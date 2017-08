El mercado de pases al día

Argentinos

DT: Alfredo Berti.

Llegaron: Niell, J. Saiz, Pisculichi, M. Cavallotti. Interesa Coloccini.

Se fueron: E. Rolón, N. Freire.

Arsenal

DT: H. Grondona.

Llegaron: R. Contreras, Monteseirín, G. Ferreyra, E. Papa, I. Bella, F. Cardozo, G. Del Castillo, D. Drocco, M. Velazco, Purita, J. Ibáñez. Renovó su préstamo Rolón. Vuelven G. Niz, E. Ruiz. Ryduan Palermo firmó su primer contrato. Interesan Compagnucci, M. Rolón, T. Da Silva.

Se fueron: J. Celaya, R. Pérez, L. Vella, Boghossian, S. Sotelo, Pellegrino, G. Papa, Marín, Bazán, Bottinelli, J. Rodríguez, Calzada, S. Sánchez, Leiva, F. Flores, Bellocq, Cataldi, Sanabria, Berra, J. Imbert, Galesio, R. Carrera.

Atlético Tucumán

DT: R. Zielinski.

Llegaron: G. Núñez, A. Melo, G. Freitas, Romat, Y. Cabral, N. Zárate, F. Sbuttoni, M. Afonso, Miloc, A. Sánchez, I. Blanco, C. Villagra, R. García. Se pagaron las opciones de Barbona y Aliendro. Firmaron su primer contrato F. Pizzicanella, M. Sanna, Osores, G. Corbalán, G. Kranevitter, Castillo Lapetina, N. Peralta. Interesa C. Llama, Gotti, y Hechalar.

Se fueron: Menéndez, L. González, J. Ayala, Zampedri, Ontivero, F. Evangelista, Rosales, J. Mendoza, Cirigliano, Leyes, J. Méndez, M. Brítez, Daffonchio, F. Quiroga, Palomino, Cuevas, Rossette, Ortiz, Contreras, Canuto, B. Bianchi, Di Plácido, Meza, Cerci, Zagert.

Banfield

DT: J. Falcioni.

Llegaron: Dátolo, Mouche. Continúa Bertolo. Vuelven J. García, Trinidad, M. Escobar y Servio. Interesa P. Godoy.

Se fueron: Cecchini, Prósperi, Cobo, Prichoda, Requena, R. Morales, T. Rodríguez, B. Sarmiento, A. Soto, Matheu, H. Navarro.

Belgrano

DT: S. Méndez.

Llegaron: S. Martínez, M. Pintos, Bandiera, M. Benítez, Ramis, J. Ortiz, E. García, L. Caride, L. Sequeira. Vuelven Rigamonti, Bonansea, T. Figueroa, Giordana y P. Barrios. Interesa R. Carrera, Amoroso, D. Viera.

Se fueron: R. Sarabia, Aquino, C. Lema, Bolatti, Prediger, Eteveneaux, J. Velázquez, Bieler, N. Luján, L. Aveldaño, Farré, F. Alvarez, Melano, Rigamonti, E. López.

Boca

DT: B. Schelotto.

Llegaron: Goltz, Espinoza, Cardona, N. Nández. Vuelven Castellani, C. Moreno, Bouzat, Evangelista, Benegas, Vadalá, Dalla Costa, Silva, C. Moreno, Di Franco y J. Torres.

Se fueron: Centurión, Solís, Chávez, Bentancur, Colidio, R. Martínez, Tobio, Werner, J. Silva, Cubas, T. Pochettino, Yamil Romero, F. Cristaldo, L. Marín, Colazo, S. Torrejón, Messidoro. Hay negociaciones para vender a Pavón.

Central

DT: P. Montero.

Llegaron: D. Rodríguez, Zampedri, S. Romero, A. Parot, L. Gil, M. Ortiz. Regresan Da Campo, M. González, Becker, E. Gómez, I. Protti, Martinich, F. Alarcón. Firmaron su primer contrato N. Gómez y Coscia. Interesan Forlín, N. Freire, L. Geminiani.

Se fueron: Cetto (se retiró y pasó a ser el manager deportivo), Musto, Pinola, T. Gutiérrez, Salazar, Menosse, D. Rodríguez, C. Delgado, Burgos, Gissi, F. Banega.

Chacarita

DT: W. Coyette.

Llegaron: Campestrini, C. Erbes, J. Mendoza, J. Imbert, L. Montoya, P. Vegetti. Interesa Becker, Protti.

Se fueron: Trípodi, Oroz, J. Rodríguez, M. González, R. Salinas.

Colón

DT: E. Domínguez.

Llegaron: A. Domínguez, G. Marinelli, Fritzler, G. Ortiz, Toledo, M. Estigarribia, D. Morales, J. Galván, C. Guanca. Vuelve I. Chicco. Interesan L. Heredia y M. Vera.

Se fueron: Broun, Poblete, Oviedo, Dalla Costa, F. Pereyra, A. Bailo, J. Carranza, L. Ceballos, Y. Garnier, Iberbia, C. Rodríguez, Lagos, I. Torres, Villarruel, N. Silva, Casado.

Defensa y Justicia

DT: N. Vivas.

Llegaron: Cubas, F. Cristaldo, Rius, L. Suárez, D. González, C. Rius, F. Márquez, H. Tijanovich, F. Melivilo, L. Martínez, G. Díaz, D. Gissi. Se compró la mitad del pase de T. Pochettino. Se renovaron los préstamos de Kaprof, Alvarado, R. Delgado, Bareiro, Fredes. Negocia por Castellani. Regresó Champagne. Firmaron su primer contrato L. Marchi y M. Sosa. Interesan T. Conechny y Bordagaray.

Se fueron: Stefanelli, J. Gutiérrez, A. Ríos, A. Domínguez, Bouzat, C. Moreno, Barboza, T. Cardona, R. Tapia, Elizari, A. Martínez, Becker, E. Gómez, S. González, Nagüel, Bareiro, T. Pochettino, Fredes.

Estudiantes

DT: G. Matosas.

Llegaron: Pavone, Lugüercio, Campi, M. Borgnino, N. Estévez, L. Melano, G. Fernández, M. Catalán, C. Alemán. Vuelven Losada, Gil, Bailone, Rosales, R. Ayala, Graciani, M. Rosso. Interesa A. Bouzat, Fydrizewsky, K. Ramírez, F. Quignón.

Se fueron: Verón, J. Toledo, Solari, M. Aguirregaray, Barbona, Cavallaro, A. Pereira, J. Vargas, Viatri, E. Ozuna, J. Marchioni, Iritier, Ascacíbar.

Gimnasia

DT: M. Soso.

Llegaron: N. Colazo, O. Alderete. Vuelven Y. Bonnín, J. Mendoza, P. Benítez, A. Lugones, D. Miloc, D. Nicolaiesvsky, H. Tijanovich. Firmaron su primer contrato A. Bolívar y E. Martínez. Interesan Caire, J. Barroso, J. Arias y Montovano.

Se fueron: Coronel, D. Bottinelli, S. Gorga, Matos, Carrera, M. Romero, Imperiale, V. Chamorro, J. Noce, Zagert, L. Lobos, S. Romero, Niell, Vegetti.

Godoy Cruz

DT: M. Larriera.

Llegaron: R. Martínez, F. Rodríguez, T. Cardona, L. Burian, V. Ramis, C. Báez. Interesa T. Figueroa.

Se fueron: R. Rey, Alvarado, M. Benítez, G. Carabajal, Sigales, Correa, Aldalla, N. Sánchez, Bonacorso, S. Moyano.

Huracán

DT: G. Alfaro.

Llegaron: Abila, A. Calello, M. García, C. Chimino, S. Salcedo, N. Solís, F. Coniglio, Matheu, P. Alvarez. Volvieron de sus préstamos Villarruel y Gallegos. Firmaron su primer contrato Mendive, M. Avalos, C. Vargas, L. Cuevas y P. Barboza. Interesa D. Torres.

Se fueron: L. Díaz (se retiró), Campana, D. Montenegro, G. Marinelli, Fritzler, Risso, Giordano, Chacana, Romat, Lesman, E. Morales.

Independiente

DT: A. Holan.

Llegaron: J. Gutiérrez, F. Amorebieta, N. Domingo, G. Silva. Volvieron A. Zárate, Pizzini, D. Rodríguez, Moreira, Ojeda, Arce, S. Nelle, M. Trejo, Bellocq y A. Gómez. Firmaron su primer contrato Asís, S. Díaz y N. Del Priore.

Se fueron: G. Toledo, J. Ortiz, Cañete, J. Márquez, G. Del Castillo, M. Del Castillo, N. Messiniti, J. Cañete, J. Márquez, F. Bellocq, C. Aquino, D. Martínez, J. Vitale, E. Rigoni.

Lanús

DT: J. Almirón.

Llegaron: I. Canuto, D. Jiménez, A. Blanco, M. Ibáñez, F. Castillón. Se hizo uso de la opción por J. Gómez. Vuelven G. Ramírez, S. González y Mendieta. Firmó su primer contrato J. Cáceres. Interesa Di Plácido.

Se fueron: Monteseirín, Rius, H. Toledo, Pelletieri, C. Ramírez, Di Renzo.

Newell’s

DT: J. Llop.

Llegaron: Guevgeozian, B. Bianchi, B. Sarmiento, D. Opazo, R. García, N. Ibáñez, N. Leyes, L. Leal. Interesan J. Barboza, D. Mancini.

Se fueron: Scocco, Formica, G. Ortiz, Moiraghi, Formiliano, Quignón, Voboril, Isnaldo, Mansilla, Prediger, D’Angelo, S. Domínguez, M. Rodríguez, G. Zarfino.

Olimpo

DT: M. Sciaqua.

Llegaron: Cahais, Nasuti, M. Fornari, S. Torrejón, L. Mancinelli, M. Covea, F. Bellocq, S. Ojeda, M. Rosales, R. Lentini. Vuelven Champagne, Orozco, Bilbao y A. Martínez. Interesa M. Lliuya.

Se fueron: Moiraghi, J. Fernández, Coniglio, L. García, Pizzini, N. Alvarez, Villarruel, Y. Cabral, C. Rodríguez, Parnisari, Bohigues, Pierce, Susvielles, E. D’Angelo, M. Pérez, Freire, N. Alvarez, Sacks y D. Rodríguez.

Patronato

DT: J. Pumpido.

Llegaron: B. Urribarri, A. Peralta, B. Cáceres, A. Balboa, M. Rivero, J. Marchioni, D. González, L. Sosa, G. Di Renzo, R. Arciero. Interesan I. Blanco y M. Cejas.

Se fueron: L. Comas, Graciani, Bertochi, M. Quiroga, G. Vargas, D. Arce, Almada, Masuero, Gagliardi, Marconato.

Racing

DT: D. Cocca.

Llegaron: A. Ríos, Orban, Patiño, R. Sarabia, Ibargüen, M. Ojeda, A. Solare, A. Soto, E. Triverio. Se hizo uso de la opción por Barbieri. Volvieron Noir, Voboril, Oroz. Interesa M. Laba.

Se fueron: Aued, G. Bou, Orion, E. Insúa, J. Gómez, Cerro, P. Alvarez, Videla, Vismara, Acuña, Acevedo, Y. Cabral, G. Campi, Voboril, B. Fernández, G. Díaz, F. Castillón.

River

DT: M. Gallardo.

Llegaron: E. Pérez, Scocco, Pinola, Lux, R. Santos Borré, N. De La Cruz, B. Salvareschi. Vuelven Barboza y E. Martínez. Interesa M. Saracchi.

Se fueron: Driussi, Kaprof, Andrada, Solari, L. Vega, E. Agüero, F. Arenoso, Domingo, I. Alonso, M. Velazco, A. Mina, Bertolo, T. Martínez, Arzura, L. Olivera.

San Lorenzo

DT: D. Aguirre.

Llegaron: G. Rodríguez, Salazar, Gudiño, A. Castro, B. Salazar. Vuelven Quignon, Reniero, Luciatti, T. Cardona, Elizari, Cavallaro, Matos, R. Arias, Catalán, Navarro, Bertochi, R. Insúa, Negri, D. Ibáñez, A. Domínguez y M. Mena. Firmó su primer contrato López Demarchi. Interesa D. Rolan.

Se fueron: C. Avila, R. Tapia, Contreras, Pedrozo, A. Melo, Ortigoza, Bergessio, Prósperi, E. Montagna, Corujo, F. Bruno, De Ciancio, T. Costa, B. Mieres, L. Montoya.

San Martín (SJ)

DT: N. Gorosito.

Llegaron: F. Banega, Prósperi, L. Vega, D. Schmidt, Carabajal, C. Luque, L. Olivera, C. Spinelli, C. Mosca y Messiniti. Renovaron Villarruel y Barceló.

Se fueron: Dening, Montagna, Matricardi, E. Martínez, Chaves, Villarruel, Rusculleda, Capelli, Lazzaroni, Sagarzasu, Lugo, E. Agüero.

Talleres

DT: F. Kudelka.

Llegaron: R. Mendoza, C. Ramírez, J. Arias, E. Mastrolia, J. Rojas y Olaza. Renovó hasta diciembre con Palacios. Firmaron su primer contrato Humeler, Moyano y Beltramone. Interesan M. Caicedo, F. Zuqui, y M. Ortiz.

Se fueron: Muñoz Rojas, Chicco, Rescaldani, Klusener, Cotugno, Kruspzky, Gil, Dorado, Alarcón, Temperini, Martinich, I. Protti, Olivera, A. Díaz, J. Ramírez, M. Vuoso, Afolabi, A. Maciel.

Temperley

DT: G. Alvarez.

Llegaron: J. Ayala, M. Lugo, De Ciancio, S. Martelli, W. Rivero, R. Costa, R. Ferreira, M. Villasanti, M. Nani, Scifo, Lucero, S. Sotelo, Montagna. Volvieron Arregui y C. Paz. Interesan M. Noble, A. Heredia.

Se fueron: Guevgeozian, A. Zárate, L. Vázquez, D. González, Ozuna, Colzera, M. Figueroa, Miloc, Viega, J. Fernández, C. Chimino, Bojanich, A. Peralta, N. Rodríguez, M. Ibáñez, Mancinelli.

Tigre

DT: C. Lombardi.

Llegaron: A. Niz, Depetris, Chiarini, H. Pereira, M. Abero, Hong, M. González, Imperiale, Bojanich, C. Rodríguez, L. Passerini, Stracqualursi, E. Rodríguez, Iritier, P. García y J. Mansilla. Regresó Itabel. Interesan S. Sánchez, L. Heredia.

Se fueron: E. Papa, A. Castro, Morales, Urribarri, O. Benítez, Iñíguez, Castaño, Rincón, Gurri, Bonadío, N. Ibáñez, Lima, Dubois, Ellacópulos, J. Rodríguez.

Unión

DT: L. Madelón.

Llegaron: J. Bottinelli, D. Arce, C. Aquino, G. Cosaro, D. Martínez, Vitale, Y. Gómez Andrade y D. Zabala. Volvió J. Rivas. Firmaron su primer contrato A. Sosa, Blasi y F. Britos. Interesa J. Martínez.

Se fueron: Vadalá, R. Insúa, Fantín, Villar, Rivero, Godoy, Magallán, M. Castro, Zárate, Cejas, N. Acevedo.

Vélez

DT: O. De Felippe.

Llegaron: Bergessio, F. Andrada, L. Amarilla, C. Rigamonti, Gastón Díaz, J. Cristaldo. Volvieron Doffo, P. Acuña y Jerez. Interesa Torsiglieri.

Se fueron: Pavone, Asad, F. Cardozo, Canteros, Caire, Díaz Nachar, Nasuti, Bella, Cáceres, Assmann, Stelcaldo, Zabala, J. Martínez, Gonzalo Díaz, B. Cáceres.