La Tarjeta SUBE puede cargarse de manera online, sin efectivo, y acreditarse a través del celular con la aplicación “Carga SUBE”, sin necesidad de salir de casa. Así, todo el proceso desde que se carga hasta que se usa en el transporte público puede realizarse totalmente virtual y el paso a paso es sencillo.

La tarjeta puede cargarse en cualquiera de los Puntos SUBE, de la forma convencional. Pero para quienes no tienen una de estas estaciones cerca, no suelen manejar efectivo o simplemente no lo tienen a mano en el momento en que deben realizar la carga, existe una opción fácil para hacerlo desde el celular.

Si bien esta opción es gratis, solo está disponible para smartphones con sistema operativo Android y aquellos que poseen la tecnología NFC.

Además, es necesario descargar y registrarse en la app “Carga SUBE” y tener instalado en el celular alguna billetera virtual como Mercado Pago, Ualá, BNA+, Ualá o MODO, o bien la aplicación del homebanking.

Los pasos para cargar la SUBE de esta forma son los siguientes:

Cargar saldo en la tarjeta SUBE con tarjeta de crédito o dinero en plataforma según corresponda.

Activar el NFC en tu celular.

Ingresar a la app “Carga SUBE”.

Pulsar en “Acreditar cargas” y acercar la tarjeta a la parte trasera del smartphone.

Una vez cargado, el saldo también puede acreditarse en cualquiera de las Terminales Automáticas.

Cuál es el saldo negativo actual de tarjeta SUBE

Desde el pasado 15 de marzo, el tope de saldo permitido para la Tarjeta SUBE es actualmente de 4.800 pesos, según oficializó el Ministerio de Transporte.

En tanto, el saldo negativo permitido es de -148,40 pesos, lo que equivale a cuatro boletos mínimos de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

