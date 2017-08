La cara encuadrada del presidente Macri le cuida las espaldas al diputado Federico Angelini. El legislador se recuesta sobre el sillón de su oficina, ubicada en el séptimo piso de un edificio de Puerto Norte, y saborea lo que considera un triunfo. Aportó para la categoría Diputados, pero ganó el partido que más le interesaba jugar. El sector que lidera impulsó la candidatura de Roy López Molina, que finalmente venció a Ana Martínez. Angelini no tiene diálogo con ella y cree que falló porque solo pensó en "construcciones individuales". En diálogo con Rosario/12 , consideró que el Frente Progresista va a crecer en octubre, aunque "la gente no es tonta" y lee las falencias del socialismo y compañía.

‑ ¿Cuál es su lectura de las elecciones en la provincia y particularmente en Rosario?

‑ La gente en Santa Fe quiere subirse a un cambio que inició en 2015 y ve que los problemas que supuestamente venía a resolver el socialismo ‑y puedo recuerdo recordar spots de Binner en 2007‑ no los pudo resolver y en algunos casos se profundizaron. Decían que no se iba a cortar la luz y se sigue cortando, todas las rutas provinciales están en un estado muy malo, la salud para quienes no la usan es buena, pero para quienes la usan no lo es, era una especie de caballito de batalla de ellos. Eso sale muy bien cuando hablás con los vecinos. Y se profundizó el tema de la inseguridad, que antes no existía, en Santa Fe podríamos tener una respuesta del Estado provincial y las instituciones provinciales que no tenemos.

‑ Hay dos que se dicen ganadores, el Frente Justicialista y Cambiemos, y un gran derrotado, el Frente Progresista, ¿no hay más lugar para terceras expresiones en la provincia?

‑ Creer que el Frente Progresista va a sacar 15 puntos es un error, aquellos que digan que Rossi tiene 30 puntos y el Frente tiene 15, o lo dicen a propósito o no saben leer de política. Hay muchísima gente que votó a Rodenas por estar en contra de Rossi, el que no sabe eso no conoce la provincia. Creo que el Frente Progresista va a mejorar su elección, nosotros también la podemos mejorar, creo que hay votantes nuestros que no querían que Rossi sea parte de una lista. Además, el socialismo sabe hacer campaña, le ha ido muy bien haciéndola y va a tirar todo por la ventana.

‑ ¿Pero lo imaginaba tercero tan lejos?

‑ No, no lo imaginaba, pero creo que va a mejorar su performance. Igualmente, creo que el santafesino se dio cuenta de que, luego de diez años de gobierno, el socialismo no pudo resolver algunos problemas que ellos venían planteado que venían a resolverlos.

‑ En los días previos a la elección, las encuestas en Rosario daban como ganadora de la interna PRO a Ana Martínez, ¿qué pasó, por qué se revirtió? ¿Las encuestas no eran reales o Roy dio el zarpazo sobre el final?

‑ Las encuestas que se publican son porque alguien quiere que se publiquen. Nosotros tenemos encuestas permanentes, no solamente de política, sino también sobre qué piensa el rosarino. Antes de iniciar la campaña sabíamos cuáles eran las chances, y eran muy buenas. Por eso, también con un gran trabajo de militancia, de trabajo en equipo, pudimos dar vuelta la elección.

‑ ¿Esa fue la clave, el sector de Roy que usted lidera tiene una militancia que no tiene el otro?

‑ No, nuestro sector va por proyectos colectivos. No sabemos quién va a ser el candidato a intendente en 2019. Y segundo, cuando ardían las papas en 2016, cuando parecía que estaba todo mal a nivel nacional, nosotros estábamos en los sectores más vulnerables, dónde les cuesta llegar a fin de mes, y poníamos la cara. Cuando recorrés todos los días, nosotros tenemos 30 recorridas por semana en distintos sectores de Rosario, nuestros concejales Gabriel Chumpitaz, nuestros diputados Roy López Molina, Sergio Más Varela, yo mismo, José Núñez en el sector de generación de empleo...eso tarde o temprano se termina valorando. Es un trabajo silencioso que los medios no lo marcan, pero la gente no es estúpida, ya no consume solamente lo que le dicen los medios.

‑ ¿El otro sector no hace ese trabajo?

‑ El otro sector tenía un objetivo que iba más para el 2019 y nosotros tenemos un objetivo por el cual venimos desde 2009 haciendo una construcción colectiva que va a terminar seguramente en un proyecto a la intendencia en 2019. Pero no de manera individual, no teniendo un nombre fijo de quien va a ser el candidato a intendente.

‑ Pero después de la elección de López Molina, el nombre está casi fijo...

‑ No, no, ni él mismo lo cree. Sería un error. Si todo sigue igual o mejora, nosotros vamos a tener como Cambiemos una responsabilidad muy grande en el Concejo, vamos a tener que ser quienes no traben la gestión de la intendenta.

‑ ¿Habló con Ana Martínez?

- No, no hablé con ella, sí hablé con gente del sector de ella.

‑ ¿Está roto ese vínculo?

- Siempre le tuve mucho aprecio, desde el 2013 que se sumó a nuestro espacio, que ganamos una interna, la hicimos concejal, digo la hicimos porque no es ni Federico Angelini ni Roy López Molina, todo un espacio político la hizo concejal. Fue casi intendenta, sacó 160 mil votos, después nos pidió encabezar la lista de diputados nacionales y la acompañamos en ese desafío. A partir de ahí tomó su rumbo y la respeto, me dolió mucho, pero es una decisión personal de ella haberse ido por otros lados.

‑ ¿La elección demostró que fue un error la decisión que tomó?

‑ La gente tiene memoria y la gente, en las urnas, valora lo que uno hizo en su trabajo previo a la candidatura y qué nivel de propuestas y proyectos presentás. Y me parece que Roy en eso sacó una gran distancia.

‑ ¿Es necesario el gesto de una foto entre Roy y Anita o no hace falta?

‑ Ya hablaron entre ellos y se va a hacer. Acá no hay cuestiones personales, hay diferencias desde el punto de vista político, entre la construcción colectiva y la construcción individual.

‑ Corral no descarta un llamado al socialismo si revé su lectura coyuntural, ¿para usted que también integra Cambiemos, esa posibilidad está cerrada?

‑ Podemos tener respeto institucional, pero tenemos formas de hacer las cosas muy distintas con el socialismo. Nosotros creemos en un Estado presente, pero eficiente. Creemos que la ideología no puede ser un límite para superar un problema, y ellos tienen un límite ideológico de tener una buena relación con el gobierno nacional. Creo que fueron atendidos como nunca nadie en la Casa Rosada, no solo eso, también hay obras que se están haciendo en la provincia, recibieron recursos cuando podrían no haberlo recibido, por ejemplo para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones, que se depositaron más de 1300 millones por parte del gobierno nacional y no hay ningún fallo de la Corte, sino que creemos que era importante cubrirlo. La coparticipación se paga en término, con el aumento del 15 por ciento. Aun así ellos nos tratan como enemigos pero la gente no es tonta.

‑ ¿Cierra la puerta?

- No hay forma de que el socialismo forme parte de Cambiemos, tendría que haber un cambio de parte de ellos, que hoy no lo veo. No veo a Bonfatti, Binner, Fein...

‑ A Lifschitz no lo nombró.

- No lo nombré (se ríe).

‑ ¿Más allá de los resultados, piensa que la política santafesina está partida en tercios?

- Sí, no tengo ninguna duda de eso.