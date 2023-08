Docentes, alumnos y vecinos de distintas zonas del partido bonaerense de Lanús realizaron este viernes por la mañana un abrazo simbólico a la Escuela N°60 Almafuerte de Villa Giardino para reclamar justicia por Morena Domínguez, la niña de once años que murió tras ser asaltada y arrastrada por el asfalto la mañana del pasado miércoles cuando llegaba a ese colegio. Los y las manifestantes se agruparon a las puertas del colegio y en la Plaza Giardino con carteles y una bandera argentina, mientras que por la tarde también se movilizaron hasta la sede del municipio de Lanús.

"Reclamamos justicia por Morena y seguridad para todos nosotros, para todo el barrio", dijo una de las maestras de la Escuela Almafuerte al tomar el micrófono ante la gente reunida frente al colegio ubicado en la esquina de Molinedo al 3200. El abrazo comenzó cerca de las 10 30 de este viernes cuando una numerosa columna de manifestantes arribó al lugar sosteniendo una larga bandera argentina. La columna era encabezada por familiares de la niña fallecida, que cargaban una pancarta con la consigna "justicia por Morena".

Al llegar allí, la gente se acomodó en las calles y en la plaza central del barrio, ubicada justo frente al colegio. El acto estuvo encabezado por las maestras del colegio al micrófono, mientras que delante suyo estaban los niños y niñas de la escuela, muchos de ellos compañeros de Morena con los buzos de egresados de primaria que compartían con la niña. Los y las alumnas levantaban carteles que decían "Justicia por Morena". Otros carteles tenían la foto de la niña en guardapolvo y la frase "siempre en nuestros corazones".

"Los chicos están conmovidos, viven esto permanentemente. Hoy estamos acá por Morena y mañana podemos estar por cualquiera de los chicos o por nosotros", expresó otra maestra al tomar el micrófono. Desde el momento del crimen la escuela está abierta pero sólo para brindar espacios de contención y reflexión. Al lugar también arribaron docentes de otras instituciones de la zona para brindar su solidaridad con la familia de Morena y la comunidad educativa del Almafuerte.

"Nos duele mucho lo que está pasando y nos sumamos al pedido de justicia", expresó una docente de artes plásticas de otro establecimiento educativo de Lanús que se acercó a la escuela para participar del abrazo, y pidió que "la inseguridad no impida la educación de los chicos". Las cartulinas con consignas y dibujos que desde el miércoles comenzaron a colgarse en las rejas del colegio también reflejaban esa solidaridad. "Escuela Primaria N°27 acompaña y abraza a las familias de la Escuela Primaria N°60. La educación está de luto. Justicia por Morena y seguridad para todos", decía una de las cartulinas.

"Hoy es More, mañana podemos ser nosotros", decía otra, mientras que un cartel dibujado por los niños con un arcoíris, un corazón y flores también pedía "justicia por Morena" y cerraba: "Te amamos More". También se sumaron al abrazo representantes de Suteba Lanús y del consejo ejecutivo provincial del gremio, como Silvia Almazán, Secretaria General Adjunta del sindicato, quien señaló allí que "la escuela construye vida, lo que le ocurrió a Morena no puede repetirse nunca más. Exigimos justicia, pero también políticas públicas al Municipio de Lanús que garanticen la vida y la seguridad para todas las comunidades".

"Reclamamos enérgicamente justicia ante esta dolorosa e injusta pérdida y exigimos que casos como este no vuelvan a suceder", manifestó el sindicato en un comunicado en el que también demandó "mayor seguridad para las escuelas de los barrios de Lanús, a fin de garantizar la organización escolar y la seguridad de quienes trabajan y estudian en los mismos, para que nunca más se pierda la vida de ningún/a niñx".

Por la tarde del viernes, luego del abrazo simbólico al colegio, maestras, madres, padres y alumnos y alumnas del establecimiento se dirigieron a la sede de la municipalidad de Lanús, en Hipólito Yrigoyen al 3800, para seguir reclamando seguridad para la escuela y el barrio en general. Los y las manifestantes llegaron allí pasadas las 15 horas y se agruparon frente a las rejas del edificio. Mientras del otro lado se desplegaba un cordón policial, sobre la vereda los chicos y chicas levantaban los carteles que llevaron desde el colegio.

"La nena se nos murió en las manos, nadie pudo hacer nada. Estaba ahí y todos los chicos vieron todo. ¿Qué le puedo decir a mis chicos? Ellos están mal, no quieren volver a la escuela y tienen miedo. Escuchan una moto y quieren esconderse", dijo allí al canal A24 Martina, madre de un niño del colegio. Su hijo Máximo, de once años, estaba junto a ella y aseguró que "por ahora no se puede volver al colegio porque es muy inseguro". Martina, en tanto, contó que en el último tiempo "le robaron a varias profes" y "nadie nunca hizo nada".