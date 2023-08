Emiliano "Dibu" Martínez, el arquero de la selección argentina tendrá su serie. La productora Orsai Audiovisuales está detrás del proyecto autogestivo que tiene como protagonista al icónico guardameta en una historia animada que promete deslumbrar a grandes y chicos.

"Con muchísima emoción, al fin podemos contar que el quinto proyecto de «Cinco pelis» será producir una serie animada sobre la vida de Emiliano Martínez. Como si esto no fuera una bomba mundial, la serie será ilustrada por Ricardo Liniers y escrita por Hernán Casciari", anunció la productora en sus redes sociales.



Hernán Casciari y Ricardo Liniers estarán a cargo de darle vida a la historia del Dibu Martínez.

Durante un proceso creativo colaborativo que se extenderá a lo largo de cinco meses, "Dibu" Martínez, el renombrado dibujante Liniers y el destacado escritor Casciari se conectarán a través de Zoom para dar vida a la historia de “Emi On Off”, la serie animada que contará parte de la vida del arquero de la selección Argentina, y que promete emociones y aventuras inolvidables.



“Es la historia de un chico marplatense, que quiere ser el mejor arquero del mundo y un día descubre que tiene un superpoder, pero si lo usa le da insomnio. No les puedo contar más, a no ser que sean socios productores”, bromeó Casciari en sus redes sobre la trama de “Emi On Off”.



A lo largo del proceso de creación, los socios productores -una especie de padrinos del proyecto- tendrán la oportunidad única de observar cómo este extraordinario equipo colabora para transformar una historia en palabras y dibujos.

