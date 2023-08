En el padrón bonaerense hay 406.250 nuevos nombres. Se trata los jóvenes de 16 y 17 años que votarán por primera vez en las primarias del próximo domingo y representan uno de los sectores que más expectativa despierta en las diferentes fuerzas políticas que jugarán su suerte en las PASO del 13 de agosto.

Desde hace poco más de un década, la Ley del Voto Joven permitía a los ciudadanos de 16 y 17 años ejercer su sufragio de manera optativa. Gracias a esa norma, los nacidos entre el 2006 y el 2007, tendrán su debut en las urnas este domingo.

Ninguno había cumplido tres años cuando la Argentina se debatía en las discusiones por las retenciones móviles y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Apenas aprendían a caminar a la par del fulgor del kirchnerismo y transitaban la primaria cuando Mauricio Macri llegó al poder. Fueron creciendo entre avances y retrocesos. Entre conquistas de derechos, pandemias y posturas terraplanistas.

Hoy son casi un millón de los 35.200.000 votantes habilitados en todo el país y su nombre tiene aroma a nuevo en los padrones. Aunque el sociólogo y Director Asociado de la Consultora Proyección, Manuel Zunino, aclara que es preciso aclarar que la participación en ese segmento etario suele ser menor a la del resto del padrón, a la vez que aclara que se trata de un voto en el que "lo fundamental es pensar en los grupos de referencia". "El voto de los más jóvenes suele estar más relacionado con su entorno y los mayores de ese entorno”, explica.

En ese aspecto, Zunino puntualiza que “rara vez”, la votación se decide “entre pares”. “Los resultados en las anteriores elecciones tienden a mostrar que los jóvenes rara vez se deciden por el voto de sus iguales, sino de sus referentes mayores que encuentran en su grupo de referencia, como puede ser su familia, entidad religiosa o clubes”, asegura.

Y aclara: “Lo que se muestra es que los adultos referentes de los grupos de referencia fueron cambiando con los años. Históricamente era el padre, la madre, o lo que se entendía como “jefe o jefa de familia”, hoy ese referente puede estar en las redes, en el club o en el barrio”.

La generación que se encuentra en sus diferencias

BuenosAires/12 salió en busca del universo joven y les hizo a nóveles votantes cuatro preguntas:

1- ¿Vas a ir a votar? ¿Por qué?

2- ¿A quién? ¿Por qué?

3- ¿Qué esperás de un candidato a presidente?

4- ¿Qué crees qué tiene que ofrecerle un candidato a tu generación?

Juan Manuel, 17 años - Avellaneda

1- Voy a ir a votar porque creo en la política como herramienta de transformación y porque amo a mi país.

2- Voy a votar a Sergio Massa. No estoy convencido, pero creo en el proyecto de país que ofrece el Frente de Todos y creo que dentro del peronismo hay que funcionar de forma orgánica. Yo me considero peronista porque adhiero a la doctrina Nacional Justicialista y creo que los gobiernos de Perón, Néstor y Cristina Kirchner le generaron bienestar al pueblo y enaltecieron a la patria. Además de ver la gestión de Ferraresi en Avellaneda, que me encanta.

3- Considero que un candidato a Presidente debe tener cercanía con el pueblo y capacidad para afrontar los problemas de todos los días.

4- Un proyecto de país donde la Patria esté por encima de cualquier cosa. Tiene que luchar para que los pibes vuelvan a sentir sentimiento patriótico y la forma es garantizando que sus derechos no sean vulnerados. Eso se hace con más políticas públicas, es decir con más peronismo.

Felipe, 16 años - Tres de Febrero

1- Estoy comprometido a votar. Es esencial que quienes apoyan la democracia participen en las elecciones. La abstención, en mi opinión, es un rechazo al sistema en sí y no a los candidatos.

2- Voy a votar a Juntos por el Cambio. Aunque reconozco que su último mandato no fue perfecto, encuentro en la experiencia de los candidatos de este partido una razón para mi elección, especialmente considerando que la gestión actual no logró mejorar significativamente la situación del país.

3- Mi esperanza es que se pueda solucionar la situación económica. Estamos todo el tiempo pensando en cómo cubrir necesidades básicas, o cómo llegar a fin de mes. Para eso hay que reactivar el sector productivo y contemplar cuestiones de seguridad, entre otros temas.

4- Considero crucial dotar al país de un sólido proyecto económico. Junto con una educación de calidad, esto se vuelve esencial para retener y persuadir a las nuevas generaciones en Argentina. Muchos eligen emigrar a Europa o Estados Unidos en busca de un futuro mejor, y los líderes políticos deben demostrar que aquí también es posible construir un porvenir próspero y prometedor.

Agustin, 17 años - Banfield

1- Sí, voy a votar porque es la forma de que un ciudadano se involucre en la política nacional y decida quienes serán sus representantes.

2- Voy a votar a Javier Milei, porque es el único que representa mi ideología en su mayoría. Quiero que el país salga adelante y dejar atrás este modelo económico y político obsoleto.

3- Espero que sea una persona capacitada mentalmente para el cargo, que tolere la presión y tome las decisiones que ayuden al país en corto y largo plazo. Que no prometa lo que no va a cumplir.

4- Tiene que ofrecerle un futuro realista, no prometer leyes inútiles o proyectos que solo benefician a un sector social o político.

Andrés, 17 años - Moreno

1- No lo sé.

2- Aunque no lo tenga decidido, me inclino más por el lado de La Libertad Avanza ya que siento que es el único diferente a los otros candidatos.

3- Espero una visión clara y un compromiso con el bienestar de la nación.

4- Supongo que debería ofrecer propuestas específicas sobre las preocupaciones de esta generación.

Iván, 16 años - Moreno

1-Sí, porque es importante defender la democracia.

2- Juan Grabois. No soy peronista, pero creo que debemos dejar de lado los ideales y tenemos que priorizar un futuro verdaderamente productivo para el país.

3- Espero que, sea quien gane, logre mejorar nuestra inestabilidad económica y garantice una patria en la cual, el pueblo y la política vuelvan a tener el mismo valor e importancia que tuvieron en algún momento.

4- Priorizar educación, salud, valores y mantener el fomento cultural que mantiene la Nación en este último gobierno y durante la década de los 2000.

Lara, 16 años - Banfield

1- Sí, porque hay que aprovechar y tomarse en serio la oportunidad que se nos da a los jóvenes de poder decidir y aportar al futuro del país.

2- Realmente no lo tengo decidido ya que siento que ningún candidato da una propuesta segura. Además de que todo se volvió muy polémico y poco serio.

3- Espero que pueda mejorar la situación del país tanto la economía, la seguridad y mas que nada el sistema de educación que es la base de todo.

4- Me gustaría que nos apoyen tanto como para lo cultural, el deporte, y otras cosas para que todos podamos formarnos en lo que nos apasiona.

Mateo, 16 años - Ituzaingó

1- No voy a votar porque a mi edad no es una obligación y hoy prefiero no hacerlo.

2- No voto a ningún candidato ya que ninguno de los que se postula ofrece un plan que saque a la Argentina al frente.

3- De un candidato a Presidente espero que proponga un plan que funcione en los sectores a los que apunte en su mandato de 4 años.

4- Un candidato debería ofrecerle a mi generación una reestructuración al actual sistema educativo por uno moderno que se adapte a las circunstancias del mundo actual.

Candela, 17 años - Lomas de Zamora

1-Por el momento tengo decidido votar porque creo que a pesar de que todavía no es obligatorio para mí, es algo importante .

2-Todavía no lo tengo decidido, sigo informándome sobre las propuestas y todas mis opciones pero por ahora sé que quiero votar a algún partido que apoye a los trabajadores.

3-Espero que sea alguien que vea por el bien común de nuestro país y que no busque un bien personal. Busco que su campaña no haga foco solo a una parte de la sociedad. Y también quiero que un candidato a Presidente tenga una preocupación verdadera por el país y realmente tenga las ganas de que la Argentina pueda ser cada vez mejor.

4-Yo creo que tiene que ofrecernos mayor cantidad de puestos de trabajo ya que es lo que la mayoría de las personas que salen del secundario vamos a ir a buscar. También algo que podría ser muy bueno para ofrecer serían los espacios gratuitos de aprendizaje ya que a veces no es el no querer aprender sino el no tener los recursos.

Julia, 16 años - La Plata

1- Yo voy a votar porque es la herramienta que tenemos todos para defender la democracia.

2- Voy a votar a Massa en Nación y Kicillof en Provincia porque creo en los principios e ideas del proyecto nacional y popular que representa Unión por la Patria.

3- De un candidato a Presidente espero que levante las tres banderas históricas del peronismo que son Independencia Económica, Justicia Social y Soberanía política.

4-Yo creo que un candidato debe ofrecerle a la juventud la educación como base de todo. Creo que esto está sucediendo en la gestión de Kicillof en la Provincia en estos últimos 4 años, abriendo escuelas y garantizando las mejores condiciones para estudiar ya que vamos a ser básicamente el futuro del país.

Sofia, 16 años - Morón

1.Si, por que es un deber aunque a mi edad no sea obligatorio.

2. A Larreta, por que es el que más encaja con mi ideales.

3. Que cumpla con la gran mayoría de lo prometido.

4. A mi generación le tendría que ofrecerle una mejora en la tecnología en aulas y que la educación evolucione con nuevos recursos

Catalina, 16 años - Temperley

1- En las votaciones de este año prefiero no votar y hacerlo más adelante cuando mi voto sea obligatorio a los 18 años.

2- La verdad que creo que todavía no estoy lista para decidir. Creo que para tomar una decisión así hay que estar bien informada, porque no se puede votar a cualquiera porque si, yo quizá no pude tomarme el tiempo de ver todos los candidatos.

3. Lo que espero de un candidato es que arregle la situación del país, la cual actualmente no es muy buena. Y es más, se dice que actualmente estamos atravesando lo que atravesamos en el 2001 pero sin estallar.

4- Siento que lo que le puede ofrecer un candidato a nuestras generaciones es la libre expresión, porque siento que para nuestra generación es bastante importante el tema de que podamos expresarnos y no ser juzgados por eso. También siento que hay candidatos que creen que por hacer Tiks Toks, videos o hacer música que escuchamos nosotros van a tener nuestro voto. No sé, tal vez a algunos le llega y terminan votando a ese candidato, pero no pasa con todos, nosotros nos damos cuenta que al fin y al cabo es solo para que lo voten, no porque nos escuchan de verdad.