El consultor político Raúl Timerman afirmó este martes que el triunfo de Javier Milei en las PASO se debe a que es "el único que propuso un futuro de país", al mismo tiempo que auguró un ballotage entre el candidato ultraliberal o Patricia Bullrich contra Sergio Massa.

En diálogo con AM750, Timerman contó que le suelen preguntar por qué la gente votó a Milei. "¿Por qué no votarían a Milei? ¿Qué le ofrecen los otros? Milei promete y ofrece cosas", argumentó.

"Decime qué ofrecen los otros. En defensa de la patria, en defensa de tus derechos. ¿Qué derechos? Soy pobre, no tengo vivienda, cada dos por tres a mis hijos me lo mandan de nuevo porque no hay clases. En los hospitales tengo que hacer cola desde las cuatro de la mañana. La inflación es terrible, el sueldo no me alcanza. ¿Cuáles son mis derechos? Contame cómo vas a hacer para que todo esto sea mejor, no me cuentes que yo vote en defensa de lo que tengo ahora, porque lo que tengo ahora no me alcanza. Es bastante simple, de sentido común", agregó en ese sentido.

Asimismo, enfatizo que éste no fue el clásico "voto bronca", sino que "el que votó a Milei lo quiere a Milei".

"¿Creés que después de que Milei ganó las PASO el que lo votó no lo va a volver a votar en las generales?", se preguntó.





La interna de Juntos por el Cambio y qué debe hacer Sergio Massa para captar al electorado ausente

Segpun los estudios del analista político y su equipo, en la interna de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich "era ganadora desde hace un año" por sobre Horacio Rodríguez Larreta. No obstante, señaló que es "la que está en mayor dificultad para llegar a un ballotage".

"El electorado, históricamente, tiende a equilibrar: no va a mandar al ballotage a Bullrich y Milei. Va a mandar a uno de los dos y a Massa", señaló, y aseguró que en ese escenario "por ahora pierde Massa".

En este contexto, Timerman explicó que el futuro político de Horacio Rodríguez Larreta "depende de Bullrich". "Con la poca experiencia de gestión de Bullrich y la que tiene de ocho años Larreta en la Ciudad, más ocho con Mauricio Macri como jefe de Gabinete, (Bullrich) ya tendría que llamarlo para que sea Jefe de Gabinete. Si Horacio hubiera sido jefe de Gabinete de Mauricio Macri le hubiera ido mucho mejor (al expresidente). Horacio es un gestor, está acostumbrado a gestionar. Iría bien en ese puesto", expresó.

Los ausentes, el electorado por el que debe ir el oficialismo

Por último, el consultor político señaló que "los que van a definir la elección son los 11 millones que no fueron a votar", por lo que desde Unión por la Patria Sergio Massa debería llevar un mensaje de autocrítica, según Timerman.

"Tiene que decir: 'ustedes nos votaron y nosotros los defraudamos'. Y tiene que decirlo fuerte, en propaganda masiva. Y tenés que contarle a la gente cómo va a ser el país con Massa presidente. Eso no lo vi en ningún lado", remarcó.



"En el oficialismo falta enojo. Para que te salgan las cosas hay que enojarse. Porque la gente está angustiada, desesperanzada, tiene bronca, te quiere pegar. Entonces enojate con lo que hiciste y contales qué es lo que vas a hacer", cerró.