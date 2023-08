10:00

*Taller "El idioma de los pájaros", libros álbum que abordan el vínculo entre abuelxs y nietxs. Coordinan: Belén Campero y Paula Turina. Inscripción previa. Planta Baja. Sala Beatriz Vallejos del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa (San Martín 1180).

*Taller Literatura Crónica: un taller de autoficción, crónica vivencial, periodismo portátil. Coordina Juan Pablo Meneses. Inscripción previa. Auditorio Angélica Gorodischer.

*Taller de Escritura Creativa para Adolescentes: Estímulo a la Imaginación y a la Expresión Literaria. Coordina Cecilia Muñoz. Inscripción previa. Primer Piso. Sala Beatriz Guido.

11:00

*Taller sobre escritura y dibujo de perros y pandillas. A cargo de Gabriela Larralde y Lucía Marroquín, autora e ilustradora del libro “Pandilla”. Inscripción previa. Primer Piso. Sala Jorge Riestra.

*¿Hay alguien ahí?, preguntario interplanetario. Conversación filosófica entre terrícolas y bíbopes en son de curiosidad. ¿Qué se preguntan los seres extraterrestres sobre los humanos? ¿Qué respuestas les daríamos? ¿Qué se preguntarían los humanos sobre los extraterrestres? Una bíbope aterriza en la Feria del Libro y se encuentra con una terrícola curiosa y llena de preguntas que convidan al público con preguntas anzuelo basadas en el libro de Ellen Duthie, publicado por ediciones iamiqué. A Cargo de Soledad Alonso y Guillermina Mammarella. Invita Ponsatti Libros. Planta Baja. Espacio de Infancias.

14:00

*Presentación del libro "Un Lazo Milenario” del proyecto Hilando América que recopila saberes ancestrales relacionados al juego de hilo, leyendas indígenas, explicación de distintas figuras y distintas crónicas del proyecto. Planta Baja. Espacio de Infancias.

*Presentación de "Caperucita, un cuento clásico para tiempos modernos" y "La vida es un juego ¡Posta!" de Martín Crespi e ilustrado por Diana Chereau. Pachamamita libros. Planta Baja. Sala Beatriz Vallejos.

Claudia Masín presenta "La mujer maravilla y yo", a las 19. Imagen: Carolina Cadamuro.

15:00

*Naturaleza y afectos en la narrativa contemporánea. Un diálogo con Gabriela Cabezón Cámara. Coordinan: Jorgelina Hiba y Cristian Molina. Auditorio Angélica Gorodischer.

*Palabras que sanan: Daniela Kaplan, Mariana Santini, Luciana Pozzer, Laura Sánchez Ravetta y Mabel Luchetti. El Emporio Ediciones. Tercer Piso. Espacio Hugo Diz.

*“El Proyecto Educativo de Supervisión", de Néstor Zorzoli y Sandra Sánchez. Organiza Editorial Noveduc. Primer piso. Sala Beatriz Guido.

16:00

*Agustín Alzarí presenta Las Mentiras de Nadia. Listocalisto Editorial. Planta Baja. Sala Beatriz Vallejos.

*Literatura Romántica. Agustina Cámara, Camilla Mora, Marisa Potes. Coordina: Camila Oderda. Espacio Hugo Diz.

*Homenaje a Elsa Bornemann a diez años de su muerte. Una de las escritoras de literatura infantil y juvenil más influyente. María Fernanda Maquieira (Directora editorial de Loqueleo); Beatriz Actis; Silvia Schujer. Modera Yanina Zonni. Primer Piso. Sala Beatriz Guido.

*Charla-presentación del libro “Infancias y literatura desde una perspectiva de género en la educación infantil” con la participación de Liliana Simari, Melisa Maina, Karina Suarez y Adriana Bonza. Editorial Homo Sapiens. Primer Piso. Sala Jorge Riestra.

*“Comisario Leoni”. Cuentos policiales para niñas y niños de 9 a 12 años. Organiza Editorial Imaginador. Espacio de Infancias.

17:00

*Coloquios del CAP. Librería “El Juguete Rabioso". Tercer Piso. Espacio Hugo Diz.

*“Libros, literatura, enseñanza; otra vez”, charla a cargo de Gustavo Bombini. Coordina Paola Piacenza. Primer Piso. Sala Jorge Riestra.

*Homenaje a Quino. Tute, Flor Balestra y Eduardo Risso. Modera Leandro Arteaga. Auditorio Angélica Gorodischer.

*Sole Aguado y Gustavo Fresco de Editorial Área de Picnic presentan "El país en Tero. Aventura en el litoral". Un cuento que invita a las infancias a viajar por el Litoral argentino, en el que un joven Tero convoca a vivir una aventura donde la biodiversidad, el trabajo en equipo, la geografía y las costumbres de la región también son protagonistas. Organiza Librería El cuco no existe. Planta Baja. Sala Beatriz Vallejos.

18:00

*Presentación del libro "Tus amigos quieren que vuelvas" de Sergio Gaiteri. Modera: Pablo Colacrai. Primer Piso. Sala Jorge Riestra.

*Una literatura que te va a cambiar la vida, desde el siglo XXII en adelante. Flavia Garione, Juan Laxagueborde y Fernanda Mugica conversan sobre la literatura argentina de los últimos años y sus vínculos con las nuevas tecnologías, la escritura en comunidad, el arte contemporáneo, la música y lo político. Charla abierta en torno al libro “2022. Veinte apuntes para una literatura argentina del siglo XXII”. Editorial Municipal de Rosario. Coordinan: Nieves Battistoni y Bernardo Orge. Planta Baja. Sala Beatriz Vallejos.

*Presentación de "Reverie" - Beatriz Vignoli. Editorial Iván Rosado. Coordinan: Rosario Spina y Daniel García. Primer Piso. Sala Beatriz Guido.

*Mesa Literatura juvenil y el mundo digital. Victoria Bayona, Cristian Acevedo, Santiago Speranza, Anna K. Franco. Auditorio Angélica Gorodischer.

*Presentación del libro "Economía, política y gestión cultural", de Rubens Bayardo. Editado por RGC Ediciones. Participan Rubens Bayardo, Emiliano Fuentes y Pablo Silvestri. Tercer Piso. Espacio Hugo Diz.

Gabriela Cabezón Cámara hablará sobre naturaleza y afectos. Imagen: Télam.

18:30

¿Vamos a sambar las palabras? Taller de expresión corporal con música en vivo relacionado al divertido manual de danza, Samba Panda con Osito de Satoshi Iriyama, publicado por la editorial Zorro Rojo. Coordina el equipo de Arrumacos Sensibles, proyecto de arte y educación para infancias, declarado de interés municipal de Rosario. Con Ma. Victoria Mastriano y Vanesa Stefanutti. Invita Ponsatti Libros. Planta Baja. Espacio de Infancias.

19:00

*Presentación “La mujer maravilla y yo”, de Claudia Masin. Presenta: Paula Jiménez España. Tercer Piso. Espacio Hugo Diz.

*Presentación de “El Chino de Tablada”, novela de Marcelo Scalona, junto a Dana Babic y Luisina Bourband. Editorial Homo Sapiens. Primer Piso. Sala Beatriz Guido.

*Dani Umpi: presentación de "Canciones" y show en vivo. Editorial Ivan Rosado. Auditorio Angélica Gorodischer.

*Presentación de Obras en poesía y narrativa de escritoras y escritores de Rosario y la región. Organiza SADE Rosario. Planta Baja. Sala Beatriz Vallejos.

20:00

*Presentación de "Aquí mismo, grageas de historia argentina en historietas" tomo 5. José Hugo Goicoechea. Tercer Piso. Espacio Hugo Diz.

*Presentación de "Me separé, tengo hijos y este libro no me va a ayudar." Esteban Menis y Julieta Wagner. Primer piso. Sala Beatriz Guido.

*Agustina Toia presenta el texto dramático “Las Juanas”. Un recorrido por la vida de 8 Juanas de la historia. Un profundo homenaje al universo femenino inspirado en la vida de Juana Manso, Juana La loca, Jean D'Arc, Juana Azurduy, La Papisa Juana, Giovanna Marturano, Juana de Ibarboreau y Sor Juana Inés de la Cruz. Editorial Casa Grande. Plan Ciudadano de Lecturas. Planta Baja. Sala Beatriz Vallejos.

*“Sexualidades y géneros a través de dinámicas participativas”. Victoria Pombo y Mariela Jungber. Organiza Editorial Noveduc. Primer Piso. Sala Jorge Riestra.