Tras los aumentos del 6% en el valor de los boletos de trenes y colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dispuesto por el Gobierno Nacional que impactaron en el bolsillo de los argentinos, te contamos qué hacer si perdiste o te robaron la tarjeta. También, detallamos los nuevos saldos máximos y mínimos que dispuso el Ministerio de Transporte en abril.

La tarjeta SUBE es un servicio para pagar con una sola tarjeta viajes en colectivos, subtes, trenes y transporte fluvial. Es personal y cuando registrás tu tarjeta, podés cuidar tu saldo y acceder a la información de tus viajes. Además, podés ver tus viajes y descuentos obtenidos, accedés a la Tarifa Social -en caso de que estés dentro de los grupos beneficiarios-, y recibís información de transporte público.

Aquí detallamos paso por paso qué hacer si pediste tu tarjeta sube:

Qué pasa con mi saldo si perdí la tarjeta SUBE

Si perdiste o te robaron la tarjeta SUBE, no te preocupes. Podés recuperar el dinero que tenías en esa tarjeta siempre que la hayas registrado con tu nombre y apellido. Por eso, si tenías registrada tu tarjeta SUBE, podés recuperar el saldo siguiendo estos pasos:

Dar de baja mi tarjeta SUBE

Podés hacerlo desde Mi SUBE o la app SUBE.

Asociá tu nueva tarjeta

Podés hacer de forma presencial, por llamada telefónica o por WhastApp.

-De forma presencial: podés ir a alguno de estos Centros de Atención, con tu documento de identidad.

-Podés llamar al 0800-777-SUBE (7823), opción 1 con tus datos personales y tu clave SUBE. Seleccioná el motivo de baja y asociá tu nueva tarjeta.

-Podés enviar un mensaje por WhatsApp al +54 9 11 6677 7823.

Chequeá el correo electrónico

Si asociaste tu nueva tarjeta sube, recibirás un correo electrónico en 72 horas hábiles, informando si tenías saldo y los pasos a seguir para recuperarlo. También, podés consultarlo en nuestro 0800-777-SUBE (7823), opción 3. Si encontrás la tarjeta que diste de baja, no la cargues ni la uses. Se encuentra en proceso de bloqueo y no podrás realizar reclamos.

Saldo negativo de la tarjeta SUBE

En cuanto a los cambios de abril, cabe destacar que el Ministerio de Transporte decidió actualizar el saldo negativo de la tarjeta SUBE por lo que llegará hasta los 158,36 pesos. A su vez, también se modificó el monto máximo de carga en el plástico, a partir de este mes se podrá recargar hasta 4.800 pesos.

