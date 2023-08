Alan Velasco, la joya surgida de Independiente que ahora brilla en FC Dallas, expresó su alegría por quedarse con la camiseta de Lionel Messi y aseguró que "nunca" se olvidará de este partido, pese a que su equipo quedó eliminado por penales ante el Inter Miami en la Leagues Cup.

"Es un partido que nunca me voy a olvidar en la vida. Jugué contra Messi, me quedé con su camiseta y le di un abrazo", manifestó Velasco en diálogo con ESPN luego del vibrante partido que disputaron FC Dallas e Inter Miami por los octavos de final del torneo que reúne a equipos de México, Estados Unidos y Canadá.

El talentoso jugador, de 21 años, mostró la camiseta que utilizó Messi en el segundo tiempo y que intercambiaron al finalizar el encuentro. Antes del inicio, Velasco, que anotó el tercer gol de su equipo y cumplió una tarea destacada a lo largo del encuentro, también tuvo un diálogo con Messi pero aclaró que no fue ahí donde le pidió la camiseta. "Hablé de otra cosa, de un amigo suyo que se crió con él en la infancia y se sorprendió", reveló el delantero surgido de Independiente.

Consultado por un sondeo de Boca en los últimos meses, Velasco aclaró que recibió un comentario de su representante de un "interés" pero no se avanzó más. "Estoy cómodo en Dallas, me tratan 'once' puntos", concluyó el jugador que llegó a la MLS en febrero de 2022 por un suma cercana a los 8 millones de dólares.