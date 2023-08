Con una publicación en su cuenta de Instagram donde se lee: “¡Ya en casa! Gracias a todos por preocuparse. SNM”, el músico y compositor Charly García informó la noticia del regreso al hogar tras el chequeo médico que se le practicó desde el sábado pasado en una clínica del barrio porteño de Recoleta.



La noticia de que el mentor de los grupos Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán estaba internado en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento, generó un revuelo mediático que desde el entorno del artista desactivaron rápidamente por tratarse de un control de rutina. Nunca más apropiada su frase "Say No More".



Sin embargo, como la noticia siguió circulando y la salud del músico, de 71 años, atraviesa tiempos de fragilidad, el anuncio público de la vuelta a casa es una buena nueva que confirmó la especie sobre los estudios programados. Mientras tanto se espera la edición de su nuevo disco, sucesor de Random, titulado La lógica del escorpión.