El secretario de Seguridad Deportiva Gustavo Pucheta reconoció ayer que el operativo policial del partido entre Newell's Old Boys y Corinthians, falló. "Si hubo incidentes es porque el operativo falló" reconoció el funcionario, que de todas manera advirtió que se iba a hacer "una autocrítica hacia dentro con los jefes policiales" que participaron del operativo, en la previa durante y en el cierre del encuentro, cuando los efectivos descargaron nutrida munición de goma sobre los hinchas que terminaron rompiendo instalaciones del Parque Independencia. Pero lo más critico fue sin dudas la escena vivida en uno de los pulmones del estadio cuando la barra de Newell's quiso ingresar al sector de platea para llegar a agredir a la parcialidad brasileña que hacía gestos desafiantes hacia los leprosos. "Eran unos quince efectivos -dijo Pucheta- Tal vez no había la cantidad de policías necesarios en el sector, lo vamos a reveer", reconoció el responsable de la seguridad deportiva . Y sobre la represión posterior al partido dijo que "la policía interviene porque se rompió el orden público. Las imágenes son parciales, con esto no puedo confirmar que no hubo ningún exceso, si lo hubo habrá responsables".

Corinthians empató 0-0 ante Newell's, y, con ese resultado, logró avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, ya que había ganado 2-1 el partido de ida. En la siguiente etapa, esperará al ganador entre Estudiantes de La Plata y Goias (Estudiantes ganó el primer partido 3-0).

No obstante, lo deportivo quedó en segundo plano debido a una serie de incidentes que ocurrieron antes, durante y después del partido entre el equipo rosarino y el paulista. Una imagen especialmente impactante, que por milagro no terminó en tragedia, fue una avalancha en una de las tribunas del estadio, donde varios hinchas del equipo rojo y negro resultaron aplastados. Este video se volvió rápidamente viral en las redes sociales.

Por otro lado, el inicio del segundo tiempo sufrió demoras considerables debido a un intercambio de objetos entre las hinchadas. Ante la situación entre los brasileños (ubicados en la popular del Palomar) y parte de la afición local, que ocupaba tanto esa tribuna como la platea doble, la barra brava de Newell's intentó atravesar el estadio hasta llegar a la zona del conflicto, lo que desencadenó un enfrentamiento con la policía. También se producen disturbios en la popular del Hipódromo.

-¿Cómo fue el operativo de seguridad desplegado para el partido Newell's y Corinthians?-Siempre estamos revisando nuestra actuación a través de la policía obviamente, hablando siempre como elemento de prevención a la policía de la provincia Santa Fe y obviamente siempre digo que si hubo incidentes es porque algo falló. Y por supuesto que hay que hacer un análisis toda la jornada para desembocar en esto que pasó.

"Siempre revisamos la actuación de la policía, si hubo incidentes es porque algo falló. Hubo varios incidentes en toda la jornada. Primero fue cuando llegó la hinchada de Corinthians con hinchas de Newell's que los fueron a buscar, los locales se abalanzaron. Hubo clima de hostilidad entre ambas hinchadas. El operativo se organizó con Newell’s y Conmebol”, aclaró Pucheta.

De todas maneras, admitió: “Si hubo problemas es porque el operativo falló. La Policía está para intervenir”. "Estamos repasando las imágenes para ver si hay responsabilidades", dijo Pucheta.

En cuanto a la avalancha que se dio en uno los codos del estadio, Pucheta reconoció que “en el pulmón había dos grupos de combate más 15 policías. Lo que pasó afuera no fue hinchada contra hinchada. Hubo cascotazos de la gente de Newell’s hacia la hinchada de Corinthians. Hubo desmanes y roturas. La policía debe hacer cesar cualquier alteración contra el orden público”, sostuvo.

Luego, sobre la sugerencia del presidente de Newell's Ignacio Astore de contratar seguridad privada, indicó: “Unión de Santa Fe tiene seguridad privada. Pero la fuerza que auxilia a la Justicia es la policial, la seguridad es pública, no privada. Imaginemos 30 custodios privados entre toda esta gente. No es viable. Pero si pasa una gomera falló el control. El operativo no fue exitoso”.