La Muestra Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, popularmente conocida como DocBA, anunció la programación de su 23° edición. La misma se llevará a cabo del 22 al 27 de agosto, teniendo como espacios principales su habitual sede en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530, y la Sala Mario Soficci – DAC, Vera 559. Como de costumbre, la muestra ofrecerá una selección de películas a cargo del director artístico del festival, el crítico y programador Roger Koza, cuyos cruces se proponen dar cuenta de la actualidad del género documental.

Este año, la grilla de actividades también incluirá dos charlas que tendrán como coordinador al propio Koza, y una clase magistral. Además, como viene siendo usual desde la edición 2020, realizada durante la pandemia, el 23° DocBA tendrá una sección online, que a través de la página del festival le permitirá a los espectadores de todo el país acceder a algunas de las películas programadas, poniendo en valor una irrenunciable vocación federal.

Los títulos escogidos este año destacan una de las características históricas de la muestra: la recurrencia de algunos cineastas, cuyas presencias han ayudado a lo largo de los años a configurar la identidad del DocBA. Uno de esos nombres vitales es el del argentino Gustavo Fontán, cuyo último trabajo, La terminal, oficiará de película de apertura, en carácter de estreno latinoamericano. Lo mismo ocurre con el del portugués João Pedro Rodrigues, director junto a João Rui Guerra da Mata de Onde Fica Esta Rua? ou Sem Antes Nem depois, película que tendrá el honor de clausurar esta edición. En la primera, la cámara de Fontán registra durante varios días la actividad de una terminal de ómnibus, a la que retrata como un organismo vivo. En la segunda, la dupla portuguesa recorre en la actualidad las locaciones que se ven en Os años verdes, film de 1963 de Paulo Rocha, uno de los grandes artistas que ha dado el cine de Portugal, en una indagación acerca del vínculo entre cine y memoria.

Como es usual en encuentros de este tipo, el DocBA está dividido en secciones, que a partir de distintos ejes van vertebrando su programación. Una de ellas es la sección “A propósito de lo real”, donde también es posible encontrar nombres familiares. Entre ellos se destacan el iraquí Abbas Fahdel con su película Turtles of a Purple House, el francés Sylvain George, que se sumará con su trabajo más reciente, Nuit obscure - Au revoir ici, n'importe où, o la italiana Francesca Svanpa, de quien se podrán ver sus dos últimos cortometrajes, Cómo filmar a las flores y Agua y más agua. Junto a ellos se destaca la figura del chileno Ignacio Agüero, uno de los invitados internacionales de esta edición, de quien se proyectará Notas para una película.

Sueños de hielo, de Ignacio Agüero.

La sección, por supuesto, también incluye trabajos de cineastas argentinos. Entre ellos, Náufrago, de los argentinos Martín Farina y Willy Villalobos; Todas esas decisiones, de Juan Zevallos; Viento del este, de Maia Gattás Vargas; The Newest Olds, de Pablo Mazzolo; y la coproducción argentino-polaca Hemshej, de Julieta Lande. La propuesta de “A propósito de lo real” completa su perfil internacional con Historia de un invierno, de las uruguayas Gabriela Guillermo e Irina Raffo; Paradiso, XXXI, 108, del palestino Kamal Aljafari; Still Free, del ruso Vadim Kostrov, y El tren se ha detenido, no hay estrella sobre él, de la chilena Magdalena Carrasco.

Otro de los espacios tradicionales del DocBA es la sección “La política de los autorxs”, que este año pondrá el foco sobre las obras de tres cineastas sobresalientes. Por un lado, se destaca la presencia en el programa de la directora china Zhang Mengqi, de quien se podrá ver completa, tanto en salas como online, su serie Self Portraits. La misma incluye diez largometrajes realizados entre 2011 y 2021, en los que la realizadora esboza los retratos de diferentes habitantes de 47KM, una aldea rural de la provincia de Hubei, en la China profunda. Una experiencia que parece proponerse el borgeano e improbable objetivo de construir una réplica cinematográfica de la realidad, capaz de abarcar a los objetos y los sujetos representados de la forma más completa y fiel posible.

Desolación, de Mirko Stopar.

También será parte de esta propuesta el cineasta argentino-noruego Mirko Stopar, con la inclusión de su último trabajo, el mediometraje Desolación, junto al corto Mermaid on Board (2021) y sus dos largometrajes realizados hasta la fecha, El arponero (2022) y Llamas de nitrato (2014). Además, Stopar dictará en el marco de la muestra una clase magistral, que tendrá lugar el próximo 22 de agosto a las 11, en Carlos Pellegrini 1427, planta baja. La actividad cuenta con el apoyo de la embajada de Noruega. La sección se completa con la presencia de las películas Piripkura, A Invenção do Outro, Contratempo y Novembro Dezembro, del director brasileño Bruno Jorge.

Por último, la sección “La presencia del pasado” realiza su aporte al programa a partir de dos títulos ineludibles. Por un lado De chaque instant, en la que el francés Nicolas Philibert decide registrar la labor de los enfermeros que lo atienden durante una internación en 2016, luego de sufrir una embolia. También se podrá ver Sueños de hielo (1993), uno de los títulos más destacados de la filmografía de Ignacio Agüero, en la que la historia del transporte de un témpano de 200 toneladas desde la Antártida hasta Sevilla, se convierte en un relato en el que lo épico y lo lírico se combinan de forma tan inesperada como sublime.

El director chileno también será parte del diálogo Miradas cruzadas o ¿qué ven los cineastas?, que tendrá lugar el jueves 24 a las 10.30 en Vera 559 y en la que junto a Gustavo Fontán hablarán de las películas que ambos presentan en esta imperdible edición del DocBA. En la otra charla, el 25 de agosto a la misma hora y en el mismo escenario el argentino Martín Farina disertará acerca de la poética de su obra, en compañía de Koza.

* Más información en el sitio oficial.