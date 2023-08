Si tramitaste tu DNI en los últimos días y todavía no lo recibiste o no lo pasaste a buscar, el RENAPER informó que todas sus oficinas permanecerán abiertas este fin de semana, del 12 y 13 de agosto, para que puedas retirar tu documento, e ir a votar en las PASO 2023.

Qué pasa si perdiste tu DNI

La Cámara Nacional Electoral explica en su reglamento: “Si perdiste o te robaron el DNI no podrás emitir su voto, ya que no tendrás el documento con el cual corresponde acreditar tu identidad ante la autoridad de mesa y los fiscales”. Asimismo, aclara que "no se considera probatorio de la identidad del elector ningún comprobante de documento en trámite".



De esta manera, el ciudadano que extravió su DNI previo a las PASO y no tramitó su renovación "express" antes del día de los comicios, deberá realizar un trámite para justificar su ausencia.

El mismo se realiza dentro de los 60 días ante el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar, donde se deberá presentar la denuncia policial que da cuenta de su justificación. Una vez dentro del sitio web, hay que adjuntar número de DNI, género y distrito.

Qué documentos son válidos para votar

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

Qué pasa con los documentos con la leyenda “No válido para votar”

Aunque algunos documentos como la tarjeta DNI contienen la leyenda "no válido para votar", las autoridades de mesa deben habilitar el sufragio de todas maneras. Estas tarjetas no informan de qué número de ejemplar se trata.

¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio entre los 18 y 70 años. Quienes no concurran a votar deberán justificar por qué no fueron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa.

La votación empieza a las 8 y termina a las 18.

