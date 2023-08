El actual intendente de Bañado de Ovanta, que aspira a un quinto mandato, Elpidio Guaraz (65), continúa dilatando su proceso penal en las causas que lo investigan por abuso sexual, privación ilegítima de la libertad, y violencia de género. Ambas denuncias fueron radicadas en junio de 2021.

Guaraz está imputado en dos causas. La primera es un delito contra la administración pública, que incluye violencia de género. Al respecto, la abogada de la denunciante, Natalia Páez, explicó a Catamarca/12, que "la fiscal Antonella Kraneviter, sin que nadie se lo pida, y aunque ya se habían expedido desde el Juzgado de Garantías sobre su competencia, ella se declaró incompetente y pidió que la causa vaya a la Fiscalía número seis de Delitos contra la Administración Pública. Yo apelé y me dijeron que sí se trata de violencia de género, pero que la causa pase a la fiscalía 6. Es decir que es todo un ciclo que continúa dando vueltas y vueltas y vueltas sin fin. No avanza ni retrocede, está en un solo punto, y cuando ya se termine este punto de la competencia seguramente vamos a volver a otro tipo más de recursos ya tratados, porque ya no hay letra. Ya no se puede explicar, si es que no hay connivencia, cómo se trata dos veces el mismo tema", opinó.

Dos intendentes acusados de abuso sexual buscan la reelección en Catamarca

La segunda causa y más grave, es por la cual el Intendente está imputado por privación ilegítima de la libertad y abuso sexual. En este caso, según explicó el abogado Luis Muñoz y Pérez, también sigue dilatando. “Él está presentando testigos. El viernes tendrían que haber ido, pero él mismo pospone las audiencias, aunque tiene dos abogados que podrían cubrirlo, pero los atrasa. Nosotros ya presentamos todos los testigos necesarios, y él siempre aparece con testigos nuevos”.

La acusación

De acuerdo con la segunda denuncia judicial, el intendente Guaraz, que ejerce el mismo cargo -en el que actualmente sigue en funciones- desde hace 15 años, comenzó a acosar a una joven cuando ella tenía 14 años. En ese entonces, se sirvió del cargo de Jefe comunal para ofrecer un trabajo en el municipio a la madre de la chica, algo que la mujer aceptó.

Luego, y durante casi 5 años, la hostigó y amenazó con quitarle el trabajo a su madre si ella no accedía a sus instintos. Al cabo de un tiempo, la joven se negó a seguir viéndolo, por lo que Guaraz la secuestró, la llevó a la fuerza hasta su casa, la encerró, la golpeó y finalmente la violó.

A Guaraz solamente se le imputaron los delitos que cometió luego de que ella se negara a seguir viéndolo. Para poder radicar la denuncia en su contra, la sobreviviente debió huir de su pueblo escondida en el baúl de un automóvil y llegar hasta la capital provincial. La joven explicó que estaba segura de que, en caso de radicar la denuncia en su municipio, el caso quedaría trunco, por la influencia de Guaraz en la zona.

En cuanto a la otra denuncia por la que fue imputado, se trata de acoso, ya que el Intendente con el objetivo de seducir a la joven denunciante y obligarla a estar con él, habría comenzado a acosarla por varios medios. El más grave fue cuando le clausuró el negocio en el que trabajan ella y su madre, y era su sustento para sobrevivir, con el objetivo de hacerla ceder a sus instintos.