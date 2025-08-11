El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que las autoridades federales asumirán el control de la seguridad de Washington y que desplegará a la guardia nacional para "limpiar" la ciudad de las "pandillas violentas".

Aunque las cifras oficiales dan cuenta de una disminución de los delitos violentos en Washington, los republicanos aseguran que esta ciudad gobernada por los demócratas tiene índices elevados de delincuencia y de personas en situación de calle, a quien Trump pretende expulsar.

En ese marco, el mandatario explicó este lunes que prevé combatir en Washington los delitos violentos con medidas drásticas como las aplicadas contra la inmigración ilegal en la frontera con México o los manifestantes que protestaron en junio en Los Ángeles contra las redadas migratorias.

"Hoy es el Día de la Liberación en Washington D.C. y vamos a recuperar nuestra capital", aseguró Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por parte de su gabinete, incluido el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

"Siguiendo sus instrucciones esta mañana hemos movilizado a la guardia nacional de Washington D. C." que se desplegará en las calles "la próxima semana", detalló Hegseth.

En la conferencia de prensa, Trump comparó la situación en Washington con la de "algunos de los lugares considerados los peores del mundo" en términos de inseguridad, entre los que incluyó a varias capitales latinoamericanas, como Ciudad de Panamá, Brasilia, San José, Bogotá, Ciudad de México y Lima.

"¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo", dijo el mandatario republicano.

"Si es necesario se movilizará a los militares"

Según explicó, primero se implementará un despliegue inicial de 800 efectivos de la guardia nacional, un cuerpo de reserva "para ayudar a restablecer el orden público en Washington", aunque "si es necesario" se movilizará a los militares, advirtió Trump.

"Empezamos con mucha fuerza en Washington D. C. y vamos a limpiarlo rápidamente, muy rápidamente", concluyó el republicano, quien considera que la policía y los fiscales no son lo suficientemente duros contra la delincuencia en la capital estadounidense.

Las medidas anunciadas este lunes no responden a los índices difundidos por el Departamento de Justicia del expresidente demócrata Joe Biden, ya que en enero pasado informó que los delitos violentos en Washington alcanzaron en 2024 su nivel más bajo en más de 30 años.

En la conferencia de este lunes, Trump también confirmó su intención de expulsar a las personas en situación de calle de la ciudad, que, según el Departamento de Vivienda, ocupó en 2024 el puesto 15 entre las urbes estadounidenses con el mayor número de personas sin hogar, con unas 5.600 registradas.

"Se está convirtiendo en una situación de total anarquía. También nos deshacemos de las barriadas. Nos estamos deshaciendo de ellos. Sé que no es políticamente correcto", reconoció.

Protestas frente a la Casa Blanca

En el marco de los nuevos anuncios de Trump, decenas de personas se congregaron frente a la Casa Blanca para condenar la política de seguridad diseñada para Washington D.C., un distrito federal bajo control directo del Congreso.

"Trump debe irse ya" se leía en algunas pancartas. "DC dice libertad, no fascismo", se leía en otro cartel, sostenido por Elizabeth Critchley, una jubilada de 62 años.

"No hay ninguna necesidad de la Guardia Nacional aquí. No la hubo en California. Todo es un espectáculo. Es solo un gran teatro", opinó Critchley sobre las nuevas medidas en Washington, una ciudad que, pese a no ser un Estado, desde 1973 puede elegir a un consejo municipal.