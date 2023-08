La Comisión Nacional de Valores (CNV) formalizó la aplicación del límite de 100.000 nominales semanales para la venta de valores negociables de renta fija nominados y pagaderos en dólares emitidos bajo ley local y extranjera con liquidación en moneda extranjera, en el segmento de negociación PPT, a través de la resolución general 971/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial.



Esto implica que la operación máxima semanal de dólar MEP, a través de títulos públicos con liquidación en dólares -como son el GD30 o AL30, por ejemplo- será de unos US$ 40.000.



"Se dicta con el propósito de contribuir con una administración prudente del mercado de cambios y reducir la volatilidad de las variables financieras en el marco de la actual coyuntura económica", explicó la CNV.



El monto es "muy superior" al ticket promedio de las operaciones de compra de dólar MEP que a diario realizan miles de personas, que ronda los US$ 3.000, señalaron fuentes oficiales.



La resolución no tiene plazo límite de duración y se aplicará para cada subcuenta comitente, para el conjunto de subcuentas comitentes de las que fuera titular o cotitular un mismo sujeto y para el conjunto de las operaciones con liquidación en moneda extranjera.