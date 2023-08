Gustavo Saadi es abogado y tiene 48 años. Es el actual intendente de la Capital de Catamarca y candidato de Unidos por la Patria por la reelección. Se define como "una persona sencilla y tranquila y con valores que conserva desde joven". "Una persona que desde el lugar que le toque trata de hacer lo mejor y con vocación de servicio".

Con su amabilidad, que también lo caracteriza, recibió a Catamarca12 en su oficina.

Cuando dice que su gestión de gobierno es humanista ¿a qué se refiere?

Un gobierno humanista primero es aquel que tiene como centro a la persona. Creo que la política tiene como destino la prosecución del bien común y que cuando tenemos de centro a las personas todas las políticas públicas tienen que ir a mejorarles la calidad de vida. Es no ser indiferentes ante el dolor o alguna cuestión que estén pasando las personas. ¿Te doy un ejemplo? Los terrenos. No hay ningún ciudadano con sueldo promedio que pueda adquirir un terrenito, esto además de que hay mucha especulación. Entonces desde un gobierno humanista a esa persona o ese joven que está tratando de formar su hogar lo ayudamos. Por eso hemos urbanizado y ahora vamos a sacar a la venta a una cuota que toda persona pueda acceder a terrenos en la ciudad Capital.

Una política menos deshumanizada…

Yo veo que cada vez el mundo tiende a una sociedad más deshumanizada, incluso desde el punto de vista económico. Ya lo dijo el papa Francisco que creo que hay que leerlo, más allá de que uno pueda tener diferencias religiosas, pero él viene hablando mucho de este tema. Dice que uno se alarma cuando baja dos puntos la bolsa de comercio, pero nadie se alarma cuando hay un montón de humanos pidiendo en la calle o comiendo de la basura. Esa es una sociedad deshumanizada.

También me refiero a una gestión humana en el sentido de educación, de que los niños tengan las posibilidades de asistir a una escuela en condiciones. Humana en el sentido de que estamos en el mes de las infancias y los niños puedan tener una infancia feliz, que puedan jugar…Toda política tiene que ir a achicar la verdadera brecha que son las desigualdades. En la ciudad. Hay vecinos y vecinas que tienen todos los servicios, pero hay otras familias dentro de la misma ciudad que todavía no tienen servicio de agua y cloaca.

¿Qué es lo que más lo enorgullece y lo que menos de su gestión?

Tenemos 5 ejes de trabajo y de ahí no nos salimos, todas las políticas van dirigidas hacia ahí. Un eje es lograr una sociedad más igualitaria, donde hemos podido avanzar muchísimo en el norte: asfaltamos barrios, pusimos agua y cloaca pero a mí me va a enorgullecer cuando podamos llegar realmente a todos los barrios con ese servicio. O sea tengo una satisfacción a medias. Sé que no depende cien por cien de del municipio de la capital porque los recursos son limitados.

Por otra parte, siempre insistí en esa ciudad más amigable con el medio ambiente, hoy es un problema el cambio climático y lo estamos viendo. Estamos contentos con este veranito que estamos pasando pero es algo complejo y difícil. Trabajamos mucho en medioambiente. Nos dijeron no se puede, que ya se inventó, que es muy difícil porque no se toma conciencia con la separación de los de residuos, pero hemos podido erradicar un montón de basurales a cielo abierto y hubo un cambio cultural que va desde los más niños a los grandes y eso me enorgullece.

También se aspira a una ciudad inteligente.

Es algo en lo que nosotros hemos avanzado muchísimo y nos falta avanzar. Me refiero a poner la tecnología al servicio de la gente. Inauguramos el punto Cerca donde el vecino o la vecina puede desde su casa, bajando una aplicación, no perder tiempo y hacer reclamos desde su casa.

Después va a estar el Nodo Tecnológico donde va a haber mucha capacitación en cuando robótica, programación, para que las niñeces no queden afuera de la tecnología. Por eso la idea es que todos puedan tener una capacitación de calidad.

También insistimos mucho en una ciudad participativa y eso también me enorgullece porque hemos aplicado al presupuesto participativo, y es como decir que hoy los vecinos tienen la lapicera.

Me genera mucho orgullo el sistema educativo municipal donde los docentes, los directivos tienen mucho sentido de pertenencia. Yo trato de darle mucha importancia porque para mí hoy la educación es lo único que nos va a dar igualdad de oportunidades; el conocimiento. Entonces si uno puede ir a visitar va a ver que tiene pizarrones digitales, wifi , las estructuras en condiciones, y una educación de calidad. Incluimos inglés desde el nivel inicial.

Siempre hay cuestiones para mejorar, pero bueno la tristeza es no haber podido cumplir con todos los barrios de la ciudad que tengan todos los servicios.

¿Cómo se trata desde el municipio el flagelo de las drogas?

Primero hay que ser muy responsable cuando se habla de cuestiones de salud o adicciones. En épocas de campaña sobre todo escucho a candidatos de la oposición hablar de la lucha contra el narcotráfico, y la verdad es que ojalá pudiéramos contar con competencia de policía federal en el municipio, pero no. Hay que hablarle con mucha honestidad a la gente y nosotros hemos decidido trabajar con la prevención. Lo que tratamos es que los niños, niñas no ingresen a ese mundo maldito que son las adicciones. Para esto firmamos un convenio muy importante con Islandia, que tuvo los índices más grandes de consumo de Europa. Ellos comenzaron un plan de acción a muy largo plazo y hoy es uno de los lugares con menos consumo.

Ese programa se esta replicando en muchos lugares del mundo y fuimos la primera Capital de Argentina que pudo firmar este convenio con ellos, obviamente adaptado a nuestra ciudad. Comenzamos con una gran encuesta porque acá no sabíamos ni donde estábamos parados. Hoy ya tenemos los datos, uno de esos es que por lo menos estamos por debajo de la media nacional y que el mayor índice de consumo es el alcohol y marihuana.

¿Qué se hace con esos resultados?

El programa se llama Motivados por la Vida, y una vez que están esos datos empezamos con el plan de acción que son diversos, desde el deporte, desde la cultura, localizado donde hay mayor consumo, tenemos psicólogos trabajando pero es un trabajo a muy largo plazo donde lo que buscamos es que los jóvenes no ingresen.

En lo económico ¿Cómo está el municipio?

Somos responsables y ordenados. Por eso pudimos hacer muchas obras en la capital. Logramos que para el trabajador y la trabajadora municipal todos los aumentos que nosotros fuimos otorgando sean por arriba de la inflación, por eso somos muy cuidadosos con los recursos para poder cumplir con los trabajadores y para poder hacer obras. Hay un manejo muy responsable.

¿Se puede decir que Capital es un municipio con paridad de género?

-Creo que el 50% o quizá un poco menos porque son impares las secretarías que hay. Pero tenemos un gran trabajo de las mujeres aunque faltan muchísimas cosas para hacer, para lograr la verdadera equiparación hombres y mujeres.

Venimos de una sociedad bastante machista, bastante patriarcal donde si no fuese por la lucha de las mujeres, no se hubieran dado estos pequeños pasitos para lograr la equiparación. Pero falta mucho para achicar la brecha.

¿Cuál es su opinión con respecto de la Minería?

Creo que tiene que haber una explotación muy responsable de los recursos mineros, obviamente la prioridad en el ciudadano y el ambiente sobre todo en los departamentos donde se está explotando. También creo que los recursos que son limitados tienen que tener un curso muy específico, fundamentalmente a la absorción para generar otro tipo de actividades que quede a esos departamentos o pueblo donde se genera la minería. Siempre digo que la ciudad no es minera. Pero sobre todo con el tema del litio tienen que haber una industrialización no solo que se lleven la materia prima, generar valor agregado.

¿Se manifiesta a favor o en contra de la nacionalización del litio?

Yo estoy en contra. Por ahí hay políticas que se hacen desde Buenos Aires que no tienen nada que ver con la realidad nuestra. Los programas sociales los manejan desde Puerto Madero y pretenden venir a explicarnos en nuestras ciudades cómo debemos gestionar esas cuestiones. Si hay que hacer una obra se debe preguntar en Buenos Aires y ellos te tienen que autorizar cuando vienen dos veces por año y no conocen la realidad. Entonces con la nacionalización del litio puede pasar lo mismo. Creo en la descentralización, pero por otra parte hay una constitución del año 94 donde dice que los recursos son de las provincias. Yo estoy de acuerdo con que sean las provincias las que determinen qué hacer con sus recursos.

¿Cuál es su sello como Intendente?

La cercanía. Soy una persona muy cercana, trato de hacerlo, me gusta estar en el barrio y escuchar. Muchas veces así como pasa desde Buenos Aires que desde Puerto Madero quieren determinar qué políticas públicas vamos a hacer, por ahí en las oficinas se arma una idea y vamos al barrio y la gente te dice: “mire esta buena la idea pero nosotros necesitamos luces” . Entonces eso es muy importante. “La realidad es más importante que las ideas”, también lo decía el Papa Francisco, entonces una de las virtudes es tener las ganas y la mente abierta para ir a escuchar al vecino y que ellos determinen sus propias prioridades.

Hoy el peronismo captó juventudes. ¿Cuáles cree que fueron los aciertos para lograr eso?

Creo que lo difícil es estar en contra de las banderas del peronismo e incluso del radicalismo si esa es bandera progresista o la bandera de la justicia social. Justicia social que hay que entenderla como transformación. La justicia social tiene que transformar la calidad de vida de la gente y creo que la juventud se sintió muy identificad con esa política pública sobre todo en los gobiernos de Néstor y de Cristina donde hubo Progresar, Procrear, esa movilidad social activa.

Hoy creo que hay una crisis de representación política con respecto a la juventud, y quizá hay sectores de la derecha donde esos jóvenes se están yendo. Ahí es donde yo hablo de la deshumanización de la política que comienza a pensar individualmente y no colectivamente. El peronismo debería convocar a aggiornarse. Hay que comenzar a enamorar a la juventud pero con un peronismo actualizado al siglo 21. Hoy yo reniego que los peronistas hablamos mucho del pasado. Está bueno, pero hoy la juventud necesita que le hablemos de futuro y para eso el peronismo tiene que comenzar a aggiornarse a un montón de nuevas cuestiones.

Muchos de los precandidatos a legisladores para estas PASO, los eligió usted. ¿Cuál fue el criterio de esta elección?

Son muchos compañeros y compañeras jóvenes que vienen de la militancia de base. Son compañeros que quizá no son muy conocidos porque no están todo el día en los medios, pero que tienen un trabajo social y como profesionales, y que pueden aportar mucho a la Cámara de Diputados. Yo creo que el gran mensaje que quizá dimos con los compañeros y compañeras es que no se necesita tener algún apellido ilustre de la política para ser legisladores. Se trata de compañeros y compañeras que han sido precandidatos a concejales, que conocen mucho el territorio, pero quizá les falte el apellido. Creo que es un mensaje a la sociedad y un mensaje importante la dirigencia que también un militante, un dirigente de base puede llegar a la Cámara de Diputados.

¿Cómo ve a la oposición en Catamarca y a nivel nacional?

Comenzando a nivel nacional. A mí me preocupa la falta de claridad. Por lo menos en lo discursivo, en lo que expresan. Cuando te hablan de un “blindaje y que hay que levantar el cepo” la verdad es que es volver al 2001. Cuando una candidata a presidenta te expresa que el 50% de los que van a una universidad pública son extranjeros es porque hay un enorme desconocimiento. Te dicen que hay que comenzar a arancelar la universidad pública y comienzo preocuparme, porque para ellos solo debe tener acceso una elite.

Veo slogan vacíos, y lo peor que escucho es lo de del gran ajuste. Qué legitimidad puede tener aquel que llega al poder y le dice a la gente vamos a tener que hacer un enorme ajuste estos años para dentro de no sé cuantos años estemos mejor. Quién tiene derecho. La gente no va a estar de acuerdo, pero para ellos no importa, lo van a pasar por encima si no están de acuerdo. Después tiran cosas como una reforma laboral, pero no dicen que van a quitar derechos.

¿Y a nivel provincial?

Y a la oposición a nivel provincial también la veo como slogan. Quizá un catálogo de buenas intensiones y hoy se necesitan cuestiones concretas. Veo mucho desconocimiento de la propia función del Estado, incluso. Creo que hay que ser muy cuidadoso con lo que se promete porque de ahí viene después la falta de credibilidad en la política cuando se promete mucho, se llega y no se cumple. Ya tuvimos un presidente que prometió pobreza cero y después se ve la baja en la cantidad de votantes y bueno porque hay una decepción.

A la oposición local los veo discutiendo por quién es más oposición. Yo creo que la ciudadanía está esperando propuestas.

¿Qué opina del gobierno de Raúl Jalil?

-Es un hacedor. Tiene una enorme capacidad de trabajo. Realmente es una persona que tiene una visión bien a largo plazo con las obras que él está encarando. Por ejemplo el acueducto norte. Es una gran obra que todos los gobiernos la prometieron y no la hicieron porque sabemos que es una obra que te lleva 4 o 5 años y en vez de hacer pozos él está buscando una solución definitiva. Lo mismo con el turismo. Está trabajando mucho en tratar de industrializar el litio. En el tema de salud hay un ejemplo claro de esa mirada a largo plazo que es la carrera de medicina.

Raúl tiene esa mirada estratégica, las rutas, generar conectividad entre los pueblos. Creo que se merece un mandato más.

¿Va a ser gobernador?

Si hay algo donde yo pongo todas mis energías y fuerzas es en el lugar donde estoy. Fui Secretario de Gobierno, una cuestión más técnica que política y me preparé en eso. Después a ser Ministro de gobierno, me puse a trabajar en eso. Después Diputado nacional. Trato de sentarme donde estoy. Y no estoy pensando “yo que quiero ser gobernador”. Ahora estamos muy metidos en el municipio de la capital, nos faltan muchas cosas por hacer.