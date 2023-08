Cuarenta años de democracia; días y noches de violencia institucional ejercida por el gobierno de Jujuy contra el pueblo que protesta para impedir que a sus salarios los devore la escalada inflacionaria; comunidades originarias que reclaman por sus tierras y luchan por el agua, y una lógica extractivista minera que acelera rápida y furiosa sobre todo esa provincia norteña con el guiño del gobernador, Gerardo Morales. Temas centrales en la última edición de la Revista Yarará, que propone a sus lectores disparadores para pensar Jujuy como una porción del territorio nacional que se encuentra asediado por intereses transnacionales. Todo en el contexto de un nuevo aniversario del final de la última dictadura militar en Argentina.

Fue presentada en Purmamarca el 6 de agosto, en el campamento del corte que se mantuvo hasta este fin de semana. Después de dos meses, las comunidades que lo sostuvieron en el cruce entre las rutas nacionales 9 y 52, decidieron -sin retirarse- liberar el paso por la elecciones PASO del domingo. "Hicimos una gigantografía de dos por tres metros y la ubicamos en la carpa del corte", contó Reynaldo Castro, uno de los editores de Yarará. La imagen impresa es un mapa que sintetiza visualmente toda la información disponible sobre el extractivismo jujeño, principalmente minero.

"Fue increíble", comentó Castro sobre el momento de la presentación de Yarará en ese corte. "Las comunidades analizaron el mapeo e hicieron sus aportes. Después hicieron lo mismo los (y las) docentes", con lugar de trabajo en la carrera de Gestión Ambiental que se dicta en la localidad de los siete colores. El plan de Yarará es instalar un mapa del extractivismo en tamaño XXL en cada comunidad de la Quebrada y la Puna jujeña. "Algo parecido a lo que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de Nación con la demarcación de los sitios que funcionaron como centros clandestinos de la última dictadura militar", adelantó Castro. "Por ahora, buscamos apoyo para lograr el objetivo".

El mapa que acompaña la última edición de Yarará fue elaborado cuidadosamente con la información disponible sobre la extensión y profundidad del extractivismo actualmente en auge en las provincias del triángulo del litio. Despertó interés entre comuneras y comuneros porque la información situada alienta su lucha en cada corte de la Quebrada y la Puna. También les brinda argumentos -visualmente incontrastables- para quienes dudan sobre las razones por las que el Tercer Malón de la Paz (ahora en CABA) reclama frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la caída de la reforma de la Constitución jujeña.

Ilustraciones del artista plástico Emilio Haro Galli encabezan los seis artículos que componen la última edición de la publicación jujeña. Yarará se define como "un colectivo de comunicadores, artistas, diseñadores, antropólogxs, escritores y poetas, ocupadxs y preocupadxs en reflexionar (...) sobre estas cuatro décadas de democracia y lo que viene". Su tapa es una síntesis en arte digital de la fase voraz del neocolonialismo. Al deslizarla, la página siguiente anuda una foto aérea del corte de Purmamarca con un poema anónimo escrito desde las entrañas de Salinas Grandes y la comunidad de San José de Pozo Colorado. "Gerardo nos traiciona al pueblo entero", sostienen esas voces originarias. Le reclaman valentía al gobernador jujeño, le piden que abandone el juego de máscaras: "¡Que no sea un cobarde que viva huyendo!". Invitan a todos y todas las jujeñas a luchar por la tierras, sus recursos, y las generaciones futuras

"La revista existe hace 10 años", amplió Reynaldo Castro en diálogo con este medio. En la edición inicial (2013), presentaron otro relevamiento que profundizó sobre el campo político y legislativo. "Mapeamos la rosca política de los últimos 30 años en Jujuy. Carlos María Rivero (otro de los integrantes del colectivo Yarará) hizo el relevamiento, cuando me enteré de su trabajo, le propuse llevarla a papel". En retrospectiva, aquel número inicial resultó fundamental para anudarlo al presente y establecer una continuidad de la política jujeña.

El mapa del extractivismo que incluye la última edición de Yarará produjo algo inesperado. "Soy docente y me encuentro con estudiantes en cada uno. Me cuentan que ahora ponen en práctica a Paulo Freire", continuó Castro en alusión al educador brasileño que criticó el paradigma pedagógico meramente pasivo (alumno recibe, docente enseña) y propuso otros modos de facilitar conocimiento. "Creo que en Jujuy", agregó, "vamos ganando la batalla cultural. El gobierno (todavía con Gerardo Morales al mando) saca todos los días nuevos sitios virtuales para difundir noticias falsas. Sin embargo, no puede retrucar nada de lo que imprimimos", dijo en alusión al mapeo del consenso extractivista en Jujuy.



Yarará circula de mano en mano. "Algunas librerías la exponen en sus vidrieras, con todos los riesgos que eso significa en Jujuy", contó Castro. "Gabriela Tijman, en su artículo sobre medios, relató el accionar de (Raúl) García Goyena la década pasada". García Goyena fue secretario de Comunicación y Gobierno Abierto de Morales en 2017. Tijman relató en su artículo cómo surgió Periodistas Unidxs Autoconvocadxs de Jujuy para advertir, "la tendencia a eliminar la polémica, anular el debate y quitarle entidad a cualquier pensamiento o análisis que proponga alguna idea de cambio de la realidad". En la actualidad el gobierno jujeño "es tan represivo, que no le quedan ni las formas", sintetizó Castro. "Morales y sus candidatos", agregó, "no pueden caminar por las calles de Jujuy, porque la gente se reúne a iunsultarlos. Es terrible cómo cayó su imagen en sus últimos cincuenta días".



"Cincuenta días y cuarenta años", es el título de su artículo en la última edición de Yarará. Propone un recorrido por los acontecimientos de los últimos dos meses que se aceleraron con las marchas y cortes de ruta de docentes y comunidades originarias. Malka Manestar en "Violencia institucional en Jujuy", diferencia la violencia institucional por distintos tipos represivos que ejerce el Estado provincial en Jujuy a través de su policía. Ariel Rivero en "Soñando un mundo peor" critica la noción de "desarrollo" que se aplica "hace más años que la democracia" en suelo argentino y latinoamericano. Benito Carlos Aramayo en "Sobre la evolución de la economía y política en Jujuy" analiza aspectos de la evolución de la estructura económica básica de la provincia de Jujuy. Pablo Pelazzo en "Los procesos de lesa humanidad en Jujuy" recuerda que todavía falta juzgar a los personajes que integraron la pata civil de la dictadura, como el obispo Miguel Medina (el Von Wernich de Jujuy).

Yarará se adquiere contactando directamente a sus editores a través de la red social de la revista (por su nombre en Facebook). Las ediciones (en papel obra e ilustración) incluyen el mapa del extractivismo.