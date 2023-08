La diputada nacional por el Frente de Todos, Gisela Marziotta votó en la Escuela Primaria Común N° 06, Gral. Martín Rodríguez dónde señaló que, si bien hay mucha gente para votar, "todo funciona bien". "En esta mesa funcionó impecable. Son casos aislados las de las irregularidades", sostuvo en diálogo con AM750.



Asimismo, abogó para "ir en camino" a un voto electrónico. "Soy de la idea que hay que ir en camino a un voto electrónico, pero se corren estos riesgos cuando las cosas no se hacen con responsabilidad", manifestó.

La idea de la funcionaria es mejorar el sistema desde un aspecto "ambiental" en el que no haya más boletas desperdiciadas con un gasto de papel infinito.

"(El voto electrónico) Mejora mucho el hecho de que haya una sola impresión por persona y no esa cantidad de boletas infinitas. Me preocupa que no tengamos esa responsabilidad ambiental", resaltó.



Al respecto de si se extenderá el horario de votación, Marziotta afirmó que lo hará "de forma natural" si la gente está dentro de los establecimeintos luego de las 18.

"El tema es si las puertas van a estar abiertas hasta más tarde. Yo creo que, obviamente se va a demorar (la elección), porque hay mucha gente, viene lento y hay muchas personas que no pudieron emitir el voto de la Ciudad y lo tienen que hacer, porque es su derecho. No se puede impedir (que una persona vote) porque una máquina no funciona o se hicieron las cosas a las apuradas sin contemplar que podían suceder adversidades", aseguró.

Por último, destacó la importancia de la convocatoria al sufragio a 40 años de democracia ininterrumpida: "El voto es el primer paso para celebrar la democracia. No creo que sea solo venir a votar. El ejercicio de la democracia es un compromiso ciudadano que hay que tener todos los días, sobre todo si gana el candidato que votaste. La mejor forma de defender la democracia si gana el candidato que votaste es exigiendole que cumpla lo que prometió. Y si no gana, militar que en las próximas elecciones gane el proyecto que elegiste. Ese compromiso es central post voto".

"Quiero que los argentinos y las argentinas no vivamos la obligatoriedad de votar con un peso, sino como el ejercicio de un derecho", cerró.