El regreso de Luca Langoni a las prácticas, tras recuperarse de una lesión, y la presentación oficial de Ezequiel Bullaude, uno de los flamantes refuerzos, constituirán las novedades de este lunes para Boca, que se prepara para asumir su estreno en la Copa de la Liga Profesional.

Langoni, de 21 años, está repuesto de un desgarro y participará, a la par de sus compañeros, del entrenamiento del equipo del DT Jorge Almirón. La práctica será en el complejo deportivo de Ezeiza, a partir de las 9.00. De ese entrenamiento tomarán parte, además, los cinco refuerzos que llegaron en este semestre y aquellos futbolistas que no estuvieron entre los convocados en el último encuentro por Copa Libertadores ante Nacional de Montevideo. El resto del plantel, que incluye a todos los jugadores que participaron de la clasificación para los cuartos de final tendrá un pequeño descanso adicional hasta el martes.

La intención de Almirón es que Langoni llegue con el suficiente ritmo futbolístico como para estar disponible en el partido de arranque de la Copa de la Liga ante Platense, que todavía no tiene fecha confirmada, pero podría jugarse el viernes 18 o sábado 19 El extremo, carta decisiva en la obtención del campeonato local en la temporada 2022, no gozó de tanta continuidad en este semestre, en donde asumió tres desgarros consecutivos. El atacante apenas jugó 17 encuentros y marcó 7 goles. No se desempeña en forma oficial desde junio pasado, cuando Boca le ganó por 1-0 a Colo Colo de Chile, por la fase de grupos de la Libertadores.

Otros futbolistas que practicarán este lunes, a las órdenes del técnico, son Nicolás Orsini, Esteban Rolón, Juan Ramírez y Norberto Briasco, quienes asoman relegados y podrían ser incluidos en distintas negociaciones para ser cedidos a otros clubes.

También este lunes, pero desde las 17.00 y en uno de los salones de la Bombonera, será presentado en forma oficial el mediapunta Bullaude, ex Godoy Cruz de Mendoza y de último paso por el Feyenoord, de los Países Bajos. El jugador, de 22 años, arriba a la entidad de la Ribera en carácter de préstamo, por 18 meses, sin cargo y con una opción de compra.

Bullaude es el quinto refuerzo en este mercado de pases, luego de Lucas Blondel (Tigre), Lucas Janson (Vélez), Marcelo Saracchi (Levante, España) y Edinson Cavani (Valencia, España).