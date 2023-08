El ícono musical Harry Styles posó durante dos días para el célebre pintor británico David Hockney, quien a los 86 años está a punto de inaugurar una exposición en la National Portrait Gallery de Londres que incluirá el retrato del intérprete de "Watermelon Sugar", en el que se lo ve sentado en un sillón de mimbre con un cárdigan a rayas, un collar blanco y el pelo peinado hacia atrás.



Cumpliendo el deseo del joven músico, el famoso artista lo recibió en su estudio en Normandía sin saber muy bien quién era ese cantante, compositor y actor que trascendió a la fama mundial junto a su grupo One Direction -con el que hizo recitales a lo largo del mundo- y que desde 2010 brilla en una ascendente carrera como solista.



El retrato es una de las más de 30 obras nuevas realizadas por Hockney entre 2021 y 2022, y se exhibirán en la exposición "David Hockney: Drawing from Life", que se inaugurará el 2 de noviembre en la National Portrait Gallery de Londres, consignan varios periódicos británicos.



Es una versión actualizada de una muestra de retratos que el artista ya hizo en 2020 en este museo, donde la exposición incluyó dibujos en una variedad de medios, desde lápiz y tinta hasta acuarela y el iPad, en la que Hockney fue pionero en su uso como una nueva herramienta para hacer arte. Desde entonces, esta institución ha sido objeto de una importante remodelación y renovación.



"David Hockney ha estado reinventando la forma en que vemos el mundo durante décadas.Fue un completo privilegio ser pintado por él", dijo Styles a la revista Vogue.

Quién es David Hockney

, sentado en un sillón de mimbre. Durante esas dos jornadas,que distingue a una de las mayores estrellas del pop mundial.Para el pintor, el principal objetivo fue. “En ese momento no sabía lo famoso que es”, confiesa Hockney, encogiéndose de hombros. “Era otra persona más que viene a mi estudio”, manifestó según Vogue.No obstante, la energía surgió inmediatamente, seguramente por la admiración que el músico profesó por el artista.

La exposición

Con las últimas incorporaciones de 2021 y 2022,, se exhibirán retratos de familiares y amigos, como la diseñadora textil Celia Birtwell, la madre del artista y su pareja, Jean-Pierre Gonçalves de Lima. También, un nuevo autorretrato del artista con gorra y traje de tweed.La muestra incluirá dibujos a lápiz realizados en París a principios de los 70, una selección de autorretratos de la década de 1980 y "My Parents and Myself", un retrato grupal de 1975 que Hockney abandonó, lo que molestó mucho a sus padres. Más tarde produjo otra versión, "My Parents" (1977), que pertenece a la Tate, pero la obra rechazada permaneció oculta hasta que se presentó al público por primera vez en la exposición de 2020.La presencia de Hockney queda implícita en estos retratos, ya que las líneas de perspectiva convergen de tal manera que sugieren el punto de vista del artista.​Hockney regresa a los mismos sujetos en repetidas ocasiones - sus padres, el artista Mo McDermott (Mo McDermott, 1976), varios escritores que ha conocido, diseñadores de moda como Celia Birtwell y Ossie Clark, al curador Henry Geldzahler, al marchante de arte Nicholas Wilder,​ a George Lawson y su amante, el bailarín de ballet Wayne Sleep.​