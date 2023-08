No hubo movilización en Plaza de Mayo este sábado por la tarde, como se había anunciado, en reclamo por el asesinato de Morena Domínguez. La familia de la niña asesinada el miércoles pasado en el partido bonaerense de Lanús, por los dos hombres que al robarle el celular le causaron la muerte por un fuerte golpe en el abdomen, decidió aceptar la invitación del presidente Alberto Fernández. Los recibiría en Olivos. Les habían enviado dos autos para que pudieran trasladarse desde Villa Diamante, en Lanús Oeste, a la quinta presidencial. Y se reprogramó la convocatoria para el próximo miércoles, cuando Hugo, el padre de Morena, se reúna allí con Graciela, la mamá de Fernando Báez Sosa y con las Madres del dolor.

Así lo confirmaba Hugo en la conversación telefónica que sostuvo esta misma tarde con Luis Flores, un vecino “del microcentro de Lanús” quien había llegado a la plaza conmovido por el crimen, para brindar apoyo a la familia de Morena, ya que conoce a su hermano Bruno, cuenta. Era de los pocos allí. Además de turistas, de los jóvenes "de un grupo scout", y transeúntes ocasionales como una religiosa costarricense que tomaba fotos, solo la presencia de los Granaderos en su cambio de guardia, le daban marco institucional a quienes como Luis habían llegado en esta fría tarde porteña a las veredas de la Casa de Gobierno. No más de veinte personas.

A las cinco de la tarde una niña se acercó al grupo. Y en las rejas que protegen la Casa Rosada colocó, amorosamente, una foto de Morena. Entre otras fotos que ya colgaban de las rejas: de Morena, de Fernando Báez Sosa, y de Cecilia Strzyzowski. Estas habían sido puestas allí por un minúsculo grupo de Libertarios --tres personas--, y las custodiaba celosamente una mujer que se autoproclamaba “guerrera de Dios”. La niña que colgó su propia foto de Morena era Aldana: “su mejor amiga” dijo.

Aldana llegó a la plaza con su papá, Jonathan Guesi. “Una vez ella me dijo ¿qué vas a hacer si me muero, qué harías si me matan? me dijo. Y quedamos en que si algo le pasaba, yo iba a pedir justicia por ella” explicó Aldana a este diario. “Estoy acá para cumplir lo prometido” agregó, mientras a su lado, una mujer vociferaba: “Hay que darles cianuro a los asesinos, hay que matarlos a todos, y darle cianuro y ¡también a los padres! ¿Cómo van a dejarla andar sola?”, gritaba, ante la mirada atónita de la niña.

“Ella no iba caminando --atinó a decir Aldana--, iba en cole, se había bajado del cole cuando pasó”. Pero la mujer que vociferaba en contra de los padres de la menor asesinada no la escuchaba. El relato de Aldana, entrecortado por los gritos libertarios, completa el círculo de confidencialidad que se teje durante la adolescencia, con las “mejores amigas”. Así contó que se iban a hacer un tatuaje cada una para sellar su amistad. Y que Morena “este 7 de diciembre iba a cumplir 13 años”.

“Dicen que tiene once años porque repitió sexto grado, porque en la pandemia no tenía celular”, explicó Aldana. Y detalló, sobre las fotos que colgó de las rejas: “Esta la sacamos en mi casa, donde se ve el atardecer, y en esa de la escuela, la que más se conoce, yo estoy al lado, pero acá no se ve, porque solo vale la carita de ella”, cuenta. A pocos metros, su padre, Jonathan, conversaba con Daniel, quien vino de San Miguel. Y con Marcelo. Ambos solidarios con la familia de Morena. Y dolidos por este asesinato. “Esto me llegó al alma, a cualquiera que tiene un poco de corazón esto le llega” afirmaba Daniel. Marcelo estaba allí “porque estamos cansados, porque salimos cuando gana Argentina un mundial pero cuando hay que reclamar no reaccionamos”, sostenía.

Jonathan explicaba que había traído a su hija “para acompañar” y “para que no pase esto con ninguna otra niña, nunca me imaginé esto”, afirmaba antes de acercarse a sostener una bandera que alguien había desplegado y que solo decía: “Basta”. En una punta estaba Jonathan, con dolor sentido por la muerte de Morena. A su lado Aldana, la amiga que no quiere volver al salón de la escuela Almafuerte N° 60, “porque está su banco ahí, y ya no estamos con ella”. En otra punta de la tela blanca con letras negras, la mujer que vociferaba contra los padres de Morena, volvía a la carga.