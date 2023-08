El popular cantante Santiago "Chano" Moreno Charpentier fue procesado por abuso sexual agravado y violencia física tras una denuncia de 2018 que le hizo su expareja, Militta Bora.



El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 60, a cargo de Luis Alberto Schelgel, ordenó el procesamiento del músico y líder de Tan Biónica, que por ahora no irá a prisión, pero deberá enfrentar un embargo de 704.700 pesos como parte de las consecuencias legales de sus acciones.

En la denuncia de Militta Bora se detallan una serie de hechos violentos, que incluyen la acusación de violación durante una pelea en la que Chano se encontraba bajo la influencia de sustancias, según la denuncia.

La pareja tuvo una breve y tóxica relación en 2016.

"Fui víctima de una violación y sufrí violencia física y psicológica en muchas ocasiones. La violación fue en una de las últimas peleas que tuvimos. Él estaba muy drogado, entonces me encerré en un cuarto a esperar a que se durmiera, así yo me podía ir, porque no me dejaba. En un momento, en la madrugada, me forcejeó tanto que me marcó todos los brazos", sostuvo la mujer en 2018.

Los hechos denunciados sucedieron en 2016, en el departamento que compartían. "La acusó de prostituta y de que había un tipo detrás de la cortina", señala la resolución judicial. Y que además, esa noche, "como lo había hecho en otras oportunidades, la denunciante había armado las valijas para irse y se acostó a dormir... con la intención de que cuando se durmiera el nombrado, aprovechara para irse".



Según el fallo, "cuando le bajaron los efectos de la droga... entró al cuarto que compartían con olor, borracho, drogado y sucio, y se le tiró encima pretendiendo tener relaciones sexuales, a lo que se negó por temor al estado que éste tenía, ante lo cual, la agarró de los brazos” y la forzó.



"Una vez me agarró del cuello y me puso contra la pared, acusándome de que quería seducir a su asistente. Una vez me ató la cabeza con una sábana. Me decía que se iba a encargar de que yo no laburara nunca más, y que era impune porque había salido impune de los choques. Yo llamaba al 911 y cuando llegaba el patrullero me hacía decirles que no había pasado nada, que era solo una pelea de pareja", agregó la víctima en su declaración a la Justicia.



A pesar de las dificultades que Militta Bora enfrentó al reconocer la gravedad de los delitos que sufrió, el fallo de la Justicia señala que Moreno Charpentier "ejerció un control abusivo sobre ella y que las pruebas y testimonios que brindó resultan suficientes para acreditar la materialidad del hecho investigado".

En el fallo, el juez Schelgel remarcó que "se ha acreditado que era Moreno Charpentier el que tenía atemorizada a Bora con perjudicarla laboralmente". Y añadió: "Esto, de hecho, y más allá de las dificultades que atravesó para reconocer la naturaleza delictual de los hechos padecidos, es un dato contundente para explicar y entender por qué Bora demoró dos años en radicar su denuncia", precisó el magistrado.

En este contexto, además, la Justicia rechazó la solicitud de prescripción pedida por la defensa de Chano, lo que significa que seguirá siendo investigado por otros incidentes de violencia relacionados con Bora, quien en su momento compartió detalles perturbadores de la relación.



