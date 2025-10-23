El jugador de la NBA Terry Rozier y el entrenador Chauncey Billups fueron detenidos al igual que a otras 35 personas en dos investigaciones relacionadas con apuestas ilegales y partidas de póquer organizadas por la mafia. El director del FBI, Kash Patel, anunció los arrestos en una conferencia de prensa en la que afirmó que las operaciones de juego ilegal y para amañar los resultados han durado varios años.

En el caso de las partidas ilegales de póquer en las que está implicado Billups -actual entrenador de los Portland Trail Blazers de la NBA- se utilizaron tecnologías sofisticadas: desde mesas con rayos X para leer las cartas, gafas especiales, lectores de chips y máquinas manipuladas para distribuir cartas a determinados jugadores.



"El fraude es alucinante", dijo Patel, quien describió los delitos e informó que se abrió un proceso judicial contra la Cosa Nostra para incluir las familias delictivas Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese.

En el caso que provocó la detención este jueves de Rozier, base de los Miami Heat, y de otras cinco personas, el fiscal Joseph Nocella Jr. afirmó que es "una de las tramas más descaradas de corrupción deportiva" de la historia del país y lo relacionó con el arresto a principios de año de Jontay Porter, otro jugador de la NBA.



