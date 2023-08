Un análisis de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) indicó que la propuesta de Javier Milei de arancelar las universidades que ahora son públicas y gratuitas haría que cada estudiante de ese nivel deba pagar alrededor de 2 millones de pesos anuales solo para poder asistir a clases.

“Tenemos que decirles a los alumnos que el arancel (que prometió el candidato presidencial de La Libertad Avanza) hoy estaría en el orden del 1,5 o 2 millones de pesos el año”, afirmó Ricardo Coca, titular de la Secretaría Administrativo-Financiera de esa casa de estudios nacional.

El funcionario académico explicó que el cálculo fue hecho para que los estudiantes que votaron o tienen pensado votar a Milei sepan cuáles serán las consecuencias de las políticas privatizadoras, pro-mercado y de desfinanciamiento educativo que pregona ese dirigente.

También puntualizó que “el gran problema" que atraviesa el país "sigue siendo la inflación que no ha podido frenar este gobierno, y que se incrementa con esta rara elección. No es rara porque no haya sido vaticinada, ya Cristina Kirchner había dicho que iba a ser una elección de tercios, sino porque hasta las encuestas y operadores habían dado a Milei fuera de juego”.

Coca se sinceró: “Tenemos que decir cosas, hacer mucha docencia” y explicar que “se presentan tres candidatos, uno de los cuales, que ha sido el más votado, está diciendo por ejemplo que hay que arancelar las universidades”.

“Es decir –añadió-, que aquel alumno que lo sostenga a ese candidato, va a tener que pagar por su educación superior, porque vamos a ir a un modelo como el que hay en Chile.”

Foto: Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)

Los vouchers de Milei

En una entrevista con el Diario de Cuyo, Coca advirtió también sobre las consecuencias que también tendrían las ideas de Milei en los otros niveles educativos, como por ejemplo la implementación de vouchers de estudio.

Ese sistema en la educación primaria y secundaria “generarían sin duda segregación y diferencias abismales entre escuelas de distintos sectores que puedan pagar y los que no. Como ciudadanos, hay que advertir aquellas propuestas que son muy estrambóticas y peligrosas”.

"Hay que pensar muy bien en estos dos meses”

El académico sostuvo, además, que “es necesario que cada uno analice esas medidas”, así como también se debe poner en debate la dolarización de la economía. Calificó de “locura” a esas medidas y de la misma manera cuestionó la eliminación del Banco Central que postula Milei.

“Los más preocupados por el resultado de estas elecciones son los empresarios y el sistema bancario, porque esto de dolarizar a cualquier costo es muy peligroso. Hay que pensar muy bien en estos dos meses”, recomendó.