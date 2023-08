"Nos hizo mucho daño", admitió Patricia Bullrich sobre la interna furibunda que mantuvo con Horacio Rodríguez Larreta y el magro resultado que obtuvieron el domingo (comparado con lo que esperaban sacar entre ambos). De inmediato, se dio cuenta de lo que estaba diciendo y aclaró: "Pero más daño nos hubiera hecho si Juntos por el Cambio era un cambio sin cambio. Entonces, hoy tenemos una gran oportunidad de ganar las elecciones nacionales”. Tal vez, sin darse cuenta volvió a atacar a Larreta, con el que ahora tiene que hacer un acuerdo. De hecho, Bullrich pactó con el jefe de Gobierno sacarse una foto juntos durante el día de hoy. Será en un café de Palermo con los compañeros de fórmula radicales. En el segundo tramo de la campaña, la exministra también empezó a mostrar sus diferencias con Javier Milei, por ejemplo, respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.

El alcalde porteño estuvo esperando el llamado de Bullrich. Pese a que perdió, pretende una negociación de par a par. En su entorno indican que él reunió una lista de aliados mucho más amplia que Bullrich y es hora de negociar cómo se incorporarán. En su espacio no quieren que la candidata vaya "cazándolos de a uno", sino que sea una negociación en bloque. Del lado de Bullrich, hay poco interés de negociar. Además de la foto de Larreta, no están previendo otras, por ejemplo, con Elisa Carrió. Se entiende: la líder de la Coalición Cívica vaticinó que un gobierno de Bullrich terminaría con "delitos de lesa humanidad". No es exactamente el clima como para hacer un acuerdo pos PASO.

Además, a Bullrich le preguntaron si le daría un cargo en su gobierno a Larreta y eludió la respuesta: habló de "gestos de grandeza" y no de lotear su (eventual) gabinete. Hace algunos meses, este diario fue testigo de qué lugar le reservaban a Larreta en una presidencia de Bullrich: "Puede ser nuestro embajador... ¡en la Luna!", lanzaban. Lo cierto es que ella necesita de esos votos, y habrá que ver cómo termina la negociación.

Los ejes que está analizando el espacio de la candidata es si radicalizarse para confrontar los votos por derecha con Javier Milei o ir por los moderados. Ayer comenzó a dar algunas señales que parece mostrarla en esa segunda opción, entre ellos la legalizacion del aborto. En tanto, otro debate es el lugar que ocupará Mauricio Macri de acá en más y el grado de autonomía de la exministra respecto del exmandatario, que parece dispuesto a continuar de cerca la campaña.

La foto

Aún restan definir los detalles, pero la intención es consolidarse como bloque camino a las generales del 22 de octubre por lo que ambos referentes del espacio protagonizarán una foto de unidad de la que se espera participen también Gerardo Morales, quien fue aspirante a vice de Larreta, y Luis Petri, compañero de fórmula de la exministra de Seguridad.

Será la primera señal de unidad que enviará la coalición opositora en medio de los rumores acerca del futuro del voto del electorado de Larreta, destinada a los militantes y electores del espacio. Desde el PRO reafirman la intención: "Es una foto de unidad que expresa lo que venimos diciendo, que el día después de la interna se integra todo". Todo poco después de que la mismísima titular del PRO admitiera que la interna le ocasionó "mucho daño" a JxC. Y corrigiera con lo que siguió.



Bullrich le ganó las PASO a Larreta por más de 5 puntos, pero el escenario electoral quedó configurado en tres tercios: el libertario Javier Milei acumuló 30,8 por ciento de los votos, Juntos por el Cambio, con 28 por ciento, y Unión por la Patria, en tercer lugar, con 26,7 por ciento. Desde el equipo de la exministra de Seguridad se mostraron convencidos de que "no habrá ningún voto de Juntos por el Cambio que se vaya del espacio", y vaticinaron una buena elección en octubre.

Segundo tramo

La candidata presidencial, por otro lado, comenzó el segundo tramo de la campaña apuntando directamente contra Javier Milei. Se diferenció del dirigente de la Libertad Avanza al afirmar que su coalición le "presta atención" al "cambio climático" y que descarta reconsiderar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

"Los países tienen que respetar los procesos legales. Aquellas leyes que se han votado son leyes que están vigentes. Vas a paralizar el país entero si haces un plebiscito por sí o por no. En este momento necesitamos la urgencia de salir adelante económicamente", dijo Bullrich. Así, se refirió a las diferencias que mantiene con el libertario, quien propuso un plebiscito para derogar la ley de interrupción del embarazo, sancionada en 2020.

Buscando polarizar con Milei, Bullrich remarcó que tiene "una mirada institucional profunda", que no "ataca a la prensa" y cuestionó la postura que tiene el economista sobre el "cambio climático", quien calificó en reiteradas ocasiones a la problemática como "una mentira del socialismo". "El tema no es estar a favor o en contra del cambio climático, existe --dijo--. El tema es cómo se procesa la economía en relación a eso", indicó y agregó: "hay que prestarle atención".