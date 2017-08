Las fuerzas de seguridad no dieron detalles sobre los motivos del ataque. "Por ahora no estamos investigando esto como un ataque terrorista, pero no podemos descartarlo", dijo un portavoz de la Policía Central Criminal de Finlandia (KRP).

Tampoco brindaron precisiones sobre el modo en que las víctimas perdieron la vida. No obstante, un portavoz del Hospital de la Universidad de Turku confirmó que en total nueve personas fueron llevadas al establecimiento, que tres de ellas se encontraban en cuidados intensivos y que una falleció en la institución.

Las investigaciones se están concentrando en identificar al sospechoso, dijo el jefe de la Policía nacional, Seppo Kolehmainen. De acuerdo con la información, la Policía disparó contra el agresor, hiriéndolo en una pierna, y lo detuvo. Las autoridades se incautaron además de un cuchillo.

Según testigos citados por la cadena de televisión YLE, se oyeron varios disparos. La principal biblioteca de la ciudad y un centro comercial fueron evacuados. La Policía pidió a la población que evitase el centro de la ciudad y proporcionó números de teléfono para que la ciudadanía pueda aportar información.

El primer ministro finlandés, Juha Sipila, escribió en Twitter que el Gobierno mantendrá una reunión especial con motivo del ataque. La ministra del Interior, Paula Risikko, dijo que las fuerzas de seguridad aumentarán su presencia en los espacios públicos. En particular, había más policías en la estación de tren y el aeropuerto de Helsinki, la capital del país. Además se están controlando buses y trenes que salen de la ciudad.