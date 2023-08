La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y precandidata de Unión por la Patria se metió de lleno en las expectativas electorales a menosd e una semana para las PASO y aseguró que “la ciudadanía tiene cada vez más claro que la propuesta de Juntos por el Cambio sin marketing no es nada”.



“Nosotros estamos convencidos y convencidas de que Sergio Massa es la mejor alternativa para gobernar el país. Tiene la capacidad de resolución justa para los problemas reales de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y la voluntad profunda de construir las políticas para resolver esos problemas”, destacó, en tanto, sobre el precandidato oficialista.

De la vereda de enfrente, aseguró que esto no es así: “En la Ciudad de Buenos Aires el vecino que no tiene que pelear para que no le construyan una mega torre, está peleando para que el único pedacito de tierra que queda en su barrio se convierta en una plaza y no en un emprendimiento inmobiliario”.

“Es todo un caos en la Ciudad de Buenos Aires y, teniendo muchísimas oportunidades por la cantidad de presupuesto con la que se cuenta, debería ser la prioridad resolver los problemas de los porteños y las porteñas”, finalizó.