La llegada de The Cheesecake Factory a Buenos Aires despertó expectativas entre los seguidores de la famosa cadena estadounidense. Durante semanas circularon rumores sobre la apertura de un restaurante en el país, pero finalmente se confirmó que el desembarco será en otro formato: un pop-up en el shopping Alto Palermo, que ofrecerá únicamente porciones individuales de cheesecake importadas.

El movimiento busca probar el interés del público local con un producto que ya es furor en otras partes del mundo.

En esta primera etapa se pondrán a la venta tres variedades clásicas: la Original, la Raspberry Swirl —que combina frambuesa con chocolate blanco— y la de Chocolate con mousse de chocolate belga. Se trata de una pequeña muestra de las más de 40 opciones que la marca comercializa en Estados Unidos y otros países.

El precio por porción rondará entre $12.500 y $13.500, lo que ubica al cheesecake en un segmento premium dentro de la oferta gastronómica local. Desde la organización remarcan que los productos llegan al país bajo las líneas The Cheesecake Factory Bakery y The Cheesecake Factory At Home, y que no implican la apertura de un restaurante de la cadena.

Un proyecto de emprendedores

El arribo de la marca está impulsado por Finca Rosa SRL, una sociedad conformada por cinco socios argentinos, que ya trabajan en el rubro alimenticio. Según explicaron, el objetivo es acercar al mercado local productos reconocidos internacionalmente y garantizar “calidad, confianza y la experiencia auténtica de las marcas más prestigiosas del mundo”.

El proyecto es completamente independiente del grupo mexicano Alsea, que maneja la licencia de The Cheesecake Factory en Latinoamérica y que en Argentina opera marcas como Burger King y Starbucks. En este caso, se trata de una iniciativa privada, con foco en posicionar a la marca a través de experiencias puntuales.

"Nuestra misión es acercar a la Argentina alimentos reconocidos mundialmente, garantizando calidad, confianza y la experiencia auténtica de las marcas más prestigiosas del mundo. A futuro nos imaginamos expandiéndonos con muchos locales y también con presencia en supermercados, porque es un producto que encaja muy bien en ese rubro", sostuvieron en un comunicado oficial.





Un pop-up con proyección hacia supermercados

El primer paso será el pop-up en Alto Palermo, que abrirá con un evento especial y cupos limitados para los fanáticos que quieran probar las porciones en Buenos Aires. Desde la empresa organizadora adelantaron que la idea es expandirse a futuro: abrir nuevos locales y sumar el producto a la góndola de supermercados. “Es un producto que encaja muy bien en ese rubro”, sostienen.

La marca ya lanzó su cuenta oficial de Instagram en Argentina, donde anuncia la preventa del evento y comparte imágenes de sus postres más reconocidos. Para los organizadores, se trata de un “primer acercamiento” a un mercado en el que esperan crecer en los próximos años.

Una marca global con historia y cifras

The Cheesecake Factory nació en la década del setenta en Beverly Hills, California, y desde entonces se expandió hasta convertirse en una de las cadenas gastronómicas más reconocidas del mundo. Actualmente cuenta con más de 200 restaurantes en Estados Unidos y presencia internacional en países como México, Brasil, Arabia Saudita y China.





La empresa es también una potencia en la venta de productos bajo sus líneas Bakery y At Home, que permiten disfrutar de sus postres fuera del restaurante. Solo en Estados Unidos, sus ventas superan los 3.000 millones de dólares anuales, con el cheesecake como emblema indiscutido.

La marca ofrece alrededor de 40 variedades diferentes de tortas, entre ellas la clásica “Original”, distintas combinaciones con chocolate, frutales y ediciones limitadas que suelen renovarse cada temporada. Esa diversidad fue clave para consolidar su fama y convertir al cheesecake en un producto asociado directamente con su nombre.