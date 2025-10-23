Como sabemos, esta vez no habrá boletas de cada partido. Hay una boleta única en la que figuran todos los candidatos. Bueno, todos no. Hay algunos que están pero no están, que debieron abandonar por razones de fuerza mayor. Hay otros que no están porque ni siquiera son de acá, pero es como si estuvieran. Son pesos pesado que juegan fuerte y ponen la tela porque la tarasca llama a más tarasca.

Cuando preguntes por el sobre, te van a decir que no hay más, que ya les fueron entregados a los periodistas destinatarios que ya se sabe quienes son. Tampoco hay cuarto oscuro. Si pedís que te aclaren, te van a decir que no aclaran porque oscurece. Biombos hay en vez de cuarto oscuro. Detrás del biombo te podés cambiar de ropa, de boleta o de partido. Patri te puede explicar cómo es eso de los cambios de partido. Ahí tenés que agarrar la boleta única y mirar bien. Si estás muy enojado podés meter una cruz en cualquier lado. Por ejemplo en Liber.Ar, que no se sabe si es un partido político o un sitio web.

Si no llevas anteojos de aumento ni lupita, no vas a ver mucho pero si llevas o tenés buena vista, como tenía Hugo Gatti, te enterararás que el tal Liber.Ar tiene como líder a María Fernanda Tokumoto. O por ahí te podés tomar todo en joda y le pones la cruz a Fernando Burlando. O podés poner toda la carne en el asador y te la jugás con Samid. El primero de la izquierda (mirá que incongruencia) es el representante de lo peor del arco (¿o hay que decir narco?) político. Y como si esto fuera poco, Castiñeira se acomoda en la extrema derecha. Un quilombo, vea.

Después de haber puesto la cruz en una especie de pantalla de 2 pulgadas, doblas la boleta, con el lado blanco al frente para que nos sea voto cantado y vas y lo ponés en la urna, como quien tira las cenizas de la democracia real. Y te vas a tu casa, sabiendo que cumpliste con tu deber cívico, esperando los resultados. Te va a sorprender a la noche ver cómo todos se adjudican la victoria. Ya se sabe que éste es un país raro. Yo voy a votar a Fuerza Patria (en el medio de la boleta Jorge Taiana, María Jimena López, Juan Grabois, etc) bajo la consigna “es lo que hay”. Que vote la platea, la popular también que si votamos todos lo rajamos a Milei, podría decir pero por ahí dicen que es voto cantado y me lo anulan. Así que mejor no digo nada. El voto es secreto.