Chili Peppers, Tan Biónica, Divididos y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, entre otros.

La grilla musical para septiembre 2023

Ciro y los Persas

Imagen: Télam

La banda liderada por Andrés Ciro Martínez cerrará su gira nacional el 9 de septiembre en el estadio de Vélez Sarsfield, culminando así una serie serie de conciertos en formato habitual y filarmónico en Rosario, Córdoba y Mendoza. Aún se pueden conseguir entradas a través de Ticketek. Los precios van desde $10.500 a $22.000.

El show presentará el material de Sueños (un viaje en el tiempo), el disco que contiene once clásicos de Los Piojos, su antigua antigua banda, y de la actual propuesta musical, además de una nueva canción llamada "Carrousel", registrada junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza. El grupo no confirmó si el concierto que realizará en Vélez mantendrá su habitual ropaje rockero o si se convertirá en un show filarmónico.

Ricardo Arjona

Imagen: Télam

También se sumará a la grilla musical argentina con dos conciertos el 15 y 16 de septiembre en el estadio de Vélez Sarsfield, presentando su gira Blanco y Negro.Tras un tour de dos años donde visitó 110 ciudades entre Latinoamérica, Europa y Estados Unidos el cantautor guatemalteco promete dos shows inolvidables donde hará un repaso de su trayectoria musical de más de 30 años.



Las entradas se consiguen en Tu Entrada, desde $15.000 + cargos por servicio a $60.000+ cargos por servicio.

Lali, María Becerra y Emilia Mernes en el festival EQUAL

La plataforma de música por streaming Spotify anunció que el Festival EQUAL llega a la Argentina el 16 de septiembre en el Hipódromo de Palermo. El evento internacional -que ya tuvo ediciones en Madrid y Bogotá- se caracteriza por contar con grandes artistas mujeres al tope de la grilla, que en este caso encabezan Lali, María Becerra, Karina, Emilia Mernes. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketek a partir de los $ 18.000.

Morrissey

Imagen: Facebook Morrisey oficial

El icónico cantante británico, exlíder de la banda The Smiths, celebra sus 40 años de carrera con una gira que recorrerá toda América en septiembre y octubre de 2023. Con entradas agotadas, el 23 de septiembre, deleitará al público porteño con su inconfundible estilo en el estadio Movistar Arena. Para su única presentación en el país ya no hay entradas.

El último show de Morrissey en Argentina fue en 2018. En aquel momento, presentó su trabajo Low In High School. La gira, que también tiene previstas presentaciones en México, Perú, Colombia, Chile, Brasil y Estados Unidos en septiembre y octubre, es la excusa para celebrar los 40 años de carrera del autor de grandes éxitos como “Everyday is Like Sunday” y “Suedehead”.