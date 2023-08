Los encuestadores siguieron encuestando el viernes y también el sábado. Analizan si hay una corrida de última hora, si algo cambió respecto de los sondeos que hicieron durante semanas y semanas. En especial, tratan de develar los interrogantes que siguen abiertos.

1. ¿Quién va a votar?

Una frase que repetían este sábado los consultores es que “una de cada dos personas que pondrá su voto en las PASO, o sea la mitad de los votantes, son los mismos que no nos quisieron contestar las encuestas”. Es decir, que para los encuestadores hay una gigantesca zona oscura en esta elección. Varios consultores le aseguraron a Página/12 que registraron un leve crecimiento en las últimas 48 horas de quienes dijeron “no creo que vaya a votar”. Es extraño, porque habitualmente el ciudadano no confiesa que no cumplirá con su obligación de concurrir a las urnas. De manera que los encuestadores piensan que lo más posible es que sean personas que esconden a quien van a apoyar. Aun así, parece cantado que no se repetirá el presentismo del 75 por ciento de las PASO de 2015 y 2019. Sería una mala noticia para el peronismo y también para Javier Milei, porque los no-votantes suelen ser personas humildes, jóvenes, posibles exvotantes del justicialismo o ciudadanos enojados que pensaban acompañar a Javier Milei.

2. ¿Se mantiene Javier Milei?

Como publicó este diario durante la semana que pasó, el candidato de La Libertad Avanza parecía deteriorarse, pero se mantuvo en los valores cercanos al 20 por ciento como coincidieron la mayoría de los sondeos dados a conocer. En estas 48 horas, algunos consultores registraron una pequeña suba. Milei suele cosechar del enojo, de aquellos ciudadanos que ahora dicen “nunca votaría” a tal o cual, refiriéndose a los candidatos de las dos grandes alianzas. Lo cierto es que habrá que ver cómo se sostiene ese voto en una enorme cantidad de distritos donde Milei no tendrá ni fiscales ni dirigentes presentes. En las provincias fue un factor determinante de pérdida de apoyos.

3. ¿Qué se puede esperar de la confrontación en Juntos por el Cambio?

En los sondeos publicados antes de la veda, Patricia Bullrich se imponía por poca distancia a Horacio Rodríguez Larreta. Pero sucede que los consultores piensan que puede haber voto oculto para el jefe de Gobierno, en esencia porque quienes lo apoyan son ciudadanos más moderados, menos politizados, que suelen escaparle a las encuestas. Esto se verificará o no este domingo. Hay consultores que sostienen que existe una relación directa entre el voto a Milei y el de Bullrich: si sube el de Milei, baja el de Bullrich y viceversa. Otros encuestadores piensan que no, que la interna de Juntos por el Cambio (JxC) es un mundo en sí mismo y que las diferencias serán amplias.

4. ¿Será Sergio Massa el candidato más votado?

Todo indica que sí. A menos que haya alguna sorpresa que, en estas últimas 48 horas, no apareció en el radar. En la interna de Unión por la Patria (UxP), el ministro de Economía supera a Juan Gabrois que, no obstante, hace una buena elección. Según los consultores, el aumento del dólar blue no movió el amperímetro. Tampoco se produjeron grandes cambios por la muerte de Morena Domínguez y la de Facundo Molares a manos de la Policía de la Ciudad. Pero siempre el interrogante está en esa mitad de ciudadanos que no contestan a los encuestadores, en el marco de una situación económica que se percibe como muy difícil.

5. ¿Y qué sucede en la suma de JxC frente a la suma de UxP?

Como se publicó antes de la veda, la alianza opositora superaba a la oficialista entre dos y cuatro puntos. Las cosas no habrían cambiado en estos dos días. Los consultores afirman que si eso es así, no habrá definiciones rotundas este domingo, sino una contienda en continuado. No es como en 2019, cuando la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández consiguió más del 49 por ciento de los votos en las PASO y dejó la elección presidencial sentenciada. Nuevamente, habrá que verificarlo este domingo.

6. ¿Explosión del voto en blanco?

No parece. El enojo y la disconformidad se manifiestan más bien en el ausentismo, no en el voto en blanco. Todos prevén porcentajes que estarán entre el 3 y el 4 por ciento, casi habituales para una elección de este tipo.

7. ¿Y la elección de CABA?

Los pronósticos son disímiles y tampoco se verificaron cambios en estas 48 horas. Algunos consultores sostienen que Jorge Macri tiene una ventaja y otros creen que la ventaja está del lado de Martín Lousteau. En todos los casos, consideran que Leandro Santoro hará una buena elección, por encima de los 20 puntos. Uno de cada tres porteños tampoco contesta encuestas, de manera que se plantea el mismo problema: el 33 por ciento es difícil de diagnosticar y será decisivo.

8. ¿Y octubre?

Como ya se ha dicho, cada elección es un mundo, de manera que es difícil anticipar qué pasará en octubre antes de saber cómo terminan los comicios de este domingo. Incluso es imprescindible esperar un tiempo hasta que se digieran los resultados. Se plantearán cuestiones obvias: si los votantes del perdedor en JxC se sumarán al ganador o si habrá fugas. Y en este caso, hacia quién. Si Milei hace una buena elección ¿retiene los votos en octubre o habrá voto útil a JxC? Si Bullrich pierde mañana, ¿sus votantes se irán a Milei? Son preguntas que recién habrá que responder dentro de un tiempo. También entra a jugar otro factor. En las PASO hay más ausentismo que en las generales, o sea que en octubre votarán dos millones de personas más que este domingo. Esos votantes son un enigma adicional. Otra vez el tema es quiénes son los que se ausentan en las PASO y concurren en las generales. Los consultores coinciden en que se trata de jóvenes, de bajos ingresos, que ya votaron al peronismo en 2019. Están enojados y habrá que ver cómo reaccionan en octubre.