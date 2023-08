El ministro de Transporte, Diego Giuliano, cuestionó al precandidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio Jorge Macri, quien propuso la eliminación de la tarjeta SUBE como medio de pago del transporte público y su reemplazo por otros modos mediante teléfonos celulares o tarjetas de crédito.

Para Giuliano, la intención es "privatizar la SUBE" y que su control quede "en manos de los bancos privados" para restarle, de ese modo, "los beneficios" que la tarjeta de transporte brinda a "grupos vulnerables, jubilados, pensionados, beneficiarios de la Anses, trabajadoras domésticas y excombatientes de Malvinas", a quienes aplica descuentos en sus viajes en colectivos, trenes y subtes.

"La SUBE es una tarjeta que asocia beneficios y que permite la trazabilidad de subsidios nacionales", que van directamente "al bolsillo de los grupos vulnerables y no a intermediarios", destacó Giuliano.

Por medio de un video publicado en redes sociales, titulado "Chau Sube", Macri, precandidato para suceder a Horacio Rodríguez Larreta en la jefatura de Gobierno porteña, consideró que este medio de pago "ya quedó viejo" con relación a otros en el mundo. "Quiero que puedas utilizar tu celular o una tarjeta de crédito directamente", prometió en caso de ganar la elección.

Al respecto, Giuliano recordó que Rodríguez Larreta, "que quiere ser presidente de la Nación, no ha podido, no ha querido y no ha acatado una ley nacional" que establece que la Ciudad "tiene competencia inclusiva de su propio transporte" como ocurre en "cada una de las provincias argentinas". "En lugar de hacerse cargo quiere privatizar la SUBE, algo que no nos sorprende en este impacto de privatización que tiene" la oposición, consideró.

"Gobiernan hace muchísimos años la Ciudad, pero no tienen un proyecto de transporte. Es más barato y cómodo que lo haga el Estado y que el ministro de Transporte fije las paradas, los flujos de pasajeros y el intercambio. Si el objetivo es privatizar la SUBE, antes se va a tener que hacer cargo del transporte", enfatizó.