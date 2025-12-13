Omitir para ir al contenido principal
En la Ruta 8, a la altura de Solís

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes

Las personas afectadas fueron derivadas al Hospital de Pilar. Siguen viaje a Santiago del Estero para la final con Racing.

Uno de los micros que colisionaron.

Se presentará el 20 de octubre de 2026 en la cancha de Huracán

Iron Maiden volverá a tocar en la Argentina

Rechazo de sindicato de Prensa Rosario

Un país sin derechos

El astro se fue antes de lo previsto y eso generó incidentes

La visita de Lionel Messi a la India terminó en un escándalo

Trabajador Preocupado

La reforma laboral legaliza y amplía los abusos que ya existen

Agachar la cabeza

Por David Cufré
Buenos Aires, 12 de diciiembre de 2025 Eleccion de nuevo presidente de la UCR Leonel Chiarella Foto: Guadalupe Lombardo

Leonel Chiarella preside la UCR

Un joven presidente para un centenario partido

Buenos Aires 12

El juego argentino que vive en una sola máquina en el mundo

NAVE, el fichín que hay que ir a buscar

Por Lucía Requejo
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES DICIEMBRE 12: El presidente Javier Milei encabezó hoy, junto a su hermana Karina Milei, una caravana en la ciudad de Córdoba-

El presidente volvió a hacer una caravana caótica y poco concurrida

El “Tour de la Gratitud” llevó a Milei de paseo a Córdoba

Marcha a Plaza de Mayo por recortes en discapacidad.

Ordenan al Ejecutivo la inmediata aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad

Un fallo y el freno a la impunidad del Gobierno

Por Ayelén Berdiñas
Familiares de victimas, masacre pabellon septimo

En marzo de 1978, sesenta y cinco personas murieron tras la represión

Dos condenador por la Masacre del Pabellón Séptimo

Correo Oca

Adquisición

Flybondi se queda con OCA

Sturzenegger

Sturzenegger dijo que la reforma laboral es retroactiva y enojó a la CGT

Embanderado histórico contra los trabajadores

Por Mara Pedrazzoli
Fabricas Cerraradas

Se incrementa la capacidad ociosa en la industria

La ficción del repunte en V

Por Juan Garriga

Mucho calor y ¿se viene la lluvia?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de diciembre

Su hijo se lo vendió a un excéntrico empresario chubutense

Vendieron el juego de té de Yiya Murano

De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima

El 2025 de Colapinto, difícil pero especial

Por Malva Marani
La Policía Federal Argentina (PFA) allana distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA)

Las cloacas de la Justicia y la intensidad de una fobia

Por José Luis Lanao
Incendio FC Haka - Finlandia

Se trata de uno de los clubes más tradicionales del fútbol finlandés

Incendio en el estadio del FC Haka tras el descenso