Una de las pocas acciones concretas que el precandidato de Juntos por el Cambio Jorge Macri propuso para aplicar en caso de convertirse en jefe de Gobierno porteño es la eliminación de la tarjeta SUBE, el sistema de pago de transporte público que rige en varias provincias argentinas. Sin embargo, la no tan novedosa idea de campaña de Macri no es más que eso, y presenta varias objeciones que harían imposible su aplicación.

"Esto ya quedó viejo. ¿Cuantas veces quisiste viajar en transporte público y no encontrarste tu tarjeta SUBE, o peor, no pudiste recargarla?", pregunta Macri en el video, y sigue: "Y si sos turista, ni te cuento. No hay manera de que te puedas subir al subte o al colectivo. El mundo ya fue para otro lado. Si soy jefe de Gobierno quiero que puedas utilizar el transporte público con tu ceular o una tarjeta de crédito directamente".



Ante esta idea, el Ministerio de Transporte de la Nación ratificó en diálogo con Página|12 que van a "continuar defendiendo la universalidad de SUBE con sus beneficios sociales".

Además, el ministro de Transporte Diego Giuliano envió su propia respuesta a Macri a través de las redes sociales. "Lo que quedó viejo, @jorgemacri, es el Consenso Fiscal gestionado por el otro Macri para eliminar el Fondo Compensador al transporte del interior y enganchar las 32 líneas de CABA al subsidio nacional, delegando a Nación la gestión del transporte que es competencia de CABA", publicó el martes a la tarde.

Por otro lado Claudio Berlie, vocero de Nación Servicios S.A., la empresa encargada del desarrollo de la tarjeta SUBE, explicó que, incluso si Jorge Macri resultara electo, no tendría potestad para eliminar la tarjeta.

"El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires únicamente tiene potestad para regular los medios de pago que se utilizan en las líneas del subterráneo", detalló Berlie, pero no en los otros medios de transporte, como en las 32 líneas de colectivo de jurisdicción nacional que circulan por la Ciudad de Buenos Aires.

"El sistema de pago es regulado por el Gobierno Nacional, por lo tanto, el único organismo que puede modificarlo es el Ministerio de Transporte de la Nación", precisó.

Además, marcó que cambiar el método de pago del transporte "afectaría a las 7 millones de personas que se benefician con la integración de RED SUBE", el sistema que integra todos los modos de transporte público (colectivos, metrobus, trenes y subtes) del Área Metropolitana de Buenos Aires y aplica descuentos por combinaciones.

Una propuesta similar

Una medida similar a la propuesta por Jorge Macri había sido lanzada por la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba) a fines de julio. Adeba propuso que el transporte público pueda pagarse "con todos los medios de pago contactless disponibles: tarjetas de crédito, débito o prepaga, tecnología NFC y otras tecnologías que puedan surgir”, no como reemplazo sino como complemento de la tarjeta SUBE.

Como respaldo de esta idea, expusieron que en Argentina existe una "cobertura casi total" de la población en la tenencia de cuentas, principalmente bancarias, según el último Informe de Inclusión Financiera del Banco Central. Sin embargo, para concretar la universalización de los medios de pago en el transporte público es necesaria una "articulación entre el sector público y privado", subrayaron desde la entidad presidida por Javier Bolzico. Es decir, la intervención del Gobierno de la Nación y el ministerio de Transporte, no la Jefatura de Gobierno de CABA.



Para lograr un trabajo coordinado es necesario un "marco normativo e inversiones en infraestructura", analizaron desde ADEBA. Además, el sector privado debería realizar las inversiones necesarias para que los lectores acepten diferentes medios de pago, y los proveedores de esos sistemas adaptar sus software para que funcione la operatoria.

Según la entidad empresaria, "el subte es el medio de transporte que podría estar más cerca de la implementación de un sistema abierto de estas características".



Otro punto que Jorge Macri no aclaró en su propuesta es como se va a proceder ante un posible bloqueo por robo o pérdida de la SUBE. Actualmente, ese trámite se gestiona en el Centro de Atención con la tarjeta en mano y el ultimo DNI vigente.



Cómo gestiona SUBE los datos personales

Los millones de viajes y recargas de tarjeta SUBE que se realizan día a día en el país son administrados por Nación Servicios S.A, una empresa financiera vinculada del Banco Nación y con participación mayoritaria por parte del Estado.

La firma realiza sus operaciones de a cuerdo a la Ley de Protección de los Datos Personales y se compromete a almacenar los datos "adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad y la disociación de los mismos".



Actualmente, los datos de la SUBE están encriptados en tres bases ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. El precandidato no especificó como sería el tratamiento de esos datos si están en manos de un banco privado o una empresa financiera.

