El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, se sumó este lunes a la ola de descalificaciones contra Lali Espósito que iniciaron militantes libertarios en las redes sociales, luego de que la cantante se lamentara por los resultados de las PASO de este domingo.



“Perdón, no sé quién es. Yo escucho los Rolling Stones”, dijo el economista en una entrevista radial donde le preguntaron por "la tristeza" que expresó Lali en sus redes sociales luego de conocer que el 30% de los argentinos y argentinas apoyaron a Milei este 13 de agosto.

El cruce entre Lali y los libertarios

El cruce entre trolls libertarios y Lali Espósito comenzó en la noche del domingo, a partir de un tuit de la cantante que decía “Qué peligroso. Qué triste”, en referencia al desempeño de Javier Milei, quien en las PASO de este domingo cosechó un 30% de los votos.

Con el correr de las horas, el posteo se llenó de comentarios de haters que la criticaron y salieron en defensa del candidato libertario, por lo que este lunes la artista redobló la apuesta y publicó un nuevo tuit.



“No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente", señaló la cantante.

Y agregó: "Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del ÚNICO bando que voy a estar siempre es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”.

La respuesta de Milei

Este lunes, durante un programa radial, Milei fue consultado sobre las palabras de la cantante y contestó, con sarcasmo: “Perdón, no sé quién es (Lali). Yo escucho los Rolling Stones”

El periodista que lo entrevistaba, Jonathan Viale, insistió: “¿Cómo no sabés quién es Lali Espósito? Es una artista muy importante. Es una cantante, actriz. ¿En serio no sabés?”, a lo que Milei respondió “Yo escucho los Rolling Stones”.

Viale, una vez más, siguió enumerando datos de la carrera de la reconocida música. “¿Qué onda? Cantó el himno en la final mundial. Muy exitosa su carrera con Chris Morena y ahora es una cantante. ¿No sabés quién es?”.



Pero Milei se aferró al ninguneo y concluyó: “Yo escucho los Rolling Stones. Escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”.