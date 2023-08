Alfredo Rosso fue distinguido el lunes por la legislatura porteña como "Personalidad destacada de la cultura". Y es más que merecido, ya que se trata de uno de los periodistas de rock más importantes y respetados de la Argentina, con más de cuatro décadas de trayectoria en distintos medios nacionales e internacionales.

El autor de la iniciativa fue el legislador Roy Cortina, quien durante su mandato ha impulsado reconocimientos a otras personalidades vinculadas al rock artgentino como Lito Vitale y Willy Quiroga, el periodista Sergio Marchi, y los fotógrafos Gabriel Rocca y Andy Cherniavsky.

“La voz de Alfredo ha marcado a generaciones. En sus programas, Alfredo hace gala de una habilidad única para contextualizar la música en el panorama cultural y social en el que surgió cada ritmo, cada letra. Profundiza en las historias detrás de las canciones y los artistas, creando un vínculo auténtico entre la música y la audiencia. Por eso su influencia perdurará en la historia del periodismo musical argentino y su legado continuará inspirando a todos aquellos que buscan comprender y amar la música en todas sus dimensiones”, fueron las palabras de bienvenida de Cortina.

Unos minutos después, el periodista recibió el diploma que lo reconoce como "Personalidad destacada de la cultura de la Ciudad". Rosso recordó el impacto que tuvo en él haber comprado el primer disco de Los Gatos en 1967: “Cambió mi vida para siempre porque conocí un mundo que no tenía nombre, pero que fue despertado por un par de estrofas de una canción: 'cuando mi balsa esté lista partiré hacia la locura, con mi balsa yo me iré a naufragar'. Lentamente iba a comprender que esa locura era detenerse a pensar y lo más importante: no permitir que nadie escriba el libreto de tu vida”.



Algo similar ocurrió cuando llegó a sus manos un ejemplar de la revista Pin Up: “En sus páginas descubrí otro mundo que yo intuía que existía: Almendra, Manal, Miguel Abuelo, artistas y diseñadores del Instituto Di Tella. Sentías que eras parte de una cultura nueva”. Así llegaron a su vida más discos, revistas, libros, programas de radio: “Me di cuenta que me gustaba ser como esos maestros, un cable conductor entre los músicos, los artistas y el público. Descubrí que tenía buena predisposición para escribir, contar y describir esta cultura diferente. Por fortuna, nunca perdí las ganas de querer saber más”.

Alfredo Rosso integró redacciones legendarias del periodismo argentino como Expreso Imaginario, Cerdos y Peces, Rock And Pop, La Mano y Rolling Stone, y fue colaborador en los diarios Clarín, La Nación y Página/12. También trabajó en discográficas como BMG Argentina, Music Hall, Warner, Sony Music, y como programador y productor musical en Radio Rivadavia, donde dio sus primeros pasos en la radio.



En la actualidad, Rosso lleva veinte años al frente de su programa La casa del rock naciente” en la Rock And Pop, y además conduce La trama celeste en AM 750, Figuración en Nacional Rock, y Truco gallo por Radio UBA, junto al periodista Claudio Kleiman.