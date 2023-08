Unión por la Patria, a 48 horas del comienzo de la veda, suspendió todas las actividades y los cierres de campaña a nivel provincial y nacional, que estaban planificados para este miércoles en Merlo --el de provincia de Buenos Aires-- y el nacional de hoy jueves en La Plata. El motivo del prematuro cierre de campaña se dio como consecuencia de la muerte de Morena Domínguez, una nena de once años, que falleció el miércoles por la mañana luego de un asalto en la localidad bonaerense de Lanús. La noticia impactó desde temprano en las agendas de los dirigentes y candidatos oficialistas, que estuvieron todo el día en permanente contacto entre sí para evaluar los pasos a seguir. "Lo importante es actuar, no hablar", repetían.

El precandidato a presidente, Sergio Massa, se enteró del crimen cuando estaba en Mar del Plata. Allí iba a realizar distintas recorridas por empresas acompañado por el embajador en Brasil, Daniel Scioli, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren y los precandidatos a intendentes Fernanda Raverta y Gustavo Pulti, entre otros. Desde Mar del Plata, Massa siguió el tema y conversó telefónicamente con varios dirigentes, entre ellos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En declaraciones a los medios locales expresó: "Frente a un hecho super doloroso en Lanús, lo que pasó con Morena, cambiamos la agenda, nos volvimos a Buenos Aires y suspendimos todas las actividades". Luego, el precandidato dijo que "el dolor es para la familia, para la comunidad y para todo un pueblo. Estos hechos muestran que frente a la tragedia y el dolor de la muerte, todos los demás temas pasan a un segundo plano".

Massa también expresó que el caso "es la clara muestra de que tenemos que poner el acento en la lucha contra la inseguridad y consolidar un programa que permita trabajar en prevención en todas las ciudades". En diálogo con radio Brisa, el ministro de Economía detalló que "en ocho años de trabajo bajé el delito como intendente de Tigre y eso me da la autoridad para plantearlo. Estoy convencido de que lo que hicimos en Tigre en materia de seguridad debemos replicarlo en todas las ciudades. Lo que sucedió generó un momento de conmoción y nuestra obligación es ser cercanos y solidarios con la familia de Morena. El sistema de seguridad no funcionó".

En paralelo, los teléfonos seguían al rojo vivo también en provincia de Buenos Aires. El gobernador Kicillof habló durante toda la jornada, además de con Massa y con el intendente de Lanús de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti; con el ministro del Interior y jefe de campaña, Eduardo "Wado" de Pedro y con varios de sus ministros como el de Educación, Alberto Sileoni; el de salud, Nicolás Kreplak y con el de Seguridad, Sergio Berni. Berni fue quién salió a realizar declaraciones públicas. "Es un hecho lamentable, triste, conmovedor. Ya tenemos a los dos jóvenes detenidos y secuestrada la moto. Recién terminamos los procedimientos y para la fiscal, con quien hablé recién, el caso ya está cerrado", dijo.

El ministro bonaerense salió a desmentir que el culpable era un menor de 14 años. Horas antes, cerca de Grindetti, el intendente de JxC que, además, es el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires del espacio que lidera Patricia Bullrich, habían difundido que un menor de edad había sido detenido y que había "confesado ser uno de los delincuentes que mató a Morena". Berni los desmintió y dijo que los culpables eran "dos mayores" de edad, ambos con antecedentes penales. “Estábamos buscando al que estaba prófugo, lo detuvimos, hablé con la fiscal y me autorizó a hablar”, dijo. Más allá de eso, la oposición ya había logrado instalar en los medios de comunicación un tema recurrente en su agenda: la presión para bajar la edad de imputabilidad.

Luego de llamados cruzados de Kicillof con el jefe de campaña a nivel nacional, Wado de Pedro, y de deliberaciones intensas en el búnker oficialista ubicado en la calle Mitre, desde la gobernación, pasadas las dos de la tarde, confirmaron mediante un comunicado que suspendían el cierre de campaña que estaba previsto para la tarde en la localidad de Merlo. De hecho, muchos dirigentes ya estaban de camino cuando se enteraron que el acto no se haría. Horas más tarde, cerca de las 16, la cuenta oficial de Unión por la Patria en X, confirmó con un mensaje corto la suspensión del cierre a nivel nacional. "Ante el doloroso crimen de Morena ocurrido esta mañana en Lanús, UxP decidió suspender el acto de cierre de campaña previsto para mañana en el Teatro Argentino de La Plata. Acompañamos a sus familiares y pedimos justicia", escribieron.

El cierre nacional iba a ser en el Teatro Argentino de La Plata, con un formato de "conversatorio" y con Massa como protagonista, sin la presencia de Alberto Fernández ni de Cristina Fernández de Kirchner. La idea del equipo de campaña era en los cuatro días que restaban hasta el domingo ir en busca del voto del indeciso y convencer para que la mayor parte del electorado vaya a votar, en medio de un clima de cierta apatía y disgusto con el sistema político en general. El formato del conversatorio iba en esa línea, lograr un clima más íntimo y de diálogo con la ciudadanía. El escenario para lograr ese objetivo se complejizó.

Más temprano, antes de conocer el crimen de Morena, desde el comando de campaña habían evaluado que "las cosas cambian de manera rápida", y que no era lo mismo la campaña, por ejemplo, antes de la entrevista que el expresidente Mauricio Macri dio el martes, que después de ella. En UP consideraban que algo estaba pasando para que con el gran nivel de rechazo que existe al gobierno actual, la oposición no logre capitalizarlo y leían que Macri tuvo que salir a hablar por ese motivo. Sin dudas el crimen de Morena en Lanús también modificó la agenda y, por ende, la campaña. Habrá qué ver cómo continúa la situación el día después, pero lo cierto es que la veda ya pisa los talones de oficialistas y opositores y solo resta esperar para ver cómo estos acontecimientos se reflejan, o no, el domingo en las urnas.