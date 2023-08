“Si no creyera en el contexto

La sinrazón de los extremos...

Será mejor que lo votemos

Y no pongamos más pretextos…

¡Qué cosa fuera…

que Sergio Massa ganase en la primeraaa!”.

(“El Massa”, de Rudy-Sanz, parodia musical de

“La Maza”, de Silvio Rodríguez).

Queridos codeudores, oras, oros y orus:

No sé cuál será el tema de la columna del próximo sábado (¡cómo saberlo en este mundo donde el absurdo viaja más rápido que la luz!), pero sí puedo decirles, con lacaniana certeza delirante, que sé cuál no va a ser el tema: las diferentes candidaturas electorales. Porque nos vamos a encontrar en período de veda, y yo intento ser respetuoso de las vedas, aunque cuando mi nutricionista me veda las harinas, los quesos, el dulce de leche y otros alimentos que trascienden de la gula a la lujuria… bueno, ahí, como diría Larreta: “¡La trasgresión no para!”. ¿Cómo dice, codeudor? ¿Que él dice otra cosa? Bueno, será porque es costumbre política decir una cosa y hacer otra…

Hecha esta aclaración, voy a aprovechar este mismo sábado que estamos transitando para compartir con usted, usted y usted los singulares acontecimientos en que nos vemos envueltos (dirían Les Luthiers) y cómo intentamos desenvolvernos (seguirían diciendo).

Todavía llevaba en mis oídos la maravillosa música interpretada por Rodrigo de Loredo (aquella de “¡Los hice venir al pedo!” con la que movilizó a la junta mayor de Juntos por el Banco), cuando, una semana más tarde, vi a esos mismos intérpretes salvarse, por un pelito de Cavallo (o sea, casi nada), de repetir la performance satírico-papelonesca en Chubut, provincia a la que viajaron con la expectativa de que esta vez la foto los encontrara sonriendo, o casi. Tuvieron la milimétrica fortuna de no terminar diciendo “no somos nada”, “hoy estamos, mañana quién sabe”, “espero que la próxima que nos veamos sea en mejores circunstancias”, y esas cosas que la gente suele decirse en coyunturas tristonas.

Finalmente, la Suma Patrífice (AKA Patricia Faizer, AKA Pato Trabaja en una Carnicería, AKA La Halcona Maltesa, AKA Lapatriciaeselotro) pudo esbozar una sonrisa que, quizás porque estaban en el sur, a más de uno le heló la cara.

También participé, esta vez en vivo, directo y presencial, de una bella jornada sabatina en el Parque Centenario, en la que el precandidato a jefe de Gobierno por Unión por la Patria y varios de sus acompañantes electorales nos recordaron por qué es mejor que los votemos, y sobre todo, por qué es mejor que no votemos a otros, sobre todo a esos otros que desde hace 16 años creen que “todos” son solo ellos a la hora de endeudarse , y que “todos” somos nosotros a la hora de pagar esas deudas.

“Votá a Santoro para que no te tapen el sol”, escuché que decía una vecina, tal vez palermitana o villacrespense en tren de paseo, indignada por los cuatro edificios en torre que, a la manera de patovicas inmobiliarios, estaban por decirle al sol: “No pibe, vos acá no entrás”.

Y no quiero dejar de mencionar una nueva reunión de amigos/as/es/us, tal vez algo catártica, ocurrida también en ese fin de semana, donde escuché cosas como:

“En las PASO lo voto a Lousteau para que no gane J. Macri, y después lo voto a Santoro para que no gane Lousteau” . “¿Y por qué no lo votás a Santoro directamente?”. “Uy, pasame el teléfono de tu psicoanalista, que la tiene más clara que el mío”.

“Estaba pensando en votar a Patricia Bullrich para que gane Massa”. “No te entiendo”. “Yo tampoco”.

“Estoy entre Milei y Grabois… Me parece que tomé algo que me hizo mal”.

"¿Patricia B. estuvo en la JP o en la AFJP?”.

“Si gana Patricia B. y me dolariza el sueldo, no sé cuántos centavos de dólar voy a cobrar por mes”.

“Me da miedo el voto electrónico, mirá si me equivoco y le transfieren toda la guita de mi caja de ahorro a un candidato”.

“Yo lo voy a votar a ese que dice 'A lo ukelele', por lo menos tiene música”.

“¡El que puso sapo obtendrá sapo!”.

“Che, ¿la Kristalina Georgieva en qué lista está?”.

“Bueno, gente, ¿podemos por lo menos ponernos de acuerdo en si pedimos empanadas o comida china?”.

Sugiero acompañar esta columna viendo otra vez el video “El Massa”, de Rudy-Sanz, porque…, porque…, bueno...