El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró en las últimas horas que hay que "buscar mecanismos de mejora del ingreso", al tiempo que destacó que hay muchas paritarias en este momento en discusión y que esto es "una buena herramienta". "Respecto del tema de suma fija, hoy tengo una reunión con la CTA y mañana con la CGT. Yo tengo la convicción de que tenemos que buscar mecanismos de mejora del ingreso", dijo Massa en declaraciones radiales, adelantando medidas que se vendrán post PASO.



Señaló además que, "en paralelo", quiere ser "respetuoso de las paritarias, porque hay muchas paritarias en este momento en discusión". "Lo que no quiero es que una medida del Gobierno termine perjudicando la discusión paritaria porque la paritaria es una buena herramienta", agregó.



Por otra parte, dijo que "en el sector público", el Gobierno proyecta y se puso como objetivo "tres puntos más de recuperación de ingreso real". Este punto es central porque va en contra del pedido del Fondo Monetario (FMI) de ajustar los salarios del Estado.

Reordenamiento con "luces y sombras"

En una evaluación de su gestión como ministro, explicó Massa que hubo un "reordenamiento que tiene luces y sombras, algunas propias y otras que están marcadas por situaciones de shock" y dijo que "en el período agosto-diciembre" ordenaron y cumplieron los objetivos del año.

"En el período agosto-diciembre, ordenamos y sobre cumplimos los objetivos del año, a pesar de que venían en un desborde descontrolado y después apareció la sequía, que a la Argentina le sacó el 25% de las exportaciones y eso te deprecia el valor de la moneda", detalló. Y aclaró que "por un 20% de esta sequía (el expresidente Mauricio) Macri fue al Fondo en el 2018 (durante su gobierno), con un agravante, que es que tomó los 45 mil millones de dólares que terminaron financiando, no al sector agroindustrial, no la obra pública, no el crecimiento de infraestructura argentina", sino que "terminaron financiando la salida de aquellos que estaban haciendo carry trade".

En ese sentido, afirmó: "Tenemos que cuidar los dólares para garantizar el normal funcionamiento de la economía argentina". "Equilibrio fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria e instrumentos del Estado para el desarrollo con inclusión; esas son mis cuatro premisas", concluyó



Créditos para pymes

En otra de las apariciones públicas del ministro candidato, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que "gobierne quien gobierne, el gran objetivo debe ser promover exportaciones con valor agregado, acumular reservas y ganar nuevos mercados. Eso nos permitirá fortalecer la economía y bajar la inflación". Las declaraciones se dieron ante un auditorio compuesto por 300 pymes exportadoras, en un encuentro celebrado en Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK).

Massa encabezó el acto junto al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, quienes trazaron un balance del rol del Estado en respaldo de las pymes exportadoras.

En ese marco, Massa hizo un repaso de las medidas de apoyo a las pymes industriales exportadoras dispuestas por el Gobierno nacional, entre las que se destacó fondos por $19.000 millones en Aportes No Reembolsables (ARN) y una línea de crédito con tasas subsidiadas en pesos para pymes industriales.

El ministro y precandidato a presidente instó a que en 2024, con el aporte de las pymes, la economía del conocimiento, la minería, la energía y la industria, la Argentina alcance exportaciones por US$ 150.000 millones.

De esa manera, indicó, se podrá "lograr esa autonomía y solvencia que nos permita consolidar nuestra moneda, bajar la inflación y sacar a los que nos condicionan sobre la base de un préstamo que no sirvió", en alusión a la asistencia otorgada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018.

El programa Pymex integra a empresas que incorporan mejoras en sus procesos y sus productos para aumentar rápidamente sus exportaciones y llegar a más mercados.