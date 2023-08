La fiscal que investiga el crimen de Morena Domínguez refutó el rumor que esparcieron en las horas posteriores al hecho el intendente de Lanús (en uso de licencia) Néstor Grindetti y su reemplazante, Diego Kravetz, sobre la supuesta participación de un menor de 14 años. “El chico dijo en la causa judicial que fue él”, insistió el interino y candidato a ocupar ese cargo, pese a que el dato ya había sido desmentido por el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. “No está en la causa que el menor se hace cargo del hecho”, despejó cualquier duda la fiscal Silvia Bussano. “Circuló esa versión pero rápidamente fue desestimada”, añadió. Las palabras de Kravetz & Grindetti se enmarcan en la campaña de Juntos por el Cambio para “bajar la edad de imputabilidad a 14 años”, según insistió ayer el autor del libro “Corré, cagón” (sic), a quien la Comisión Provincial por la Memoria denunció en junio por sus reiteradas “intervenciones ilegales y discriminatorias contra jóvenes y niños”, luego de que se arrogara funciones policiales y judiciales al privar de la libertad usando un arma a un adolescente de 16 años.

“El chico dijo ‘fui yo’, está escrito en la causa judicial”, afirmó suelto de cuerpo Kravetz en diálogo con Radio con Vos. “¿Sabés por qué lo dice? Porque cuando son bandas mixtas, de mayores y menores, los menores suelen hacerse cargo porque salen rápido”, explicó. “El chico dijo en la causa judicial que fue él. A partir de las cámaras nuestras se descubrió que no fue, pero él se hace cargo de la misma banda que ranchean juntos y van de a dos o de a tres y roban”, añadió.

La fiscal echó por tierra esa versión. “No está en la causa que el menor se hace cargo del hecho”, afirmó. “En sede judicial eso no lo tenemos. Es cierto que en un primer momento se dijo, circuló esa versión, pero rápidamente fue desestimada”, aseveró Bussano, quien consideró que “bajar la edad de imputabilidad no es la solución”. “El Estado tiene que estar presenten en todos lados, no solamente en la Policía o la Justicia”, opinó. “En el momento que estábamos en la comisaría sí ingresaron varios menores pero por otros hechos que nada tienen que ver con este”, aclaró.

La funcionaria afirmó también que “el celular de Morena no apareció” y señaló que en la causa “no está acreditado que (los sospechosos) hayan ido a vender el celular en el barrio de Once ni que los hayan ido a vender para comprar paco, ni que al momento de ser detenidos estaban consumiendo paco”, versiones que circularon el miércoles. “Es cierto que son personas que se dedican a delinquir y que son consumidoras” de drogas prohibidas, pero “no está certificado que en ese momento hayan hecho eso”, concluyó, y aclaró que el proceso está en una etapa preliminar y de instrucción.

Kravetz continuó horas después reivindicando su actuación. “No siento que tenga alguna culpa. Trabajo siete días a la semana, las 24 horas en un área que no existía y ahora está equipada y tiene más efectivos que la Policía bonaerense. No siento que en el municipio –cuyo intendente en uso de licencia, Grindetti, es ahora candidato a gobernador por la línea interna de Patricia Bullrich– tenga culpa alguna”, enfatizó en declaraciones a radio La Red. Lejos de asumir algún tipo de responsabilidad, apuntó sus cañones contra la gestión del gobernador Axel Kicillof. “Tienen una visión de comprensión hacia el delincuente que no sirve de nada y es absurda”, acusó, aunque advirtió que el ministro “Berni está en una sintonía mucho más cercana a la nuestra”.



Luego insistió con caballito de batalla del PRO: “Hay que cambiar las leyes porque no podemos seguir mirando como si nada en el Conurbano, donde la delincuencia comienza a los 9 o 10 años”, lanzó. “Hay que prestarle atención a eso y bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Otra cosa que hay que hacer es no devolverle más a la familia a ese chico que entra varias veces a una comisaria. Es de sentido común”, cerró.

Berni, pese a la supuesta afinidad, criticó a Kravetz al ser consultado sobre el intento de vincular con el crimen no sólo al menor que no participó sino también a la diputada cartonera Natalia Zaracho. “Es típico de este intendente que quiere sacarse la responsabilidad de encima”, afirmó, y recordó que es “el mismo secretario de Seguridad que cuando el gobernador y el presidente (Alberto Fernández) se pusieron de acuerdo y le distribuimos a todos los intendentes del Conurbano bonaerense para que compren cada uno los patrulleros, en vez de comprar patrulleros compró vehículos para la municipalidad”. “Es el mismo que le damos la plata descentralizada para que agilice trámites en materia de seguridad y no la pudo ejecutar”, dijo a la AM750.

El ministro a advirtió sobre “el fracaso de un sistema penal donde nadie intenta siquiera poder reconstruirlo” e invitó a los periodistas a recorrer la zona donde fueron detenidos los dos presuntos autores del crimen. “Ahí van a entender cómo la exclusión empuja a los que están fuera del sistema al delito”, señaló. “Hay todo un sistema que va fracasando, usted no le puede pedir a la policía que haga de maestro, de enfermero, de asistente social, que cumpla el rol de intendente en cada barrio con cada uno de los excluidos”, dijo. “Nadie se hace responsable de nada, todos están cómodos, porque la única institución que siempre está a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires es la policía, el resto están todos borrados, y nadie le exige nada a nadie”, afirmó. “Tampoco es responsabilidad cien por ciento de la justicia. Cuando no hay un Estado presente, la exclusión empuja a quien está fuera del sistema al delito, y quienes tienen las herramientas para trabajar ahí se borran o se hacen los distraídos”, cuestionó. “La primera línea de respuesta a esta exclusión son las herramientas que tienen los intendentes”, destacó.