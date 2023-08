JOYSTICK DIVISION ► La Women Game Jam está pautada de forma virtual para ocurrir del 11 al 13/8, pero entre este domingo 6/8 y el jueves 10/8 habrá previa con charlas y talleres abiertos y gratuitos, con foco en la gestión, el desarrollo, el diseño sonoro, la producción de videojuegos, la expresión artística en el gaming, la creación de RPGs y la accesibilidad; todo en directo desde los canales de YouTube y Twitch de Women In Games AR ► Y una iniciación al desarrollo de videojuegos es la propuesta del workshop virtual y gratuito Explorando el Nivel Uno, que comandarán Media Chicas y Endava Latam este martes 8/8 a las 16, en el marco del ciclo de conferencias IT.

TENGAMOS SESSION ► Juane Pelegrin compartió su sesión Cuarteles de invierno Vol.1, grabada en Estudio Argerich sin soltar la viola y con un menú de 5 canciones ► Nanndos registró set en directo en los estudios Unísono, y la va soltando por entregas, empezando por Natural y Volar ► Y la cancionista Amanda Pujó grabó en Florida Records su live session La intuición, que arma un combo de 4 canciones.

MUCHO TEXTO ► La Feria de Editores FED reúne presentaciones de libros, charlas, eventos, editoriales y participación de autorxs como Liniers, Martín Kohan, Soledad Quereilhac o Malena Higashi, del viernes 4 al domingo 6/8 en C Complejo Art Media, gratis ► Mientras que espectros, ritos terroríficos y cabras diabólicas protagonizan la novela La misa de los suicidas 2, de Pablo Forcinito, publicada por Metalúcida Editora.

ESTAMOS EN OBRA ► Una exbailarina lidia con su silla de ruedas, una aparición fantasmal y una crisis de pareja en la comedia negra unipersonal Border, de Melisa Martyniuk, que va los viernes a las 20 en el Teatro El Grito ► Y una familia de clase alta revuelve sus altos prejuicios en la comedia Yo no quiero morir en Recoleta, de Esteban Lamarque (jueves a las 22.30, Teatro Border).

SOLD OUT ► El hombre hace planes, Dios se ríe, es el nombre de la gira de Dano, que justamente debió revisar sus planes en Argentina luego de que se terminaran los tickets para su show del 5/10 en C Complejo Art Media: el rapero también tocará el 8/10 en el mismo lugar, además de pasar el 7/10 por Club Paraguay, de Córdoba ► También por entradas agotadas para su show del sábado 7/10 en Obras Sanitarias, el combo Peces Raros agregó una segunda función en el estadio de Avenida del Libertador para la noche previa, el viernes 6 ► Conociendo Rusia es otro que anunció el sold out de sus toques del 27 y 28/10 en el Gran Rex, por lo que agregó dos shows más en el estadio de Avenida Corrientes, para el 3 y el 4/11 ► Además, se anunciaron como agotados los shows de los legendarios Morrissey (23/9, Movistar Arena) y Rod Stewart (4/10, Estadio GEBA), por el momento sin anuncios de segundas fechas.

HACELA SIMPLE ► Hacé lugar que entran canciones nuevas de DJ Fach (Perelachaise), Adan Martín (Antídoto y El edén de mis sueños), Malena Narvay (Ansiedad), Mora Fisz (Mil cosas) y Fonso (No me afecta), además de las colaboraciones de Kaixara + El Princeso (La noche), Santi Celli + Jaze (Me da igual), Ser + King Vibe (My love), Peipper + Locura Mix (Diablita), Sebastián Bianchini + Nahuel Briones (Un abrazo), El Remolón + Brawlio (Muchas estrellas) y Lauty Gram + Nickoog Clk (Noche de chupeteo).

PANTALLAZOS ► El Festival de Cine Africano en la Argentina promete películas de directorxs contemporánexs del Congo, Somalía, Senegal, Mozambique, Ruanda y Níger, todos los miércoles de agosto a las 19 en la Biblioteca Nacional, con entrada libre ► Por otro lado, Star+ tendrá transmisión en vivo de La leyenda continúa, el show que Los Auténticos Decadentes darán en el Movistar Arena este sábado 5/8 desde las 20.30.





