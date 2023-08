DISCOS DISCOS DISCOS Marina Fages no para de hacer música y su cuarto disco (además de dos EPs, una sesión "en piyama" e infinidad de shows y giras) funciona como ámbito para que la cantante y guitarrista explore las músicas más espesas del espectro alternativo, del math rock y el stoner al dream pop más denso: se llama El mundo pequeño y lo presenta el 9/9 en Niceto Club ► El colectivo Nafta le da candela a Nafta II, un segundo disco que captura ese caldo que arma la banda en vivo, entre el soul, el r&b y el ala más tierna del chamuyo argentino, con el pulso de la base bien al frente y las voces tirando magias ► Andry Bett abraza el legado dramático y sonoro de cierto rock glamoroso, teatral, para su segundo disco largo, Felicidad deluxe, donde combina garage dosmilero con historias intensas sobre personajes de una fiesta caótica ► Y en materia de debuts, con inevitable reverberación sonora y narrativa babasónica, el trío Blokbaster presenta desde Lanús su primer disco, Sovietpunk, donde revisitan los moods clásicos del rock desde un ejercicio de pop bailable, sin caretas.

JOYSTICK DIVISION ► Lxs Rusxs Hijxs de Putx se unen al selecto grupo de "bandas que sacaron su propio videojuego" con un fichín de 8bits para jugar desde el navegador, desarrollado por Shittygames y con temática de su nuevo single, Llueve; que tiene como recompensas entradas a su show del sábado 26/8 en Niceto Club... aunque para ganar, ¡hay que matar a la banda!.



PANTALLAZOS ► El especial Gracias totales recuerda desde hoy a Gustavo Cerati, en el que sería su 64º cumpleaños, con episodios temáticos de los ciclos Quizás porque y La asombrosa excursión de Zamba dedicados al ex Soda Stereo, todo en Cont.ar, donde quedarán disponibles hasta el 21/8 ► Mubi tiene menú especial con la actriz fetiche francesa Adéle Exarchopoulos, con pelis como Sybil, Zero Fucks Given o Los cinco diablos ► Y hasta el 16/8 el Cine Cosmos de la UBA pasa Blondi, la peli de Dolores Fonzi sobre una madre y un hijo que parecen tener la misma edad y moverse en el mismo ambiente.

ESTAMOS EN OBRA ► Una pareja se separa durante un apocalipsis futurista y k-pop en Adiós cyborg amor, de Bel Gatti, que tiene funciones los lunes a las 20.30 en Arthaus ► Trabajos precarizados, pantallas y vínculos chocan en No soy un robot, de Gabino Torlaschi, que va los lunes a las 21 en el Teatro del Pueblo ► Y gauchos con pava, mate y guitarra recuperan la leyenda de Shakespeare en Jamle, de María Inés Falconi, los sábados a las 21.30 en el Auditorio UPB.

TE PIDO UN REMIX ► Desierto y Agua subió el EP Yuyo Remixes, con variaciones cebadas para las canciones de electrónica bailable con inspiración andina que habían entregado en su disco más reciente, Yuyo ► Las Bodas Químicas sacó Gravedad de ley, con remixes, versiones en vivo y acústicos que funcionan como spin off de su disco de 2020, Ley de gravedad ► Y las remezclas de Chancha vía Circuito, Hermetics, Rodrigo Gallardo ft Rubén Albarrán, Nintu, Derrok, Brava y Orgänica Elemental a partir de los temas del último disco de Paloma del Cerro integran ahora el compilatorio Ama (Remix).

PASAME LA DATA ► El legendario ingeniero de sonido y productor Mario Breuer ofrecerá charla TED como parte del ciclo La huella creativa, el martes 15/8 en el Cultural San Martín, gratis con inscripción previa ► El programa de Mecenazgo porteño convoca proyectos de danza, teatro, artes visuales, arte digital, diseño, literatura, música y publicaciones, entre otros, para su convocatoria abierta hasta el lunes 21/8 ► Y si sos mayor de 15 años y estás cerca de Mar del Plata, atención que el Conservatorio Provincial Luis Gianneo abre el martes 22/8 la matriculación para estudiar gratis y en forma presencial canto, clarinete, guitarra, oboe, tuba, saxofón, trompeta, trombón y otros instrumentos.

HACELA SIMPLE ► Cargá los auriculares que hay temas nuevos de Joaquín Bressan (Último recurso), O'Clock (Culpable), Ye (Aníbal caníbal), Discos Perdidos (Un día más de vida), La Selección Invisible (Nadie se cura solo y Eterno), Jean Paul Boghossian + Lula Bertoldi (Redes), Fran Muñoz (Bochinche de fichines), Los Besos (El cielo), Nadir (Argentina buscapina), Los Látigos (Nocturno), Gypsy Diablo (Así nomá é), Lezcano TT (Tal vez), Mateo Cucco (Desvanecer) y Delfines Entrenados Para Matar (Tomaron el control).







