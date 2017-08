Mojó Pastore, perdió Bielsa

En la cima de la tabla al igual que Monaco y Saint Etienne, el Paris Saint-Germain no tuvo piedad frente al Toulouse y lo vapuleó 6-2, con un tanto de Javier Pastore, y también mantiene puntaje perfecto. Por su parte, el Lille que comanda Marcelo Bielsa cayó 2-0 en su estadio ante el Caen y ya suma dos derrotas en los primeros tres partidos del campeonato francés. La última vez que el Caen ganó en la cancha del Lille fue en 1991. El equipo del Loco desdibuja así la buena impresión que había dejado en la primera jornada del presente torneo, cuando venció por 3-0 al Nantes. “Evidenciamos una regresión y eso me preocupa. Las soluciones que he propuesto no han estado a la altura. El rival ha jugado mejor que nosotros y ha conseguido imponer su estilo. Hemos tenido demasiado la pelota para las pocas ocasiones que hemos generado”, lamentó Bielsa, que se atribuyó toda la responsabilidad de la derrota. Por último, también por la 3ª fecha, Marsella igualó 1-1 con Angers.