No pasaron ni siquiera 24 horas de las elecciones primarias y Axel Kicillof ya empezó a diagramar el camino hacia el 22 de octubre. Sabe que, a pesar de haber resultado el candidato más votado el domingo, ese día se jugará su continuidad al frente del gobierno bonaerense y, por eso, no dubitó en reunir a todo su gabinete para una reunión que tuvo lugar este lunes en La Plata.

Ya por la mañana, el mandatario que irá por su reelección en octubre tuiteó agradeciendo “al pueblo de la Provincia por haber respaldado, en el medio de tantas dificultades, este rumbo de desarrollo con inclusión, este modelo de defensa y ampliación de derechos”. Celebrando la victoria del oficialismo en la Provincia, lanzó un mensaje nacional: “No nos conformamos con este resultado, al igual que la sociedad tampoco se conforma con este presente. Me parece una buena noticia que este pueblo exija más”.

“Se equivocan quienes interpretan que el resultado de hoy significa un pedido de menos derechos, menos inversión pública, menos producción”, señaló el mandatario que el domingo por la noche había advertido que ni Javier Milei, ni Patricia Bullrich eran capaces de solucionar los problemas que la Argentina enfrenta en la actualidad.

“Más allá de la fiesta democrática que vivimos ayer, nos preocupa la caída de la participación de un sector de la sociedad que tal vez siente o percibe que da lo mismo votar que quedarse en la casa, es una novedad inquietante para nuestra democracia”, tuiteó Kicillof dispuesto a redoblar la apuesta de cara al 22 de octubre.

El comunicado oficial que describió el encuentro habló de “una reunión de Gabinete para evaluar el resultado de las PASO, repasar los principales hitos de la gestión en cada municipio y analizar la agenda de trabajo del próximo trimestre”, precisamente el que conjugará el camino hacia la elección con el fin de su primer mandato al frente del gobierno provincial. "Nos reunimos con todo el gabinete para repasar lo que hicimos en cada municipio y establecer las prioridades que nos permitan seguir trabajando por todo lo que falta", dijo Kicillof tras finalizar la reunión en la que hubo un especial saludo para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, que se impuso en las PASO de Unión por la Patria en La Plata; y para su par a cargo de la cartera de Seguridad, Sergio Berni, uno de los artífices de la victoria de Agustina Propato en la interna de Zárate.

En el día posterior a las PASO que sacudieron el escenario nacional, los funcionarios de la Provincia empezaron a marcar otro tono en el balance electoral, desde la primera mañana. Los resultados de las intendencias bonaerenses acompañaron, en su mayoría a la coalición de gobierno que se impuso a la competencia amarilla con la excepción de cinco distritos de la zona norte y oeste y en localidades grandes como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca.

Carlos Bianco, jefe de asesores, dijo que la novedad que se dio en las elecciones PASO fue "que hubo votos que computaban como indecisos en las encuestas y se inclinaron por la Libertad Avanza". Y en referencia a la performance de UxP en la pronvincia, aseguró que "fue un resultado positivo, creemos que constituye un piso. Primero hay que consolidarlo y seguir sumando votos". Además, consideró que “nuestra tarea es poner blanco sobre negro el contraste de las propuestas”, dijo y resaltó que "a nivel nacional se ha dado una sorpresa importante, nadie esperaba como le fue a Javier Milei, teniendo en cuenta resultados que se habían dado en las provincias". Y aseguró sobre el candidato: "Aparece como algo disruptivo, pero en el fondo son las viejas recetas o peores."

“Nosotros no creemos que la gente quiera menos derechos y menos Estado, sino que están solicitando que se mejore su situación económica, social y de seguridad”, dijo el asesor agregó: “Larreta también traía las mismas ideas que Milei y Patricia Bullrich. Gran parte del voto a Milei es un voto de bronca y castigo".

Respecto a Néstor Grindetti, ganador de la interna macrista que enfrentará a Kicillof en octubre, sostuvo: “Lo veo con problemas a Grindetti para tener un resultado exitoso porque acaba de perder su distrito y tampoco su situación como presidente de Independiente es muy cómoda . No tiene mucho para mostrar a nivel gestión".

Por su parte, Nicolás Kreplak, titular de la cartera sanitaria, consideró que "La justicia social es la salud, la educación, la jubilación, los medicamentos, el aguinaldo, las vacaciones pagas; no se puede ignorar lo que pasa: vienen por esto", dijo en sus redes sociales en referencia al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien consideró una "aberración" la máxima peronista que reza que: "donde existe una necesidad, nace un derecho."

El ministro consideró que Milei "viene a romper lo público, la justicia social y tu felicidad" y planteó: "Es momento de escuchar lo que dicen."

Por último, el ministro de Desarrollo para la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, se refirió también al resultado de las PASO y dijo: "Tenemos que saber interpretar el resultado y poder hablarle a la gente y no a los dirigentes", aseguró. Y agregó: "hay que desmenuzar un resultado en el que hay un mensaje de angustia de una parte importante de nuestra sociedad, que ha castigado a los dos últimos gobiernos a nivel nacional y que ha elegido una tercera opción".

Y puso paños fríos al señalar: "Tampoco creo que eso signifique una afición al proyecto que representa Milei, sino que lo que hay es una expresión de descontento y hay que saber canalizarlo." Agregó también que "una cosa es expresar descontento y otra es llevar a la presidencia a un candidato de estas características".

Larroque fue categórico al afirmar que "sin ningún tipo de duda, la peor elección es la de Juntos por el Cambio, ellos son oposición, no cargan con las dificultades de la gestión, así que son los que peor elección hicieron y de nuestro lado sé que tenemos la capacidad de revertir y llegar al ballotaje, es un camino largo pero hay que ponerse a trabajar ya". Y aseguró que "más allá de los números tenemos el desafío de tener mas sensibilidad en los reclamos de la sociedad", y subrayó que "estos sacudones despiertan a muchos sectores que quizás no pusieron todo de cara a esta elección porque no era la elección definitiva".

Sin embargo, no excluyó a su propio espacio de la incertidumbre: "Hoy están preocupados todos, los sectores que construían desde la hegemonía mediática un triunfo de Juntos (por el Cambio) hoy amanecieron también con preocupación, este es un problema para todos, este descontento es una caja de pandora."

Señaló también que es fundamental no "subestimar la necesidad de una sociedad que pretende ser escuchada" y concluyó: "la dirigencia política o el propio el sistema político tiende a un funcionamiento endogámico y eso puede haber generado una distancia con una parte de la sociedad".

Todos ellos, estuvieron en la reunión que fue presentada por el propio Kicillof como muestra del "compromiso de seguir defendiendo los derechos de las y los bonaerenses". A esa tarea se abocará su equipo de gestión. El trabajo ya comenzó.